Porsche: Einmillionster Macan aus Leipzig vom Band gelaufen

Das Porsche-Werk in Leipzig hat in der vergangenen Woche den einmillionsten Macan produziert. Erwähnenswert ist das auch deshalb, weil das Mittelklasse-SUV in der neuen Generation exklusiv als Elektroauto vom Band rollt. Die Baureihe wird seit 2013 in der Messestadt hergestellt und ist der Bestseller der Marke. Im Geschäftsjahr 2024 wurden 82.795 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert.

„Der Macan ist untrennbar mit Leipzig verbunden“, sagt Gerd Rupp, Vorsitzender der Geschäftsführung der Porsche Leipzig GmbH. „Das Modell steht wie kein anderes für Wachstum und Wandel: Das Kompakt-SUV symbolisiert sowohl den Ausbau des Standorts zum Vollwerk in den Jahren 2011 bis 2013 als auch den Start des Werks in das Zeitalter der Elektromobilität.“

„Mit dem Macan entwickelte sich Porsche in den vergangenen zwölf Jahren zu einem der bedeutendsten Wirtschaftsmotoren und Arbeitgebern in der Region Mitteldeutschland“, so Rupp. 2024 ging die zweite Fahrzeuggeneration mit vollelektrischem Antrieb in Serie. Das Werk wächst noch einmal um einen weiteren Karosseriebau und eine Achsfertigung. Heute produziert der Standort drei Antriebsarten – Benzin-, Hybrid- und Elektrofahrzeuge – flexibel auf einer Fertigungslinie.

Das Jubiläumsfahrzeug ist ein Macan 4 in der Farbe Frozenbluemetallic. Das Elektroauto wurde im zum Werk gehörenden Porsche Experience Center Leipzig in Kundenhand übergeben.

Das Porsche-Werk in Leipzig nahm 2002 als zweiter Porsche-Produktionsstandort neben dem Stammsitz in Stuttgart-Zuffenhausen die Produktion auf. Rund 5.000 Mitarbeitende fertigen hier die Modelle Macan und Panamera. Bis 2017 lief in Leipzig der Geländewagen Cayenne sowie von 2003 bis 2006 der Supersportwagen Carrera GT vom Band. Zum Werk gehört auch ein Porsche Experience Center mit Rundstrecke und Geländestrecke.

In Leipzig entsteht auch noch der bisherige Verbrenner-Macan für Märkte außerhalb der EU. Hier darf das SUV wegen Richtlinen zur Cybersicherheit nicht mehr verkauft werden. Da die Nachfrage nach Vollstromern geringer als erwartet ausfällt, setzt Porsche wieder länger auf Verbrenner und teilelektrische Modelle. Laut Berichten könnte es deshalb vom Macan noch einmal eine neue Version mit Verbrennungsmotor geben, wohl auf einer Plattform der Konzernschwester Audi.

In der ersten Jahreshälfte wurden 45.137 Macan in Kundenhand übergeben (+15 %). Fast 60 Prozent davon (25.884 Fahrzeuge) entfallen auf die vollelektrische Variante. Vom Macan mit Verbrennungsmotor wurden 19.253 Einheiten an Kunden übergeben. Der Panamera entwickelte sich mit 14.975 Auslieferungen ebenfalls positiv und verzeichnete ein Plus von 13 Prozent.