Volkswagen verkauft in Berlin und Brandenburg deutlich mehr E-Autos als Tesla

Seit 2022 produziert Tesla in Brandenburg nahe Berlin das Mittelklasse-SUV Model Y. Der Standort ist die erste und bisher einzige Elektroauto-Fabrik des US-Konzerns in Europa. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) hat sich angesehen, wie beliebt die Marke in der Region ist.

In Berlin und Brandenburg verkauft demnach der Volkswagen-Konzern aktuell deutlich mehr Elektroautos als Tesla. Laut Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes, die rbb24 vorliegen, wurden in Berlin zwischen Januar und Mai 4.752 Vollstromer neu zugelassen. 828 davon waren Tesla-Modelle, was einem Marktanteil von 17,4 Prozent entspricht. Tesla bleibt damit in der Hauptstadt zwar die beliebteste Einzelmarke, doch insgesamt liegen die verschiedenen Konzernmarken von Volkswagen – darunter Audi, Seat und Skoda – klar vor Tesla.

In Brandenburg fällt das Bild für Tesla schlechter aus: Bis Mai wurden dort in diesem Jahr 3.075 neue Elektroautos zugelassen, nur 302 davon stammten von Tesla. Das entspricht einem Marktanteil von 9,8 Prozent. Volkswagen schneidet deutlich besser ab: Im März wurden doppelt, im April sogar dreimal so viele Elektrofahrzeuge des Konzerns verkauft wie von Tesla.

„Werden auch die E-Modelle von Audi, Seat und Skoda einbezogen, zeigt sich, dass VW aktuell in einer völlig anderen Liga spielt“, so rbb24. Besonders die E-Modelle von Skoda erfreuen sich in Brandenburg großer Beliebtheit. Nur im Februar übertraf Tesla dort die Verkaufszahlen von Skoda, wie die Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts zeigen.

BMW und Mercedes befinden sich in beiden Bundesländern auf dem zweiten und dritten Plätzen bei den Neuzulassungen. Auch Peugeot, Kia und andere Traditionsmarken holen mittlerweile gegenüber Tesla auf. Der chinesische Hersteller BYD, global als wichtigster Tesla-Konkurrent gehandelt, spielt in Berlin und Brandenburg bisher nur eine untergeordnete Rolle. Meist bewegen sich die Neuzulassungen von BYD dort im einstelligen oder niedrigen zweistelligen Bereich.

Für ganz Deutschland liegen bereits Daten bis Ende Juni vor. Demnach verkaufte Tesla im ersten Halbjahr 2025 insgesamt 8.890 Fahrzeuge. Das bedeutet einen Rückgang von 58 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im selben Zeitraum stiegen die gesamten Neuzulassungen batterieelektrischer Fahrzeuge bundesweit jedoch um 35 Prozent. Tesla entwickelt sich damit aktuell entgegen dem Gesamttrend. Betrachtet man die Neuzulassungen unabhängig der Antriebsart, kommt Tesla im ersten Halbjahr 2025 bundesweit auf einen Marktanteil von lediglich 0,6 Prozent.