Skoda: Neues Einsteiger-Elektroauto „nicht in diesem Jahrzehnt“

Der europäische Markt für Kleinstwagen hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Verbrenner-Modelle wie der Ford Ka, der Peugeot 108 oder der Skoda Citigo wurden aus dem Sortiment genommen, wodurch das günstigste Segment weitgehend leer bleibt. Kunden, die nach preiswerten Optionen suchen, weichen nun verstärkt auf größere Kleinwagen wie den Skoda Fabia aus.
Skoda prüft derzeit laut Autocar Möglichkeiten, sowohl Verbrenner- als auch elektrische Modelle günstiger in das europäische Angebot aufzunehmen. Ein potenzieller Kandidat für diesen Einstieg könnte der Kylaq sein. Dieser knapp vier Meter lange, klassisch angetriebene Crossover wird aktuell auf dem indischen Markt angeboten und ist kürzer als der Fabia. In Indien kostet das Modell umgerechnet etwa rund 7000 Euro.
Skoda-CEO Klaus Zellmer erklärte gegenüber Autocar, dass die Volkswagentochter untersucht, wie Komponenten aus verschiedenen kosteneffizienten Quellen zusammengeführt werden können. Ein neues Elektroauto für den Einstiegsbereich wird laut dem Manager in diesem Jahrzehnt aber nicht erscheinen. Er verwies jedoch auf das Potenzial für ein Modell unterhalb des Fabia, welcher preislich hierzulande bei 20.190 Euro beginnt. Das günstigste E-Auto ist ab 2026 das neue kleine E-SUV Epiq für 25.900 Euro.
Die Entwicklung eines elektrischen Nachfolgers für die entsprechende Version des 3,6 Meter kurzen Citigo ist noch Jahre entfernt. Skoda war ursprünglich an der Entwicklung des ID.-Every1-Konzepts von Volkswagen beteiligt, das als Ersatz für den dem Citigo zugrundeliegenden, ebenfalls schon einige Jahre nicht mehr verfügbaren up! geplant ist, verließ dieses Projekt jedoch wieder. Innerhalb des Volkswagen-Konzerns soll vorerst die Kernmarke VW den derzeit wenig präsenten Markt für Elektro-Kleinstwagen erschließen.
Zellmer betonte die Positionierung von Skoda bei Modellen mit angemessenen Margen und bewährter Technik. „Mit der langsameren als erwarteten Wachstumsgeschwindigkeit von batterieelektrischen Fahrzeugen auf dem Markt befindet sich Skoda in einer besseren Lage, beim Fabia, Scala und Kamiq zu bleiben“, so der CEO.
Der Import des Kylaq nach Europa wird als geschäftliche Möglichkeit geprüft. Zellmer sieht eine große Marktlücke zwischen einem preislich optimierten Fabia unter 20.000 Euro und dem indischen Preis des Kylaq. Er gab an, dass man prüfen könne, ob Design, Technologie und Verarbeitung auf europäisches Niveau angehoben werden können.
Kommentare
Marcel Gleissner meint
Schade eigentlich, ich fahre seit vielen Jahren kleine Skoda’s und bin damit voll zufrieden. Skoda bräuchte dringend wieder ein günstiges Einstiegsmodell, sein wir Mal Ehrlich, Skoda ist in den letzten Jahren sehr teuer geworden. Ich kann mir keinen Neuwagen von Skoda leisten. Viele ehemalige Skoda- Kunden sind jetzt bei Dacia, weil Skoda nichts günstiges mehr hat, für den kleinen Geldbeutel.
Den E-Schrott können die behalten, ich bezahle doch nicht für den kleinen Epic mindestens 25.000€ und bekomme als Gegenleistung eine miserable Reichweite. Geldmacherei und Kunden Verarsche ist das. Mein 12 Jahre alter Skoda Fabia mit 60ps kann im Sommer und im Winter 1000km weit fahren, wenn ich sparsam fahre.
Zeigt mir ein einziges neues oder gebrauchtes E-Auto in dem Segment, wo das möglich ist.
Ich bleibe vorerst beim Benziner, das kostet mich unterm Strich, weniger als ein E-Auto. Stichwort: Kosten-Nutzen-Verhältnis !!!!
Ich bin Mieter und habe nirgendwo eine Lademöglichkeit, auch nicht bei Einkaufen oder Arbeit.
E-Mobilität ist gut gemeint, aber schlecht gemacht, für Mieter eine Katastrophe !!!!
Htr meint
Fabia Polo und Ibiza sind für mich und viele Anderre die perfekte Autogröße für den Alltag und Urlaub.
Leider wird dieses Volumenmodell erst nach 2030 auf Akkus umgestdllt.
Das hat keinen Technischenhintergrund sondern dient der Gewinnmaximierung.
Marcel Gleissner meint
Das stimmt leider.
Gewinnmaximierung ist im VW- Konzern wichtiger als der Kunde.
Sieht man schon bei den Modellen, völlig am Kunden vorbei produziert.