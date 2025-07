Neuer Tesla Roadster soll „das ultimative beste Fahrerauto“ werden

Der 2017 vorgestellte neue Tesla Roadster sollte eigentlich seit 2020 auf dem Markt sein. Der Nachfolger des ersten Elektroautos der US-Marke hat es bis heute aber nicht in die Serie geschafft. Tesla arbeitet weiter an dem Modell und verspricht auch in diesem Jahr wieder ein besonders beeindruckendes Fahrzeug.

Bereits länger bekannt ist, dass der nächste Roadster neben einer neuen, attraktiven Optik Leistung auf Supersportwagen-Niveau bieten soll. Drei E-Motoren sollen ihn in nur 1,91 Sekunden von 0 bis 60 mph (0-97 km/h) beschleunigen. Von 0-100 mph (0-161 km/h) soll es in unter 4,5 Sekunden gehen. CEO Elon Musk kündigte außerdem an, dass der Sprint von 0 bis 60 mph in unter einer Sekunde möglich sein werde. Die Höchstgeschwindigkeit wurde zuvor mit über 400 km/h angegeben. Als Energiequelle wurde ein großes 200-kWh-Batteriepaket für 1.000 Kilometer in Aussicht gestellt.

Es soll mehrere Versionen des neuen Roadster geben. Am mächtigsten soll das Super-Elektroauto mit Schubdüsen des von Musk gegründeten Raumfahrtkonzerns SpaceX sein. „Wir werden unter extrem hohen Druck komprimierte Luft nutzen – es ist eine Kaltgas-Schubdüse“, sagte der Serienunternehmer 2020. „Die Hauptschubdüse wird hinter dem Nummernschild sein. Zum Beschleunigen senkt sich das Nummernschild ab und hinter dem Nummernschild ist ein Raketenantrieb. Es ist wie bei James Bond.“

Nun bekräftigte Lars Moravy, Chef der Fahrzeugentwicklung von Tesla, dass weiter am Roadster gearbeitet werde. „Wir haben in den letzten Jahren viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken, was wir getan haben, warum wir es getan haben und was ein großartiges, aufregendes und zugleich ultimatives echtes Fahrerauto ausmachen würde“, sagte er. „Wir haben es immer besser gemacht, und es ist sogar ein bisschen mehr als ein Auto. Wir haben Elon letzte Woche ein paar coole Demos und die Technik gezeigt, an der wir gearbeitet haben, und er war ein bisschen begeistert.“

Zuvor hatte CEO Musk nach einem Besuch im Designstudio von Tesla verkündet, dass es in diesem Jahr eine „absolut epische Demonstration“ geben werde. Konkretes dazu ist nicht bekannt, das gilt auch für die finalen technischen Daten des Supersportlers. Vorbestellt werden kann das Modell auch hier schon: für eine sofortige, rückzahlbare Zahlung von 4.000 Euro sowie weiteren 39.000 Euro innerhalb von zehn Tagen. Das ganze E-Auto soll in den USA vor Steuern ab 200.000 Euro (ca. 170.000 Euro) kosten, einen Euro-Preis gibt es bisher nicht.