Tesla will in Grünheide trotz Absatzkrise keine Jobs abbauen

Tesla sieht trotz rückläufiger Neuzulassungen in Deutschland keine Gefahr für Arbeitsplätze in seiner Elektroauto-Fabrik in der Gemeinde Grünheide bei Berlin. Die Produktion liege nach Angaben des Unternehmens wieder auf dem Stand vor der letzten Produktumstellung. Das entspricht 5.000 Fahrzeugen pro Woche oder etwa 250.000 Einheiten im Jahr. Eine Sprecherin erklärte laut der Zeit, dass weder Kurzarbeit noch Stellenabbau geplant seien.

Im Werk Grünheide arbeiten rund 11.000 Menschen. Gefertigt wird dort das Mittelklasse-SUV Model Y, das jüngst überarbeitet wurde. Die Fabrik ist Teslas einzige Produktionsstätte in Europa und beliefert dem US-Konzern zufolge derzeit mehr als 30 Märkte in Europa und Asien. Diese internationale Aufstellung soll helfen, Schwankungen besser auszugleichen. Die Versorgung einzelner Märkte werde regelmäßig angepasst.

Obwohl der Elektroautomarkt insgesamt im ersten Halbjahr wuchs, verzeichnete Tesla in Deutschland einen Rückgang der Neuzulassungen um rund 58 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das liegt nach Meinung einiger insbesondere auch an Firmenchef Elon Musk, der mit rechten politischen Ansichten auf zunehmende Kritik stößt.

Die IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen äußerte zuletzt Bedenken über Unsicherheit in der Belegschaft. Trotz Produktion auf Rekordniveau belaste die Absatzflaute und eine Imagekrise des Konzerns die Stimmung. Die Gewerkschaft lobte aber, dass Tesla bei Produktionspausen fast vollständig weitergezahlt habe. In den vergangenen zwölf Monaten seien dennoch viele Stellen abgebaut worden.

Tesla widersprach dieser Darstellung. „Wir nehmen keine Unsicherheit in der Belegschaft wahr und sehen hierfür auch keinen Anlass“, so die Sprecherin. „Seit Beginn bieten wir unseren Mitarbeitenden einen sicheren, unbefristeten und höchst attraktiven Arbeitsplatz.“

Die Gigafactory in Grünheide ist seit 2022 in Betrieb und gilt als größter industrieller Arbeitgeber in Brandenburg. Langfristig plant Tesla eine Ausweitung der Kapazität auf eine Million Elektroautos pro Jahr. Ein konkreter Zeitplan dafür fehlt wegen der angespannten Marktlage.

Brandenburgs Politik hält Tesla-Fabrik für widerstandsfähig

Der Tesla-Absatz ging in diesem Jahr nicht nur in Deutschland merklich zurück, sondern auch in anderen europäischen Märkten. Dennoch ist neben dem Unternehmen selbst auch die deutsche Politik mit Blick auf die Fabrik in Brandenburg zuversichtlich.

„Aus Grünheide werden mittlerweile 38 Staaten beliefert, darunter viele im arabischen Raum und auch Taiwan“, sagte kürzlich Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Dadurch sei die Tesla-Fabrik widerstandsfähiger gegen Schwankungen auf dem europäischen und deutschen Markt aufgestellt.

„Ich bin überzeugt, dass Tesla in Grünheide eine gute Gegenwart und Zukunft hat. Wir profitieren von der Fabrik massiv“, so Woidke. „Die Rekordzeit, in der das Großprojekt in Brandenburg umgesetzt wurde, ist zudem ein großes Plus bei Gesprächen, die wir mit potenziellen neuen Investoren führen.“