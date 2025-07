Škoda wertet neuen Elroq mit Optionen weiter auf

Škoda wertet den im ersten Halbjahr in den deutschen Markt gestarteten Elroq mit zusätzlichen Features und Optionen auf. So ist die Front des Elektroautos ab sofort mit dem beleuchteten „Tech-Deck-Face“, das bisher dem Elroq RS vorbehalten war, als neuer Bestandteil der Ausstattungspakete Advanced und Maxx erhältlich. Sie stehen – außer für den Elroq 50 Tour – für alle Elroq-Modelle inklusive der Sportline-Varianten zur Verfügung.

Das sportliche Topmodell Elroq RS kann nun auf Wunsch auch mit einer Kontrastlackierung des Dachs in Black-Magic Perleffekt bestellt werden. Der Elroq und die neue Enyaq-Familie können künftig auch mit der neuen „Design Selection“ L&K geordert werden. Diese bietet belüftete Vordersitze mit Lederbezügen in Beige und Ziernähten in Cognac sowie Dekorleisten in Piano-Schwarz.

Neu für die Elektro-Baureihen Elroq und Enyaq ist außerdem eine Funktionserweiterung der elektrischen Heckklappe mit Komfortbedienung. Diese verfügt nun über eine automatische Schließfunktion, die automatisch aktiviert wird, wenn sich der Fahrer oder die Fahrerin mit dem Schlüssel innerhalb von zwanzig Sekunden nach Öffnung der Klappe zwei Meter vom Fahrzeug entfernt.

Den Elroq gibt es derzeit in sechs Versionen, die ab 33.900 Euro kosten. Je nach Ausführung wird Heck- oder Allradantrieb verbaut, die Leistung beträgt von 125 kW (170 PS) bis 250 kW (340 PS). Auf Tempo 100 geht es in der schnellsten Variante in 5,4 Sekunden, bei 180 km/h ist Schluss. Die Batteriekapazität reicht von 55 bis 84 kWh, damit sind von 350 bis 563 Kilometer pro Ladung nach WLTP-Norm möglich. Die Ladeleistung von bis zu 185 kW erlaubt an DC-Schnellladestationen das Füllen der Batterie in 26 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Via AC-Laden mit 11 kW sind die Akkus in achteinhalb Stunden vollgeladen.

Die technische Basis für den Elroq stellt der Modulare E-Antriebs-Baukasten (MEB) der Konzernmutter Volkswagen. Der seit Anfang des Jahres gebaute E-Škoda ist laut dem Hersteller nach der Markteinführung Anfang 2025 in Deutschland direkt ein Bestseller geworden. Im Juni sei das kompakte Batterie-SUV bei den Neuzulassungen hier die Nummer zwei aller E-Autos gewesen.