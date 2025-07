E.ON-Umfrage zeigt Relevanz von „Destination Charging“

Die Standzeit beim Einkaufen, dem Freizeitparkbesuch oder am Arbeitsplatz als Ladezeit nutzen: Eine aktuelle E.ON-Umfrage unter mehr als 1.000 Fahrern von Elektroautos geht der großen Bedeutung des sogenannten Destination Charging nach.

Gefragt danach, wo sie heutzutage im Alltag Ladestationen erwarten, nennen 70 Prozent der E-Autofahrer an erster Stelle Einkaufszentren, Outlets und Baumärkte – also Einkaufsgelegenheiten, an denen das Auto oftmals auch mehrere Stunden steht.

„Auf diesen Parkflächen bieten sich sowohl Normal- als auch Schnellladestationen an. An Supermärkten und Lebensmittelgeschäften mit einer Aufenthaltsdauer von meist unter einer Stunde werden primär Schnellladestationen mit 50 Kilowatt und mehr verbaut – 61 Prozent der E-Mobilisten erwarten, dass sie die Zeit während des Wocheneinkaufs effizient zum Laden nutzen können“, so Christoph Ebert, Geschäftsführer bei E.ON Drive Deutschland.

Am zweithäufigsten genannt: innenstädtische Parkhäuser – beispielsweise während eines Stadtbummels wollen 65 Prozent ihr E-Auto aufladen. Durch eine längere Standzeit reichen hier zumeist Wallboxen mit Ladeleistungen von 11 oder 22 Kilowatt aus. So lädt das Auto über mehrere Stunden und es ist kein zwischenzeitliches Umparken notwendig.

Auffällig ist, dass Familien einen höheren Bedarf haben, das Laden möglichst nahtlos in den Alltag integriert zu können. Beispielsweise geben 73 Prozent der befragten Eltern an, an Bahnhöfen und Flughäfen Ladestationen zu benötigen (alle Befragten: 50 %) und der Wunsch nach Ladestationen an Freizeitparks oder Zoos (73 vs. 45 %) und Sportstätten wie etwa Schwimmbädern (42 vs. 26 %) ist deutlich höher als beim Durchschnitt der Befragten.

Um das Pendeln zwischen Zuhause und Arbeitsplatz effizient zu gestalten, wünschen sich zudem 55 Prozent der Befragten mit Kindern Ladestationen an ihrem Arbeitsort. Bei den Arbeitnehmern ohne Kinder sind es 44 Prozent.

Aktuell können laut der E.ON-Umfrage 24 Prozent der Berufstätigen mit E-Auto kostenlos am Arbeitsplatz laden und 22 Prozent gegen Bezahlung des Ladestroms. Neun Prozent der E-Autofahrer geben an, ihr Auto am häufigsten bei der Arbeit aufzuladen.