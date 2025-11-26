Mercedes-AMG teasert GT 4-Türer Coupé auf der AMG.EA

Mercedes‑AMG gibt mit Schauspieler Brad Pitt einen Ausblick auf sein erstes eigenes Elektroauto-Modell. Bisher hat die sportliche Submarke des Stuttgarter Premiumherstellers nur elektrische Serienmodelle der Marke veredelt. Künftig bietet AMG auch exklusive Batterie-Modelle an, geplant sind eine Sportlimousine und ein SUV. Den aktuellen Stand der Limousine zeigt man nun mit US-Star Brad Pitt.

„Seine Leidenschaft für leistungsstarke, emotional ansprechende Autos macht ihn zum perfekten Botschafter, gerade jetzt, wo AMG eine neue Dimension der Performance betritt“, heißt es zu der Werbekooperation. „Brad wird das kommende Mercedes‑AMG GT 4-Türer Coupé repräsentieren – ein Fahrzeug, das dafür entwickelt wurde, zu begeistern, und das seine Weltpremiere im Jahr 2026 feiern wird.“

Anlässlich der Partnerschaft inszenierte Mercedes-AMG in Las Vegas einen Stunt. Die Szene: Brad wartet auf sein Auto am Valet-Stand – nur um festzustellen, dass der Valet-Fahrer der fünffache F1-Rennsieger George Russell ist. Am Steuer eines Prototyps des Mercedes‑AMG GT 4‑Türer Coupé lässt George das Auto „auf Touren“ kommen und gibt dabei einen ersten Einblick „in die atemberaubende Präzision, Agilität und den Nervenkitzel“, die das neue Mercedes‑AMG GT 4‑Türer Coupé auszeichnen sollen.

Der neue Mercedes‑AMG GT 4‑Türer Coupé ist das erste Fahrzeug, das auf der zukünftigen „Hochleistungsarchitektur“ AMG.EA basiert. „Wir freuen uns sehr, Brad Pitt bei Mercedes-AMG begrüßen zu dürfen. Seine Authentizität und sein Sinn für das Außergewöhnliche spiegeln perfekt den Geist unseres kommenden viertürigen Coupés aus Affalterbach wider, das 2026 enthüllt wird. Mit diesem neuen Mercedes‑AMG GT 4‑Türer Coupé definieren wir Performance neu und schaffen ein wirklich aufregendes, unvergessliches Erlebnis“, so AMG-Chef Michael Schiebe.

Das kommende viertürige Coupé von Mercedes‑AMG auf der AMG.EA setzt auf ein laut dem Unternehmen revolutionäres Antriebskonzept. Drei Axial-Fluss-Motoren und eine direktgekühlte Batterie ermöglichten eine „völlig neue Dimension von Performance und herausragender Dauerleistung“, versprechen die Entwickler. Diesen Sommer habe das Concept AMG GT XX die Leistungsfähigkeiten der Technologie mit einer Rekordfahrt in Nardò, Süditalien, unter Beweis gestellt. Der Antriebsstrang des Serienmodells des Mercedes‑AMG GT 4‑Türer Coupés basiere auf denselben Technologien.