Factorial-Festkörperakkus nun geeignet für Elektroautos von Stellantis

Der europäische Autokonzern Stellantis und das US-Unternehmen Factorial Energy (Factorial) haben die erfolgreiche Validierung von Factorials Festkörperbatteriezellen in Automobilgröße für die Nutzung in Fahrzeugen bekannt gegeben. Dies sei ein bedeutender Schritt auf dem Weg zur Markteinführung der nächsten Generation von Batterien für Elektroautos, erklären die Partner.

„Das Erreichen dieses Leistungsniveaus spiegelt die Stärken unserer Zusammenarbeit mit Factorial wider”, sagte Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer von Stellantis. „Dieser Durchbruch bringt uns an die Spitze der Festkörper-Revolution, aber wir hören hier nicht auf. Wir arbeiten weiterhin zusammen daran, Grenzen zu verschieben und noch fortschrittlichere Lösungen zu liefern. So wollen wir leichtere, effizientere Batterien entwickeln, die die Kosten für unsere Kundinnen und Kunden senken.”

Im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien bieten Festkörperbatterien eine höhere Energiedichte und schnelleres Laden. Die validierten Zellen von Factorial zeigten eine Energiedichte von 375 Wh/kg mit mehr als 600 Zyklen auf dem Weg zur Zulassung für den Einsatz im Auto. „Dies ist ein Meilenstein für großformatige Lithium-Metall-Festkörperbatterien“, heißt es. „Die Zellen ermöglichen eine deutliche Verkürzung der Ladezeit: von 15 % auf über 90 % Ladung in nur 18 Minuten bei Raumtemperatur. Darüber hinaus liefern die Zellen eine hohe Leistung mit Entladeraten von bis zu 4C, was höhere Leistungsanforderungen in Elektrofahrzeugen unterstützt.“

Die neueste Elektrolytformulierung ermöglicht laut Factorial den Betrieb der Batterie bei Temperaturen von -30 °C bis +45 °C. Dies übertreffe die bisherigen Einschränkungen von Festkörperbatterien und eröffne die Möglichkeit für bessere Leistungen in den unterschiedlichsten Klimazonen.

„Bei der Batterieentwicklung geht es darum, abzuwägen. Während die Optimierung eines einzelnen Merkmals einfach ist, ist die Balance zwischen hoher Energiedichte, Lebensdauer, schnellem Laden und Sicherheit in einer Batterie in Automobilgröße mit OEM-Validierung ein Durchbruch”, erläuterte Siyu Huang, CEO von Factorial Energy. „Dieser gemeinsame Erfolg mit Stellantis bringt die Batterietechnologie der nächsten Generation aus der Forschung in die Realität.”

„Durch die enge Zusammenarbeit beim Design der Batterie und der Nutzung dieser bahnbrechenden Technologie optimieren Stellantis und Factorial die Architektur der Batteriepacks, um das Gewicht zu reduzieren und die Gesamtsystemeffizienz für eine nahtlose Integration zu optimieren“, heißt es weiter. „Diese Gewichtseinsparungen verbessern die Reichweite der Fahrzeuge unmittelbar und unterstützen nachhaltigere und erschwinglichere Elektrofahrzeuge.“

Stellantis hat 2021 75 Millionen Dollar in Factorial Energy investiert, das unter anderem auch mit Mercedes-Benz zusammenarbeitet. Mit dem jetzt verkündeten Erfolg will Stellantis seinen zuvor angekündigten Plan vorantreiben, die Festkörperbatterien von Factorial bis 2026 in eine Demonstrationsflotte zu integrieren. Dies sei ein weiterer Schritt in Richtung der Kommerzialisierung dieser vielversprechenden Technologie. Die Demonstrationsflotte ermögliche die Validierung der Technologie von Factorial und die Bewertung ihrer Leistung unter realen Fahrbedingungen.