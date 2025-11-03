Musk: Neuer Tesla Roadster „voller verrückter Technologien“

Der 2017 vorgestellte neue Tesla Roadster soll nun endlich Realität werden. Eigentlich war der Start des Nachfolgers für das von 2008 bis 2012 gebaute erste Elektroauto der Marke für 2020 angekündigt, wurde dann aber immer wieder verschoben. Demnächst soll eine Präsentation einen aktuellen Ausblick auf das Fahrzeug geben. CEO Elon Musk versichert weiter, dass das Modell so spektakulär wie versprochen wird.
Im Gespräch mit dem bekannten US-Podcaster Joe Rogan bekräftigte Musk, dass die Demonstration eines Prototyps bevorstehe. „Ob gut oder schlecht, es wird unvergesslich sein. Mein Freund Peter Thiel hat einmal gesagt, dass es in Zukunft eigentlich fliegende Autos geben sollte, aber wir haben keine fliegenden Autos. Ich finde, wenn Peter ein fliegendes Auto haben möchte, sollte er sich eines kaufen können.“
Offiziell bekannt ist bisher, dass der nächste Roadster drei E-Motoren haben soll. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit über 400 km/h angegeben. Als Energiequelle wurde ein großes 200-kWh-Batteriepaket für 1.000 Kilometer in Aussicht gestellt. Es soll mehrere Versionen des Super-Elektroautos geben. Am mächtigsten soll es mit Schubdüsen des von Musk gegründeten Raumfahrtkonzerns SpaceX sein. Bereits 2017 hatte Musk eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 1,9 Sekunden angekündigt. Inzwischen visiert er sogar eine Zeit von unter einer Sekunde an.
Laut einem in diesem Jahr aufgetauchten Patent arbeitet der Konzern an einem innovativen Aerodynamiksystem, das nicht nur auf Spoiler und Diffusoren setzt. So sollen vier mit verstellbaren Flügeln ausgerüstete Ventilatoren und ausfahrbare Schürzen den neuen Roadster an den Asphalt saugen. Durch Unterdruck soll maximale Traktion erreicht werden – vom Stand weg bis in höchste Geschwindigkeiten. Dadurch würden sich nicht nur Beschleunigung und Bremsverhalten verbessern, sondern auch die Stabilität in Kurven.
„Ich glaube, es könnte die denkwürdigste Produktvorstellung aller Zeiten werden“, sagte jetzt Musk im Podcast von Joe Rogan. Sie werde „hoffentlich noch vor Jahresende“ stattfinden. Man müsse sicherstellen, dass alles funktioniert. Der neue Roadster stecke „voller verrückter Technologien“. Wenn man alle James-Bond-Autos zusammennehmen würde, wäre das Ergebnis noch verrückter, so Musk.
Kommentare
Couch Kartoffel meint
Kommt das wieder unter die beliebtesten Elektroautonews der Woche von der Redaktionsgemeinschaft?
Future meint
Der Roadster von Tesla ist das ideale Auto für die deutschen Autobahnen. In ein paar Sekunden von 0 auf 400. In anderen Ländern hätte man mit dem Stück weniger Spaß. Und Porsche hat auch wieder einen Konkurrenten mehr.
Mary Schmitt meint
Supersportwagen werden zum aller größten Teil in Ländern mit Tempolimit verkauft. Selbst in Deutschland ist die Anfahrt von den Wohnorten ihrer Besitzer zu einer freien und unbeschränkten Autobahn meist lang. Das ist also nicht das Thema. Eher ist das Thema, dass es das Auto nicht gibt und wenn es das gäbe, bräuchte es eine Straßenzulassung. Vor allem aber bräuchte es dann Kunden. Sehe ich alles nicht. Es ist nur eine Nebelkerze, um vom Katastrophen-Oktober bei Tesla abzulenken.
Future meint
Kein anderer Markt kommt ohne Tempolimit aus. Da hat Deutschland ein Alleinstellungsmerkmal und aus dem Grund sehe ich ein großes Potenzial für den Tesla in Deutschland. Natürlich ist sowas kein Massenmodell. Aber wenn der Luxussportwagen kommen sollte, dann wird man ihn auf der Autobahn abfeiern. Natürlich ist so ein Interview auch PR – das ist doch klar. Aber ich finde es besser, wenn sich Elon zu seinen Unternehmungen äußert als zu anderen Themen. Insofern ist doch alles fein.
brainDotExe meint
Glaubst du ernsthaft, dass der mit den angekündigten Spielereien eine Straßenzulassung bekommt?
