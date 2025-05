Zeekr: China-Elektroautobauer „mit einer europäischen Seele“

Mit Zeekr drängt ein weiterer Elektroautobauer aus China nach Europa. Die erst 2021 gegründete Geely-Tochter hat das Premiumsegment im Visier. Europachef Lothar Schupet sprach mit der Automobilwoche über die Strategie.

Von den bisher neun eingeführten Modellen sind vier in Norwegen, Schweden und den Niederlanden erhältlich. In Deutschland ist Zeekr noch nicht mit einem Vertriebsnetz aktiv, Flottenkunden und Dienstwagenberechtigte können aber bereits drei verschiedene Modelle ordern: den Shooting Brake 001, das Kompakt-SUV X und das große SUV 7X.

Das Ziel sei, sich in der Breite im größten europäischen Automarkt zu etablieren, sagte Schupet. „Wir wollen in zwölf und spätestens 24 Monaten in Deutschland auf einem soliden Fundament starten.“ Womöglich gehe es auch noch schneller, aber das Vertriebs- und Servicenetz müsse vor dem Start stehen.

In Deutschland hat Zeekr laut Schupet bereits einige „interessante“ Verträge mit großen Flottenkunden unterzeichnet, die ihren Dienstwagen-Berechtigten auch die Fahrzeuge der Chinesen anbieten wollen. Noch vor Deutschland werde Zeekr in Belgien, Dänemark, der Schweiz und Griechenland an den Start gehen.

Zeekr hat sich beim Vertriebsmodell noch nicht festgelegt. Das Unternehmen sammelt Erfahrungen in den Ländern, in denen es schon begonnen hat. In Norwegen ist man im Händlermarkt gestartet, in Schweden und in den Niederlanden im Direktvertrieb.

„In Fachkreisen schon ziemlich bekannt, aber in der Breite noch nicht“

Eine zentrale Herausforderung ist für Zeekr die Markenbekanntheit. „Wir sind in Fachkreisen schon ziemlich bekannt, aber in der Breite noch nicht“, so Schupet. Er verwies auf ein Entwicklungszentrum in Göteborg sowie zwei Designzentren in Göteborg und Krakau, die für den europäischen Markt Modelle entwerfen. „Wir sehen uns deshalb als Marke mit der Power eines chinesischen Giganten, aber mit einer europäischen Seele.“ In Europa habe man auch ein durchweg europäisches Management, das den Markt kenne.

Im Visier hat Zeekr zunächst vor allem bisherige Kunden deutscher Premiumhersteller. „Wenn diese Kunden merken, dass sie bei ihrer bisherigen Marke im E-Segment mindestens eine Baureihe kleiner ordern müssen, dann kommen sie gerne zu Zeekr, wo sie auch im BEV-Bereich die Fahrzeugklasse behalten können“, meinte Schupet. Die Marke lockt Flottenkunden dabei auch mit einer zehnjährigen Garantie auf alle Komponenten, inklusive der Batterie.

Die Wahrnehmung chinesischer Hersteller sei in Europa bisher nicht immer die beste gewesen, räumte Schupet ein. „Aber das ändert sich gerade massiv. Denn immer mehr Kunden sind bei einem EV nicht mehr bereit, Kompromisse bei der Ausstattung oder der Leistung einzugehen. Sie erwarten EVs mit der neuesten Technologie – und genau das bieten wir, zu einem unschlagbaren Preis.“

Bei der Expansion nach Europa hat Zeekr wie andere Anbieter von in China produzierten Elektroautos seit einigen Monaten mit Strafzöllen der EU zu kämpfen. Ohne diese könnte man preislich noch aggressiver auftreten, erklärte Schupet. Derzeit wird die Marke in der EU mit einem Zollsatz von 28,8 Prozent belegt. „Aber wir haben trotz dieser Zollhürde noch klare Vorteile beim Preis, die wir nicht aufs Spiel setzen werden.“