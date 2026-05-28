Neuer Lexus ES ab Sommer 2026 mit Elektro- und Hybridantrieb

Der neue Lexus ES startet als achte Generation der Premiumlimousine. Er markiert eine neue Richtung für Design und Technologie bei der Toyotas Edelmarke. Das Designkonzept trägt den Namen „Clean Tech x Elegance“. Angeboten wird die Limousine vollelektrisch als ES 350e und ES 500e sowie in der Hybridversion ES 300h.

Der jüngste ES ist mit Vorder- und Allradantrieb verfügbar. Der vollelektrische ES 350e nutzt Frontantrieb und kommt auf 165 kW/224 PS Systemleistung. Die Batterie hat eine Speicherkapazität von 77 kWh brutto und 72 kWh netto. Die kombinierte Reichweite liegt bei 511 bis 581 Kilometern nach WLTP-Norm, bei einem offiziellen Verbrauch von 14,6-16,0 kWh/100 km.

Die zweite Elektroauto-Version ES 500e ist mit Direct4-Allradantrieb ausgestattet. Sie leistet 252 kW/343 PS und verfügt zusätzlich zum Elektroantrieb vorn mit 167 kW/227 PS über eine hintere E-Achse mit 88,3 kW/120 PS. Die Batterie speichert 75 kWh brutto und 71 kWh netto. Die kombinierte Reichweite beträgt 494 bis 529 Kilometer. Der Verbrauch wird angegeben mit 15,8-17,0 kWh/100 km.

Die rein batterieelektrischen Modelle laden an Gleichstrom-Schnellladesäulen (DC) mit bis zu 150 kW. Das Füllen von 10 auf 80 Prozent kann in knapp 30 Minuten erledigt sein. Bei Wechselstromladung (AC) mit 22 kW dauert das Laden von 10 auf 100 Prozent rund vier Stunden.

Der ES 500e ist mit „Interactive Manual Drive“ verfügbar: Ein virtuelles Achtgang-Getriebe erzeugt dynamische Schaltvorgänge. Diese orientieren sich an Gaspedalstellung und Geschwindigkeit und können optional über Schaltwippen gesteuert werden.

Alle Varianten des neuen ES verfügen über ein neues Shift-by-Wire-System. Dieses elektronische Schaltsystem verzichtet auf mechanische Verbindungen zwischen dem Gangwahlhebel und dem Getriebe. Die Bedienung erfolgt über einen kompakten Wählhebel in der Mittelkonsole. Der ES 500e verteilt zudem mit Direct4 das Drehmoment in Echtzeit auf alle vier Räder.

Der ES 300h ist das erste Fahrzeug der sechsten Generation der Lexus-Hybridtechnologie. Der Vollhybrid kombiniert einen 2,5-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor mit einer E-Achse an der Vorderachse und einer Lithium-Ionen-Batterie. Die Systemleistung beträgt 144 kW/196 PS. Das Hybridmodell ist mit Front- oder Allradantrieb erhältlich. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt in 8,2 Sekunden mit Frontantrieb und in 8,0 Sekunden mit Allradsystem. Der kombinierte Verbrauch beträgt 4,8 bis 4,9 l/100 km, die CO₂-Emissionen liegen bei 109 bis 112 g/km.

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Der neue ES basiert auf der Lexus Global Architecture-K Plattform (GA-K). Diese wurde umfassend überarbeitet, um batterieelektrische und Vollhybrid-Antriebe zu integrieren. Die Karosserie der Obere-Mittelklasse-Limousine ist in allen wesentlichen Dimensionen gewachsen. Die Gesamtlänge beträgt 5140 Millimeter, der Radstand 2950 Millimeter, die Breite 1920 Millimeter und die Höhe bis zu 1560 Millimeter.

Zur Ausstattung zählen die neue LexusConnect-Multimedia-Generation, ein 14-Zoll-Multifunktionsdisplay und der Lexus Digital Key der aktuellsten Generation. Der ES ist das erste Modell der japanischen Edelmarke mit der neuen Multimedia-Plattform. Alle ES-Modelle erhalten serienmäßig die neueste Generation des Lexus Safety System + sowie moderne Fahrassistenzsysteme.

Der ES 350e und der ES 300h sind jeweils ab 59.600 Euro bestellbar. Die neuen Modelle kommen ab Spätsommer 2026 in die Lexus-Verkaufsräume. Die Markteinführung des ES 500e ist für Anfang 2027 vorgesehen.