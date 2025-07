Ford Köln: Elektroauto-Hoffnung enttäuscht, Stellen fallen weg

Nach monatelangem Ringen hat sich der Autohersteller Ford mit der IG Metall auf ein Maßnahmenpaket zum Stellenabbau am Kölner Standort geeinigt. Die Zustimmung der Gewerkschaftsmitglieder steht zwar noch aus, gilt aber als sicher. Die Probleme an dem Standort liegen insbesondere auch am schleppenden Absatz von Elektroautos.

Betriebsratschef Benjamin Gruschka erklärte laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: „Mit dem erzielten Gesamtpaket haben wir ein sicheres Netz für alle geschaffen. Zudem haben wir es geschafft, die Berufsausbildung und Übernahme langfristig bis 2032 zu sichern.“

Ford will rund 2.900 Stellen in Köln streichen, was etwa einem Viertel der Belegschaft entspricht. Geschäftsführer Marcus Wassenberg bezeichnete die Einigung als „eine gute Nachricht für Ford und seine Mitarbeitenden“ und betonte die Bedeutung für ein nachhaltig profitables Geschäft in Europa. Einst arbeiteten über 20.000 Menschen in Köln, derzeit sind es noch rund 11.500.

Auch wenn der Stellenabbau nicht verhindert werden konnte, enthält die Vereinbarung laut Gruschka großzügige Abfindungen, die „deutlich besser als üblich in der Automobilbranche“ ausfallen. Der Schwerpunkt liegt auf freiwilligem Ausscheiden. Zusätzlich wurden Rentenregelungen abgesichert.

Schwache E-Auto-Nachfrage und hohe Standortkosten

Das Kölner Werk wurde für zwei Milliarden Dollar modernisiert und auf Elektroautos umgestellt. Doch der erwartete dynamische Markthochlauf blieb aus, die Verkaufszahlen des SUV Explorer und des Crossovers Capri sind enttäuschend. Statt der geplanten 250.000 Elektroautos jährlich liegt die Prognose inzwischen unter 200.000. Kurzarbeit war die Folge, die Produktion ist derzeit nur teilweise ausgelastet.

Ford macht unter anderem die hohen Standortkosten in Deutschland und die schwache E-Auto-Nachfrage für den erneuten Stellenabbau verantwortlich. Unternehmen und Betriebsrat fordern politische Unterstützung, etwa durch Umweltprämien und den Ausbau der Ladeinfrastruktur.

Die Verhandlungen waren geprägt von Konflikten, im Mai kam es zum ersten Streik in der Kölner Ford-Geschichte. Auslöser war der Rückzug der sogenannten Patronatserklärung durch die US-Muttergesellschaft, die bisher für die Verluste in Deutschland garantierte. Mit dem Wegfall dieser Absicherung musste Ford neue Wege finden: Der Konzern sicherte dem Kölner Werk eine Kapitaleinlage von 4,4 Milliarden Euro sowie einen Businessplan mit Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe zu. Trotzdem bleibt die Unsicherheit, denn der Standort trägt künftig seine Risiken selbst.

Ford streicht nicht nur in Köln Stellen. Insgesamt sollen europaweit 4.000 der 28.000 Arbeitsplätze wegfallen. Die Kölner Beschäftigten erhalten zwar bis Ende 2032 Schutz, doch betriebsbedingte Kündigungen sind nicht ausgeschlossen, wenn freiwillige Lösungen nicht ausreichen. Die jüngste Einigung könnte die Lage vorerst beruhigen. „Wir danken allen Kolleginnen und Kollegen für ihre Solidarität und ihr Vertrauen in diesen schweren Monaten“, sagte Dorthe Mika vom Gesamtbetriebsrat.