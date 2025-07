Brandenburgs Politik hält deutsche Tesla-Fabrik für widerstandsfähig

US-Elektroautobauer Tesla hat mit sinkender Nachfrage zu kämpfen. Vor allem auch in europäischen Märkten ging in diesem Jahr der Absatz zurück. Für die Fabrik in Brandenburg bleibt die deutsche Politik dennoch zuversichtlich.

„Aus Grünheide werden mittlerweile 38 Staaten beliefert, darunter viele im arabischen Raum und auch Taiwan“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) der Märkischen Oderzeitung. Dadurch sei die Tesla-Fabrik widerstandsfähiger gegen Schwankungen auf dem europäischen und deutschen Markt aufgestellt.

Tesla büßte im ersten Halbjahr in Deutschland rund 58 Prozent seiner Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein und kam auf 8.890 Elektroautos. Das entspricht einem Marktanteil von 0,6 Prozent. Dabei legte der Markt für Vollstromer um gut 35 Prozent zu, aber bei anderen Marken. Tesla-Werksleiter André Thierig hatte sich bisher optimistisch gezeigt und darauf verwiesen, dass der deutsche Standorte Märkte in- und außerhalb Europas beliefert und neue Märkte hinzukommen sollten.

Die erste und bisher einzige Elektroauto-Fabrik von Tesla in Europa in der Gemeinde Grünheide nahe Berlin öffnete im Jahr 2022. Der Standort ist der größte industrielle Arbeitgeber in dem Bundesland sowie Zugpferd der regionalen Wirtschaft. Die „Giga Berlin“ beschäftigt nach Angaben des Konzerns etwa 11.000 Menschen. Die geplante Erweiterung für den deutlichen Ausbau der Produktionskapazität verzögert Tesla wegen der schwächelnden Nachfrage. In der ersten Ausbaustufe sollen bis zu 500.000 E-Autos pro Jahr gefertigt werden.

„Ich bin überzeugt, dass Tesla in Grünheide eine gute Gegenwart und Zukunft hat. Wir profitieren von der Fabrik massiv“, sagte Brandenburgs Regierungschef Woidke. „Die Rekordzeit, in der das Großprojekt in Brandenburg umgesetzt wurde, ist zudem ein großes Plus bei Gesprächen, die wir mit potenziellen neuen Investoren führen.“

Das Tesla nach längerem Höhenflug derzeit auch in Deutschland weniger Elektroautos verkaufen kann, hat laut Branchenkennern mehrere Gründe. Einer davon ist das kontroverse politische Engagement von CEO Elon Musk, das auch die deutsche Politik im Visier hat. Als Reaktion auf die rechten politischen Ansichten von Musk gehen immer mehr auf Abstand von Tesla. Woidke zeigte sich gegenüber der Märkischen Oderzeitung überrascht: Er habe ihn ganz anders erlebt, „gerade hinsichtlich seiner Grundeinstellung zu Fragen des Klima- und Umweltschutzes“.