Mahle-CEO fordert technologieoffene Politik für Klimaziele

Arnd Franz, CEO des Automobilzulieferers Mahle, äußerte sich in einem Interview mit dem Portal Edison zur Elektromobilität und den Herausforderungen der Branche.

Trotz steigender Verkaufszahlen sieht Franz weiterhin Hürden bei der Akzeptanz von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEVs). Insbesondere die unzureichende Ladeinfrastruktur und die hohen Fahrzeugkosten würden die Verbraucher zurückhalten. Um die Klimaziele zu erreichen, fordert der Manager eine technologieoffene Politik, die auch Hybride mit nachhaltigen Verbrennungstechnologien berücksichtigt.

Franz sieht in Range-Extender-Fahrzeugen und Plug-in-Hybriden Potenzial, da sie in Märkten wie China bereits große Wachstumsraten verzeichnen. Mahle setzt auf eine „Fifty-Fifty-Welt“, in der rein batterieelektrische Fahrzeuge und elektrifizierte Verbrenner mit nachhaltigen Kraftstoffen gleich stark vertreten sind. Die Marktfähigkeit von Biokraftstoffen und die Entwicklung synthetischer Kraftstoffe sei ein zentrales Element der Strategie, um langfristig Klimaneutralität zu erreichen.

Laut Franz ist die Energiedichte von Flüssigkraftstoffen gegenüber Batterien „unschlagbar“. Aus seiner Sicht ist es „nahezu unmöglich“, alle Mobilitätsbedürfnisse allein mit Batterie-Antrieben abzudecken. Deshalb hält er es für ein unternehmerisch inakzeptables Risiko, ein Unternehmen in einer Größenordnung wie Mahle nur auf diese Technologie auszurichten.

„Wir brauchen eine Reihe von Maßnahmen, um die hohen Ladestrompreise zu reduzieren.“

In Bezug auf die Energiekosten für die Nutzer von Elektroautos meint Franz: „Wir brauchen eine Reihe von Maßnahmen, um die hohen Ladestrompreise zu reduzieren. Etwa die Abschaffung von hohen Roaming- und Blockiergebühren sowie eine transparente Preisgestaltung und Kommunikation von Strompreisen an der jeweiligen Ladesäule. Hier ist der Gesetzgeber gefragt.“

Der Mahle-CEO zeigt sich überzeugt, dass Deutschland im internationalen Vergleich bei der Ladeinfrastruktur nicht zwingend zurückliegt, verweist aber auf die Herausforderungen, die eine vollständige Elektrifizierung der Mobilität mit sich bringt. Die deutsche Industrie habe zwar Aufholbedarf, sei aber innovativ genug, um global wettbewerbsfähig zu bleiben.

In der Unternehmensstrategie „Mahle 2030+“ fokussiert sich der Zulieferer in der neuen Ära der Mobilität auf drei Felder: Elektrifizierung, Thermomanagement und den Verbrennungsmotor. Während man sich im Bereich der Elektromobilität auf intelligente Ladeinfrastruktur und effiziente Antriebe konzentriert, will Mahle auch in der Welt der Verbrennungsmotoren präsent bleiben, solange es die Nachfrage gibt.

Um in der Elektromobilität Gewinne zu erzielen, sieht Franz einen langen Atem als notwendig an. Die erwarteten Stückzahlen für 2030 seien durch Marktveränderungen nicht mehr realistisch, was auch die Profitabilität nach hinten verschiebe. „Langer Atem, gutes Kostenmanagement und Fokussierung sind gefragt. Das ist unser Ansatz bei Mahle“, so der Chef. „Wir engagieren uns sehr stark in der Elektromobilität, aber mit Augenmaß, denn wir haben nur begrenzte Mittel zur Verfügung.“