Bosch setzt auf Technologieoffenheit und flexible Planung bei E-Autos

Marco Zehe, Leiter der E-Mobilitäts-Sparte beim Autozulieferer Bosch, sieht in der zunehmenden Digitalisierung des Autos die größte Veränderung seiner 25-jährigen Tätigkeit. Er vergleicht im Gespräch mit dem ADAC den technischen Fortschritt mit dem Wandel vom Handy zum Smartphone. Die Umstellung auf den elektrischen Antrieb verläuft dagegen langsamer, was laut Zehe nicht am mangelnden Willen der Industrie liegt, sondern an Unsicherheiten auf Kundenseite – etwa zur Ladeinfrastruktur, Zuverlässigkeit oder zum Wiederverkaufswert von E-Autos.

Dennoch sieht Zehe positive Entwicklungen. Elektroautos könnten künftig auch als Stromspeicher fürs Haus dienen, was einen zusätzlichen Nutzen schaffe. Technologische Fortschritte, etwa durch den Einsatz von Siliziumkarbid-Chips oder 800-Volt-Technologien, ermöglichten effizienteres Fahren und schnelleres Laden. Bosch decke als Zulieferer die gesamte Bandbreite elektrischer Antriebe ab, vom E-Bike bis zum Lkw.

Im Hinblick auf niedrigere Einstiegspreise verweist Zehe auf Entwicklungen in China und Indien. Dort würden einfache, leistungsschwächere Fahrzeuge stark nachgefragt, was langfristig auch zu Preissenkungen in Europa führen könne. Auch der wachsende Gebrauchtwagenmarkt für E-Autos trage zur Akzeptanz bei.

„China ist aktuell eindeutig Leitmarkt bei der Elektromobilität“

Bosch sei global gut aufgestellt, in China etwa durch das Joint Venture UAES. Dort sei das Entwicklungstempo deutlich höher als in anderen Märkten. Zehe betont, dass China bei der Elektromobilität derzeit der Leitmarkt sei. Bosch versuche, von diesem Tempo zu lernen und sich weltweit daran anzupassen. In den USA sei der Markt verhaltener. Dann gebe es auch Hersteller, die sich bei der E-Mobilität noch zurückhalten und eher in Richtung Hybrid-Technologie gehen – auch da sei Bosch aktiv.

Zur wachsenden Präsenz chinesischer E-Autos in Europa äußert sich Zehe pragmatisch. Das Entwicklungstempo in der Volksrepublik sei höher als im Rest der Welt, die Technologie sei überzeugend und mit dem Aufbau lokaler Produktionsstätten werde die Akzeptanz steigen. Unabhängig vom Antrieb sieht er künftige Differenzierungsmerkmale der Fahrzeuge eher in Software, Vernetzung und Infotainment.

Mit Blick auf die Endverbraucher-Wünsche glaubt der Bosch-Manager, dass es im Endeffekt allen bei der Elektromobilität um das Gleiche gehe: „Bezahlbarkeit, sowohl was die Anschaffungskosten als auch die Betriebskosten – Stichwort Strompreis – angeht, steht an erster Stelle. Dann muss das Laden schnell gehen, es muss unkompliziert ablaufen, und es muss komfortabel sein.“ Die Reichweiten spielten in allen Regionen auch eine wichtige Rolle. „Es sei denn, Sie befinden sich in den großen Megacities, wo es viele Lademöglichkeiten gibt.“

Die ambitionierten politischen Ziele, etwa 15 Millionen E-Autos bis 2030 in Deutschland, hält Zehe nicht für realistisch. Statt auf ein festes Volumen-Szenario setze Bosch auf flexible Planungen. Politische Eingriffe, wie der plötzliche Förderstopp Ende 2023, zeigten, wie schnell sich Rahmenbedingungen ändern können. Zehe unterstreicht: „Bei Bosch werden wir uns auf alle möglichen Szenarien vorbereiten.“