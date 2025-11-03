Musk: Neuer Tesla Roadster „voller verrückter Technologien“

Der 2017 vorgestellte neue Tesla Roadster soll nun endlich Realität werden. Eigentlich war der Start des Nachfolgers für das von 2008 bis 2012 gebaute erste Elektroauto der Marke für 2020 angekündigt, wurde dann aber immer wieder verschoben. Demnächst soll eine Präsentation einen aktuellen Ausblick auf das Fahrzeug geben. CEO Elon Musk versichert weiter, dass das Modell so spektakulär wie versprochen wird.

Im Gespräch mit dem bekannten US-Podcaster Joe Rogan bekräftigte Musk, dass die Demonstration eines Prototyps bevorstehe. „Ob gut oder schlecht, es wird unvergesslich sein. Mein Freund Peter Thiel hat einmal gesagt, dass es in Zukunft eigentlich fliegende Autos geben sollte, aber wir haben keine fliegenden Autos. Ich finde, wenn Peter ein fliegendes Auto haben möchte, sollte er sich eines kaufen können.“

Offiziell bekannt ist bisher, dass der nächste Roadster drei E-Motoren haben soll. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit über 400 km/h angegeben. Als Energiequelle wurde ein großes 200-kWh-Batteriepaket für 1.000 Kilometer in Aussicht gestellt. Es soll mehrere Versionen des Super-Elektroautos geben. Am mächtigsten soll es mit Schubdüsen des von Musk gegründeten Raumfahrtkonzerns SpaceX sein. Bereits 2017 hatte Musk eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 1,9 Sekunden angekündigt. Inzwischen visiert er sogar eine Zeit von unter einer Sekunde an.

Laut einem in diesem Jahr aufgetauchten Patent arbeitet der Konzern an einem innovativen Aerodynamiksystem, das nicht nur auf Spoiler und Diffusoren setzt. So sollen vier mit verstellbaren Flügeln ausgerüstete Ventilatoren und ausfahrbare Schürzen den neuen Roadster an den Asphalt saugen. Durch Unterdruck soll maximale Traktion erreicht werden – vom Stand weg bis in höchste Geschwindigkeiten. Dadurch würden sich nicht nur Beschleunigung und Bremsverhalten verbessern, sondern auch die Stabilität in Kurven.

„Ich glaube, es könnte die denkwürdigste Produktvorstellung aller Zeiten werden“, sagte jetzt Musk im Podcast von Joe Rogan. Sie werde „hoffentlich noch vor Jahresende“ stattfinden. Man müsse sicherstellen, dass alles funktioniert. Der neue Roadster stecke „voller verrückter Technologien“. Wenn man alle James-Bond-Autos zusammennehmen würde, wäre das Ergebnis noch verrückter, so Musk.