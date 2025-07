E-Auto-Absatz steigt weltweit auf 9,1 Millionen im ersten Halbjahr 2025

Im ersten Halbjahr 2025 wurden weltweit 9,1 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft, ein Anstieg von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im Juni 2025 allein legte der Markt im Vergleich zum Juni 2024 um 24 Prozent zu, gegenüber Mai 2025 um 7 Prozent. Diese Zahlen veröffentlichte das auf Elektromobilität spezialisierte Analyseunternehmen Rho Motion.

China bleibt weltweit führend beim Verkauf von Elektroautos. In den ersten sechs Monaten wurden dort 5,5 Millionen Fahrzeuge abgesetzt, was einem Wachstum von 32 Prozent entspricht. Laut Rho Motion werden dort inzwischen rund die Hälfte aller Neuwagen elektrisch betrieben.

In Europa stieg der Absatz im ersten Halbjahr um 26 Prozent auf insgesamt 2,0 Millionen Fahrzeuge. Der Verkauf von reinen Stromern nahm um 26 Prozent zu. Plug-in-Hybride legten um 27 Prozent zu, was auch auf chinesische Hersteller zurückgeht, die mit Teilzeitstromern europäische Zölle auf in der Volksrepublik gebaute batterieelektrische Fahrzeuge umgehen.

Innerhalb Europas zeigen sich deutliche Unterschiede: Während Deutschland und das Vereinigte Königreich Zuwächse von 40 beziehungsweise 32 Prozent verzeichneten, sank der Absatz in Frankreich um 13 Prozent. Der Grund sind dort gekürzte Förderprogramme. Spanien hingegen steigerte seinen Absatz um 85 Prozent, vor allem auch dank Fördermaßnahmen.

In Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko) fiel das Wachstum mit 3 Prozent deutlich schwächer aus. In den USA legten die Verkäufe um 6 Prozent zu, in Mexiko um 20 Prozent. Kanada hingegen verzeichnete einen Rückgang von 23 Prozent.

Der Rest der Welt erreichte laut den Analysten im ersten Halbjahr 2025 einen Zuwachs von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr, bei insgesamt 700.000 verkauften Elektrofahrzeugen.

„China und Europa gehen mit Volldampf voran“

„Die heute veröffentlichten Verkaufszahlen für Elektroautos in der ersten Hälfte des Jahres 2025 zeigen, dass China und Europa bei der Umstellung auf Elektroautos mit Volldampf vorangehen“, so Charles Lester von Rho Motion. „Trotz einer gewissen Nervosität in Bezug auf die Subventionen erwarten wir, dass sich dieser starke Trend beim Verkauf von Elektrofahrzeugen im Laufe des Jahres fortsetzen wird.“

Lester weiter: „Das Wachstum in Europa ist zwar stark, aber nicht gleichmäßig über die gesamte Region verteilt. Großbritannien und Deutschland sind führend und lassen Frankreich hinter sich, da die preissensiblen Autofahrer weiterhin von den Subventionen abhängig sind. In Nordamerika, insbesondere in Kanada, wird der Absatz von Elektrofahrzeugen im Jahr 2025 zurückgehen. Mit Trumps jüngsten Kürzungen in seinem ‚Big Beautiful Bill‘ könnte es in den USA schwierig werden, bis 2025 ein Wachstum des gesamten E-Mobilitätsmarktes zu erreichen.“