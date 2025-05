Elektroauto-Nachfrage in Deutschland steigt laut Umfrage wieder

Eine Umfrage der Unternehmensberatung McKinsey unter rund 20.000 Autobesitzern weltweit, darunter 3.200 aus Deutschland, zeigt, dass 30 Prozent hierzulande als nächstes Fahrzeug ein E-Auto anschaffen wollen – ein Anstieg von sieben Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr.

18 Prozent der Umfrageteilnehmer in der Bundesrepublik planen den Kauf eines Plug-in-Hybridmodells, 52 Prozent wollen sich erneut ein Auto mit Verbrennungsmotor zulegen. Auch in anderen europäischen Ländern wie Italien, Frankreich und Großbritannien ist das Interesse an E-Fahrzeugen gestiegen, allerdings auf niedrigeren Werten von 17 bis 25 Prozent.

Trotz dieser positiven Entwicklung gibt es nach wie vor zahlreiche Bedenken gegenüber E-Autos, insbesondere in Bezug auf Kaufpreis, Batteriereichweite und Ladeinfrastruktur. Die Umfrage zeigt, dass 61 Prozent der Halter von Verbrennerfahrzeugen in Deutschland gravierende Mängel im bestehenden Ladenetz befürchten. Unter den E-Auto-Besitzern selbst erkennen jedoch nur 33 Prozent solche Mängel.

Die Bereitschaft, auf ein E-Auto umzusteigen, variiert in Deutschland stark nach Region. In Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen und Berlin gaben mehr als 35 Prozent der Befragten an, als nächstes Auto ein E-Fahrzeug zu kaufen. In Thüringen und Sachsen hingegen liegt der Anteil nur bei 16 bis 17 Prozent.

Ein weiteres Ergebnis der Umfrage ist, dass jüngere Kunden deutlich eher zum E-Auto tendieren als ältere. Rund 60 Prozent der unter 45-Jährigen in Deutschland planen, ein reines E-Fahrzeug oder einen Plug-in-Hybriden als nächstes Auto anzuschaffen.

Viele der befragten E-Auto-Kaufinteressenten fühlen sich nicht an eine bestimmte Marke gebunden. In Deutschland erwägen 29 Prozent, ein neues Fabrikat zu wählen, in Italien sind es sogar 41 Prozent. Die Auswirkungen dieser geringeren Markentreue sind besonders in China zu spüren, wo der Markt für Stromer stark wächst. Dort verlieren die etablierten deutschen Hersteller zunehmend Marktanteile.