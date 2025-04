Neuer Citroën C5 Aircross auch als Plug-in-Hybrid und Elektroauto

Citroën präsentiert den neuen C5 Aircross als künftiges Flaggschiff der Marke. Er wird auch als Plug-in-Hybrid sowie als Elektroauto angeboten. Die Basis stellt die STLA-Medium-Plattform von der Konzernmutter Stellantis, die Citroën hier erstmals einsetzt. Das Design orientiert sich an dem im letzten Jahr gezeigten Entwurf für die Baureihe.

Der neue C5 Aircross kommt auf 4.652 Millimeter Länge (+150 mm im Vergleich zum Vorgängermodell) und 1.902 Millimeter Breite. Der Radstand beträgt 2.784 Millimeter, das sind 60 Millimeter mehr als beim Vorgängermodell. Diese zusätzliche Länge kommt fast vollständig den Knien der Fondpassagiere zugute.

Im neuen C5 Aircross sitzen die Passagiere laut dem Hersteller wie in einem Wohnzimmer – „mit Materialien und Textilien, die an moderne Inneneinrichtung erinnern und ein behagliches Wohlgefühl vermitteln“. Die warme Innenraumstimmung werde durch die erweiterte Ambientebeleuchtung unterstrichen – ein Novum bei Citroën. Die neuen Advanced Comfort-Sitze sollen für ein bisher unerreichtes Komfortniveau sorgen. Die Rücksitze bieten eine hochwertige Polsterung sowie neigungsverstellbare Rückenlehnen zwischen 21 und 33 Grad. In höheren Ausstattungslinien und bei ausgewählter Option sind sie beheizbar.

Als weiteres Komfort-Highlight führt Citroën de Advanced Comfort-Federung an, die Fahrbahnunebenheiten souverän schlucken und „für das Gefühl eines fliegenden Teppichs“ sorgen soll.

Der neue C5 Aircross verfügt über den bisher größten zentralen HD-Touchscreen im Stellantis-Konzern. Das neue Infotainmentsystem umfasst 3D-Navigation. Smartphones verbinden sich kabellos via Apple CarPlay oder Android Auto – oder auch zwei Geräte gleichzeitig via Bluetooth. Ein 15-Watt-Ladepad ist in der Mittelkonsole integriert. Die Sprachsteuerung „Hello Citroën“ reagiert auf natürliche Sprache. Zusätzlich ist ChatGPT von OpenAI direkt integriert. Der C5 Aircross verfügt zudem über ein digitales 10-Zoll-Kombiinstrument, ergänzt durch ein farbiges Head-up-Display, das direkt auf die Windschutzscheibe projiziert wird.

Die neueste Generation der Citroën-Systeme zur Fahrerassistenz und Einparkhilfe ergänzt das Angebot an Bordtechnologien des neuen C5 Aircross. Zum Beispiel bietet das Paket Drive Assist 2.0 teilautonomen Spurwechsel, Querverkehrswarner hinten, Fahrüberwachungskamera und erweiterte Toter-Winkel-Erkennung.

Als Plug-in-Hybrid verfügt der C5 Aircross über 86 Kilometer rein elektrische Reichweite nach WLTP-Norm, das ist im Vergleich zum Vorgängermodell ein Plus von 33 Prozent. Der Teilzeitstromer kombiniert einen 1,6-l-Turbo-Vierzylinder mit 110 kW (150 PS) mit einem 92 kW (125 PS) starken Elektromotor und einer 21-kWh-Batterie. Die Systemleistung beträgt 143 kW (195 PS), das ë-DCS Getriebe verfügt über 7 Gänge.

Der neue C5 Aircross ist zudem mit zwei komplett elektrischen Antrieben erhältlich. Die Ausführung ë-C5 Aircross Standard Range bietet mit ihrer 73 kWh nutzbaren Speicherkapazität 520 Kilometer Reichweite sowie 157 kW (210 PS) Leistung. Die Variante Long Range mit 97 kWh Speicherkapazität fährt 680 Kilometer pro Ladung und hat eine Leistung von 170 kW (230 PS). Eine standardmäßig eingebaute Wärmepumpe spart Energie und verbessert die Reichweite (z. B. +25 km bei Frost im Vergleich zum Vorgänger).

Serienmäßig ist der neue ë-C5 Aircross mit einem 11-kW-Drehstrom-Onboard-Charger ausgestattet. Ab 2026 wird zudem ein optionaler 22-kW-Drehstrom-Bi-Direktionallader angeboten. In Verbindung mit geeigneter Infrastruktur sollen dann in zehn Minuten bis zu 160 Kilometer Reichweite nachgeladen werden können. An öffentlichen Schnellladesäulen kann mit bis zu 160 kW Strom gezogen werden, die Batterie soll so in etwa Minuten zu 80 Prozent gefüllt sein.

Ab 2026 wird der ë-C5 Aircross von der V2L-Technologie (Vehicle-to-Load) profitieren. Diese ermöglicht es dem Elektroauto, externe Geräte mit Strom zu versorgen – etwa Laptop, E-Bike oder Kühlschrank beim Picknick.

In Deutschland soll der neue C5 Aircross im zweiten Halbjahr 2025 erhältlich sein. Preise werden noch nicht genannt.