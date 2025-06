Mercedes stellt viertürigen Elektro-Sportwagen Concept AMG GT XX vor

Das Concept AMG GT XX dient laut dem Hersteller als wegweisendes Technologieprogramm und bietet einen Ausblick auf einen künftigen, viertürigen Serien-Sportwagen von Mercedes‑AMG. Viele technische Lösungen des 5.204 Millimeter langen, 1.945 Millimeter breiten und 1.317 Millimeter flachen Elektroautos seien für den späteren Serieneinsatz in der „High Performance AMG Electric Architecture“ (AMG.EA) vorgesehen.

„Die besten Köpfe in unseren weltweiten Entwicklungsabteilungen haben ihr umfassendes Know-how eingebracht – von Mercedes‑Benz in Sindelfingen und Untertürkheim über Mercedes‑AMG in Affalterbach und YASA in England bis hin zu unseren Formel‑1-Antriebsexperten bei Mercedes‑AMG High Performance Powertrains in Brixworth. Gemeinsam haben sie das Concept AMG GT XX entwickelt und geben einen Ausblick auf bahnbrechende Antriebstechnologie und die Zukunft der Performance“, so Mercedes-Technologiechef Markus Schäfer. „Das Technologieprogramm wird die Grenzen des Machbaren weiter verschieben und neue Wege gehen. Das Concept AMG GT XX mit seinen drei Axial-Fluss-Motoren hebt Performance und Endurance auf ein völlig neues Niveau.“

Über 1.000 kW (1.360+ PS) Leistung

Mit einer Spitzenleistung von über über 1.000 kW (1.360+ PS) kann das Concept AMG GT XX mehr als 360 km/h erreichen. „Im Zusammenspiel mit der neuen High Performance Batterie können die drei Axial-Fluss-Motoren jedoch insbesondere im Bereich der Dauerleistung völlig neue Maßstäbe setzen“, so Mercedes. Das Concept AMG GT XX könne immer und immer wieder an seine Grenzen getrieben werden. Die Batterie bleibe auch bei forciertem Fahreinsatz in einem optimalen Temperaturbereich, der neben der Leistung auf der Straße auch besonders schnelles Laden ermögliche. Das Konzeptfahrzeug kann in rund fünf Minuten die Energie für etwa 400 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm nachladen.

Die drei verbauten Motoren sind je Achse in eine High Performance Electric Drive Unit (HP.EDU) eingebaut. An der Hinterachse enthält die HP.EDU zwei Axial-Fluss-Motoren, die gemeinsam jeweils mit einem kompakten Planetenradgetriebe und einem Inverter in einem Gehäuse vereint sind. Die Motoren und die Getriebe sind ölgekühlt. Die dazu erforderliche Pump Control Unit mit Hydraulikpumpen und Saugfiltern ist ebenfalls platzsparend in die HP.EDU integriert.

Die HP.EDU an der Vorderachse besteht neben einem Axial-Fluss-Motor aus einem Stirnradgetriebe und einem Inverter. Der vordere Elektroantrieb fungiert als „Boostermotor“: Er wird nur dann zugeschaltet, wenn die entsprechende zusätzliche Leistung oder Traktion an der Vorderachse benötigt wird. Wird der vordere Elektromotor nicht benötigt, entkoppelt ihn eine Disconnect Unit (DCU). Beim Beschleunigen und Rekuperieren schließt die DCU für optimale Performance. Bei konstanter Fahrt, geringer Last und beim Ausrollen öffnet sie wieder, reduziert so unnötige Schleppverluste und erhöht die Effizienz.

„Das Fahrzeug ist mit jeder Faser ein echter AMG“

„Das Fahrzeug ist mit jeder Faser ein echter AMG. Herzstück eines AMG war schon immer der Motor. Das wird auch bei unserer eigenen Elektro-Architektur so bleiben: Mit unserem Hightech-Axial-Fluss-Motor bringen wir einen revolutionären neuen Antrieb ins Fahrzeug, der hinsichtlich Leistungsdichte, Gewicht und Packaging seinesgleichen sucht. Damit einher geht eine von Grund auf neu entwickelte Batterie, die bisher ungeahnte Performance und Ausdauer ermöglicht“, verspricht AMG-Chef Michael Schiebe.