Future meint
Vielleicht darf man die Schubdüsen in Deutschland dann nur im eigenen Garten ausprobieren. Aber bei den Diffusoren für den Unterdruck wird es sichelrich keine Probleme geben.
Pamela meint
Thiel ist mir nun herzhaft egal. Aber die Herren über die Excellence-Tabellen haben es noch nie zu wirklichen Innovationen gebracht, so wie die jochbegabten Musk oder Thiel zBsp.
Für die E-Mobilität ist es gut, wenn auch in der Klasse eine Markierung gesetzt wird, an der die Verbrennerboliden nur schnüffeln können.
Martin meint
So kompliziert dürfte das ganze nicht sein. Die Karosserie steht, die Plaid Technik ist vom Model S bekannt. Etwas anpassen und fertig. Schubdüsen und Fluxkompensator ist natürlich wichtig für die nerds und Infaulenzer, aber für eine Marktdurchdringung täte es bei dem wirklich wunderschönem Auto ganz banale Technik, die es heute schon gibt.
Tesla steht sich da wiedermal selber im Weg herum.
Jean Luc meint
Ist das wieder einmal eine Hinhaltetaktik von Musk? Mittlerweile stagniert die Innovation bei Tesla und der Rest der Elektromobilitätswelt hat auf- oder sogar überholt (Ladegeschwindigkeit etc.
Schade, dass da nichts mehr nach vorne geht – sie waren mal der Benchmark.
Steven B. meint
Ich lese da wieder von einem Prototyp, hmm hatten wir das nicht schon einmal…? Solange hier kein Serienreifes Produkt präsentiert wird, werden auch die Umsätze des Unternehmens nicht signifikant steigen. Die Blase in Sachen KI tut ihr übriges um das Unternehmen angreifbar zu machen. Platzt diese, werden nicht nur Nvidia, Apple, MS, sondern speziell Tesla in ein denkwürdiges Tief fallen. Jeder Teslafan behauptet ja, dass es dort schon lange nicht nur mehr um Autos geht…
Holger meint
Es geht zwar eigentlich um den Roadster, aber ich denke das KI alles andere als eine Blase ist. Selbst die Helferlein KI´s(Chat GPT, Gemini etc.) sind bereits im Alltag angekommen und erhöhen die Produktivität im Arbeitsalltag. Was nicht so offensichtlich ist, sind die sogenannten Agenten. Diese ersetzten dann tatsächlich Arbeitsabläufe in Gänze. Unternehmen können in Zukunft aus einer Liste Jobtitel auswählen und diese in erledigen dann autonom und nach Integration(Software, Datenbanken,Branche,Training) ihre Aufgaben. Also für den Anfang Finanzbuchhalter, Lohnbuchalter usw. Das ist alles andere als eine Blase.
Übrigens, Tesla beweist bereits in Austin, dass eine KI eine Fahrzeug steuern kann und für den Roboter bekommen die das sicher auch noch hin.
Es geht schon lange nicht mehr nur um Autos ;)
Future meint
Bei der Diskussion um die »KI-Blase« geht es ja um das Geschäftsmodell, um damit in Zukunft so viel Geld zu verdienen, dass die hohen Bewertungen der Techriesen gerechtfertigt sind.
Das ist eben eine ähnliche Spekulation wie damals beim eCommerce. Amazon hat 9 Jahre gebraucht, um profitabel zu werden.
Holger meint
Deshalb habe ich ja versucht aufzuzeigen, dass hier tatsächlich riesiges Potential liegt.
Mary Schmitt meint
Bei der KI ist Tesla ja auch hinten. Musk hatte seinerzeit ja sogar offen dafür plädiert, Chat GPT auszusetzen mit obskuren Gründen. Wäre so gefährlich. Weil man gar kein Produkt hatte. Jetzt hat er eins, aber Grok ist gegen Gemini wie Model 3 zu CLA.
Pamela meint
Echt? Ist Grok soviel besser als Gemini?
