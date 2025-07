MG plant besonders erschwinglichen Elektro-Kleinwagen

Die einst für ihre Sportwagen bekannte britische Marke MG gehört heute dem chinesischen SAIC-Konzern. Das Angebot besteht inzwischen hauptsächlich aus Modellen für den Massenmarkt unterschiedlichen Formats, darunter zunehmend Elektroautos. Das Stromer-Programm soll laut einem Bericht um einen besonders erschwinglichen Kleinwagen erweitert werden.

Das neue Elektroauto werde wahrscheinlich MG2 heißen und unterhalb des 4,3 Meter langen MG4 Electric als Einstiegsmodell in der E-Auto-Palette von MG angesiedelt sein, schreibt Autocar. Der für Großbritannien verantwortliche Manager David Allison habe das im letzten Jahr in Aussicht gestellt und erst kürzlich bestätigt. Der Preis solle im Vergleich zum neuen E-Kleinwagen Renault 5, der bei umgerechnet etwa 26.500 Euro beginnt, konkurrenzfähig sein.

„Eines der Dinge, die wir immer hatten, war die erschwingliche Preisposition bei E-Fahrzeugen, aber die haben wir jetzt nicht mehr. Wir sind bei weitem nicht mehr der billigste Anbieter von E-Fahrzeugen, weil so viele andere Marken und Modelle in diesen Bereich kommen“, so Allison. „Wenn ich also den Preis für das Auto festsetze, werde ich ihn so aggressiv wie möglich gestalten, und der Blick wird sehr auf die Erschwinglichkeit und die monatlichen Zahlungen gerichtet sein.“

Die Konzeptphase ist laut dem Manager schon fortgeschritten, bald könnten demnach Tests von Prototypen auf der Straße beginnen. Technische Details gibt es noch keine. Autocar geht davon aus, dass der neue Einstiegs-MG die gleiche batterieelektrische modulare skalierbare Plattform von SAIC wie der MG4 verwenden wird. Der Renault 5 gilt als ein zentraler Wettbewerber, ihn gibt es mit 90 kW (122 PS) und 110 kW (150 PS) starkem E-Motor und 40- sowie 52-kWh-Batterie für bis zu 300 beziehungsweise 410 Kilometer nach WLTP-Norm.

Allison sagte gegenüber Autocar, dass die Verkaufsresonanz auf den Renault 5 gezeigt habe, dass der Markt für kleine, erschwingliche Elektroautos viel größer ist als bisher angenommen. Es sei daher wichtig, ein solches Modell so bald wie möglich anzubieten. Wann genau der kleine Elektro-MG starten wird, ist offen – Allison wollte sich hier nicht festlegen. „Ich denke, dass dieses Auto noch ein paar Jahre entfernt ist“, erklärte der Manager, deutete aber an, dass die Einführung beschleunigt werden könnte. Die Entwicklungsgeschwindigkeit von MG sei beeindruckend.

Das britische Team mit dem Designstudio in London wirkt laut dem UK-Chef entscheidend bei der Konzeption des kleinen Elektro-MG mit. „Meiner Meinung nach muss diese Art von Auto in Bezug auf das Styling einen eher europäisch orientierten Ansatz verfolgen.“ Allison hat schon einige Konzepte und Zeichnungen des wohl vier Meter oder kürzeren Modells gesehen. „Es erfüllt mich mit großer Zuversicht, dass es in diesem Bereich sehr, sehr erfolgreich sein wird.“