Das Akkupaket des Concept AMG GT XX ist eine Neuentwicklung und baut auf Erfahrungen aus dem AMG ONE, der Formel 1 und dem Wissen der Ingenieure von Mercedes‑AMG in Affalterbach und Mercedes‑AMG High Performance Powertrains (HPP) im englischen Brixworth auf. Die High Performance Electric Battery (HP.EB) ermögliche hohe, häufig hintereinander abrufbare Leistung, erklärt Mercedes. Hinzu kämen die schnelle Energieaufnahme und die hohe Leistungsdichte. Zur Leistungsfähigkeit des Systems trügen vornehmlich drei Aspekte bei: neu entwickelte Batteriezellen, die Direktkühlung der Zellen und eine vergleichsweise hohe Spannung.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren

Das Concept AMG GT XX nutzt zylindrische Zellen, die hoch und schmal sind. Dieses Format bringt laut den Entwicklern große Vorteile bei der Kühlung der Zellen mit sich. Durch den geringen Durchmesser sei die Distanz vom Kern der Zelle bis zur Zelloberfläche besonders klein. Dadurch könne die bei Last entstehende Wärme schnell abgeführt und jede einzelne Zelle in einem optimalen Temperaturbereich gehalten werden. Das Batteriegehäuse ist dabei Teil der Fahrzeugstruktur und in das Crashkonzept integriert.

Batterie legt Grundlage für Höchstleistung

Im Concept AMG GT XX wird eine eigens entwickelte Zellchemie verwendet. Sie basiert auf NCMA (Nickel/Kobalt/Mangan/Aluminium) in der Kathode sowie einer siliziumhaltigen Anode. „Außerdem bietet sie eine bisher einzigartige Kombination aus einer hohen Energiedichte von über 300 Wh/kg bzw. 740 Wh/l auf Zellebene, einer starken Ladeleistung und einer langen Lebensdauer“, so die Entwickler. „Insgesamt legt die Kombination von hohem und schmalem Format, Aluminium-Gehäuse, Full-Tab-Technologie sowie NCMA-Chemie bereits in jeder einzelnen Batteriezelle die Grundlage für Höchstleistung, besonders im Bereich der Dauerleistung.“

Die einzelnen Zellen sind in lasergeschweißten Kunststoffmodulen zusammengefasst, in denen die Direktkühlung der Zellen integriert ist. Ein „High-Tech-Kühlmittel“ auf Basis eines elektrisch nichtleitenden Öls umströmt jede einzelne Zelle und temperiert diese. Im Concept AMG GT XX kommen über 3.000 Zellen zum Einsatz. Auch die hohe Spannung des Lithium-Ionen-Energiespeichers von mehr als 800 Volt trägt zur Gesamtperformance bei. Vorteile der hohen Spannung sind das geringere Gewicht durch die leichtere Verkabelung, die höhere Dauerleistung und die kürzeren Ladezeiten der Batterie. Auch die Ladeverluste über das Ladekabel sind deutlich geringer.

Die Direktkühlung und ein optimiertes Wärmemanagement der Zellen und Leitungen beim Laden ermöglichen dem Concept AMG GT XX eine Durchschnitts-Ladeleistung von mehr als 850 kW bei 1000 Ampere über einen großen Bereich der Ladekurve.

Darüber hinaus soll das Concept AMG GT XX insbesondere auch mit einem intelligenten Materialmix aus Aluminium, Stahl und Faserverbundwerkstoffen glänzen, der für hohe Steifigkeit mit niedrigem Gewicht sorgt. Für gute Aerodynamik (cW-Wert: 0,198) sorgen die sportliche flache Form des Fahrzeugs mit entsprechender Frontscheibe, die niedrige Motorhaube, die schräg stehenden Seitenscheiben und der Entfall der Heckscheibe. „Eine spezifisch entwickelte Unterbodenkontur sorgt für eine ausgewogene Aero-Balance und damit den optimalen Anpressdruck bei maximaler Effizienz“, heißt es. Die intelligente Aerodynamik biete in allen Bereichen bis hin zur Höchstgeschwindigkeit von mehr als 360 km/h hohe Fahrstabilität.