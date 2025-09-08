Concept AMG GT XX erreicht Ladeleistung von 1.041 kW

Der Elektroauto-Sportwagen Concept AMG GT XX hat kürzlich auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke im italienischen Nardò diverse Rekorde aufgestellt. Der Technologieträger demonstrierte die Leistungsfähigkeit von Axial-Fluss-Motoren und direktgekühlter Batterie – zweier Technologien, die im kommenden Jahr in der „High-Performance-Architektur“ AMG.EA in Serie gehen sollen.

Nun stellte das Concept AMG GT XX erneut seine Leistungsfähigkeit unter Beweis, dieses Mal an der Ladesäule. An einem Prototypen-Gerät durchbrach das Konzeptfahrzeug die Grenze von 1.000 kW – also einem Megawatt – Ladeleistung. „Der Technologieträger und die Prototypen-Ladesäule unterstreichen damit erneut den ganzheitlichen Entwicklungsansatz von Mercedes‑Benz“, so die Stuttgarter.

In der Woche nach dem Zieleinlauf des Concept AMG GT XX in Nardò erreichte das Fahrzeug beim Megawattladen eine maximale Ladeleistung von 1.041 kW. Vom Start der Stromübertragung bis zum Erreichen der Megawatt-Marke dauerte es den Angaben nach nur 0,5 Sekunden. Das Concept AMG GT XX konnte die 1.000 kW Ladeleistung rund zweieinhalb Minuten lang halten. Über das speziell entwickelte CCS-Ladekabel sind bis zu 1.176 Ampere Strom geflossen. Das System übertrug dabei in einer Minute 17,3 kWh, umgerechnet sind das 125 Kilometer WLTP-Reichweite.

„Dieser Laderekord verdeutlicht, mit welcher Konsequenz die Mercedes‑Benz Charging Unit, Mercedes-AMG und Alpitronic gemeinsam die Grenzen des technologisch Möglichen verschieben“, heißt es.

Ermöglicht wurde der Rekord durch die Hochleistungsbatterie des Fahrzeugs. Diese Neuentwicklung von AMG aus Affalterbach ist von der Formel 1 inspiriert und nutzt zylindrische NCMA-Zellen. Dank ihres hohen und schmalen Formats bieten diese Zellen laut den Entwicklern eine effiziente Kühlung und eine hohe Energiedichte von über 300 Wh/kg. Das lasergeschweißte Aluminium-Zellgehäuse verbessere die Strom- und Wärmeleitfähigkeit und trage so zur robusten und langlebigen Leistung der Batterie bei.

Die intelligente Direktkühlung der Batteriezellen erfolge durch ein elektrisch nicht leitendes Öl, das jede der über 3.000 Zellen optimal temperiert. Diese Kühlung sorge für eine gleichmäßige Wärmeabfuhr und unterstütze das hohe Dauerleistungspotenzial des Energiespeichers. Die Spannung von über 800 Volt reduziere das Gewicht durch leichtere Verkabelung und verkürze die Ladezeiten, während das intelligente Wärmemanagement die Temperatur der Zellen präzise steuere, um auch bei intensiver Nutzung die maximale Leistung zu gewährleisten.

Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg sei die Ladeinfrastruktur, die Mercedes‑Benz gemeinsam mit Alpitronic ermöglicht hat. „Kernstück dieser Ladeinfrastruktur war eine speziell entwickelte Prototypen-Ladesäule, welche das Beste aus zwei Technologiebereichen vereint: Eine ursprünglich für Lkw konzipierte MCS-Ladesäule wurde zu einem System umgebaut, das mit einem schlanken CCS-Kabel arbeitet und dennoch die immense Leistung sicher überträgt.“

Der gemeinsame Entwicklungsansatz von Fahrzeug und Ladeinfrastruktur zeigt Mercedes zufolge, welches Potenzial entsteht, wenn beide Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind. Die Erkenntnisse aus dem Megawatt-Laden sollen in die Entwicklung eines neuen High-Performance-Schnellladers einfließen, der ab 2026 an Mercedes‑ Ladeparks in Europa und Nordamerika verfügbar sein werde.