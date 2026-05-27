Volvo: Neue Batteriegarantie für elektrifizierte Gebrauchtwagen

Volvo bietet in Zusammenarbeit mit CarGarantie eine Hochvoltbatterie-Garantie für E-Gebrauchtwagen an. Wer sich ab Juli 2026 für einen gebrauchten Vollstromer oder einen Plug-in-Hybrid aus zweiter Hand entscheidet, kann bei den teilnehmenden Vertragspartnern der Premium-Marke die „Volvo Schweden Garantie“ mit integrierter Absicherung für Hochvoltbatterien abschließen. So verlängert sich der Garantiezeitraum auf insgesamt bis zu elf Jahre. Während der Laufzeit der Volvo Schweden Garantie ist die Hochvoltbatterie dabei ohne Kilometerbegrenzung abgedeckt.

Das Gebrauchtwagen-Programm „Volvo Selekt“ gebe Sicherheit – unabhängig vom Antrieb, wirbt Volvo. Das Unternehmen verspricht: Die zertifizierten Gebrauchten erfüllen strenge Kriterien. Sie sind jünger als fünf Jahre, weniger als 150.000 Kilometer gefahren und haben eine intensive Qualitätsprüfung durchlaufen. Letztere umfasst zum Beispiel eine lückenlose Service-Historie und einen 100-Punkte-Check, der die einwandfreie Funktion zentraler Bauteile bestätigt.

Bei den Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen aus zweiter Hand kommt jetzt ein sogenanntes State of Health (SOH) Zertifikat eines externen Dienstleisters hinzu, das über den Batteriezustand informiert. Der Beleg des Gesundheitszustandes legt die Basis für die erweiterte Batteriegarantie. Diese ist künftig automatisch in die zwölfmonatige Volvo Schwedengarantie für Gebrauchtwagen integriert. „Als Teil der sogenannten Volvo Selekt Garantie schützt sie vor einem außergewöhnlichen Leistungsabfall der Hochvoltbatterie aufgrund eines technischen Defekts wie einem Produktions- oder Materialfehler und deckt die Kosten für Reparatur oder Austausch des Akkus“, heißt es.

Der Anspruch beschränkt sich auf die Wiederherstellung des Zustands, der nach Einschätzung von Volvo „einer normalen Abnutzung“ des Fahrzeugs gemäß dem Alter, dem Kilometerstand und dem Pflegezustand zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme entspricht. Der kostenmäßige Umfang des Leistungsanspruchs auf Austausch oder Reparatur wird begrenzt durch den Zeitwert des Fahrzeugs zum Zeitpunkt des Schadenseintritts. Natürlicher Verschleiß ist von der Garantie ausgeschlossen.

„Mit der erweiterten Batteriegarantie reagieren wir auf die wachsende Nachfrage nach elektrifizierten Gebrauchtwagen“, sagt Herrik van der Gaag, Geschäftsführer der Volvo Car Germany GmbH. „Wer sich für ein zertifiziertes Volvo Selekt Modell entscheidet, ist langfristig geschützt. Die Ergänzung unserer ohnehin schon umfangreichen Hersteller-Batteriegarantie über acht Jahre bzw. 160.000 Kilometer unterstreicht die hohe Qualität unserer Hochvoltakkus. Volvo Fahrer müssen sich damit keine Sorgen machen, dass die Reichweite ungewöhnlich stark nachlässt.“

Die Volvo Selekt Garantie samt integriertem Hochvolt-Batterieschutz gilt standardmäßig für zwölf Monate, kann gegen Aufpreis aber auf bis zu 36 Monate verlängert werden. Die Verlängerungsoption gilt für Fahrzeuge, die zum Zeitpunkt des Abschlusses nicht älter als zehn Jahre sind (und maximal 200.000 km aufweisen). Die Preise variieren hierbei je nach Modell, Fahrzeugalter und Laufleistung. Verfügbar ist die Garantie für das komplette Produktportfolio – vom kleinen EX30 über die 40er bis zum großen EX90 und XC90 Plug-in-Hybrid.