Future meint
Genau Holger, das Potenzial von KI ist enorm und betrifft alle Bereiche. Allerdings sind die Investitionen ebenso enorm und hier stellt sich die Frage, ob die Investoren bis zur Profitabilität durchhalten oder ob es vorher eine Korrektur an den Märkten gibt.
Beim Neuen Markt haben auch nicht alle durchgehalten damals. Es bleibt also superspannend.
Futureman meint
Da die Verkäufe insgesamt weltweit nicht so stark zurück gehen wie bei anderen Herstellern kann es mit der Meinung der Kunden nicht so schlimm sein.
VW verkauft ja auch immer noch Autos, obwohl sie nachweislich Millionen Kunden betrogen haben und einige Vorstandsmitglieder im Gefängnis sitzen.
Mary Schmitt meint
20% zum Vorjahr wird man wohl bei Tesla abrasseln. Klar, sind keine 50%, kannst du dir schönreden. Aber ist schon ohne Beispiel. Hatten BMW und Mercedes nie. Jetzt gilt es erst einmal für Tesla einen schlimmen Oktober zu verdauen. Die Zahlen werden noch gesammelt, Norwegen liegt aber bereits vor mit nur noch einem Achtel des Absatzes im Vergleich zum Vormonat. Was für ein Erdrutsch!
Mary Schmitt meint
Diesen Wagen gibt es nach acht Jahren nicht. Und den Semi auch nicht. Der ist auch klammheimlich weiter „verschoben“ worden. Tesla-Fans können aber froh sein, dass es beide Gefährte nicht gibt. Wer würde sie kaufen? Denn der Zauber von Tesla ist völlig weg und durch eine starke Antipathie ersetzt worden. Wo könnte man sich damit sehen lassen, ohne dass das Fahrzeug verkratzt oder angezündet wird? Daher sind einige Prominente offen in Rechtsstreitigkeiten mit Tesla um ihre Anzahlung. Denn das „nette“ Unternehmen will nicht zurückzahlen.
Gerry meint
Ja Mari, Tesla nähert sich immer mehr VW an. 😉
Das ist für beide Marken wirklich schade.
Fred Feuerstein meint
Wo könnte man sich damit sehen lassen, ohne dass das Fahrzeug verkratzt oder angezündet wird?
Na bei dir im sozialen Wohnungsbau wohl kaum…
paule meint
„Wo könnte man sich damit sehen lassen, ohne dass das Fahrzeug verkratzt oder angezündet wird?“
Menschen wie Du sind die Brandstifter.
„Daher sind einige Prominente offen in Rechtsstreitigkeiten mit Tesla um ihre Anzahlung“
Spielst Du auf Altmann an? Nix Rechtsstreit – 48 Stunden später war das Geld auf seinem Konto. Er ist ein Lüüüchner.
Fred Feuerstein meint
Na ja, Mary hat sich schon mehrfach offenbar, ist halt eine einfach gestrickte Person einfacher sozialer Herkunft. Was will man da erwarten?
Future meint
Interessant war, als Mary sich in ihrem Kommentar darüber gefreut hatte, dass Elon auf dem Schulhof verprügelt wurde. Interessant ist auch immer wieder, wie Mary ins Persönliche abdriftet, wenn ihr die Meinung von anderen nicht passt oder sie keinerlei Argumente mehr hat. Das lässt natürlich tief blicken in die Konstruktion »ihrer« öffentlichen Rolle.
paule meint
Weiber…alle in eine Sack…
Pamela meint
Äääääh!
paule, benimm Dich!
Future meint
Woher wollt ihr denn wissen, dass Mary eine Frau ist?
Vielleicht ist sie nur ein Algorithmus.
Pamela meint
Das wäre aber voll unehrlich.
paule meint
Pamela, sorry. Aber wer darüber nachdenkt, mit einem ID Buzz fremd zu gehen…naja.
Hast ja grad noch mal die Kurve bekommen, als er die Hosen runter gelassen hat.
Future meint
Von außen sieht der Buzz sehr cool aus – besonders in der Zweifarbenlackierung. Allerdings ist das dann auch schon alles, was daran gut ist. Und das ist natürlich viel zu wenig. Nicht jeder holt sich so eine Mogelpackung. VW müsste wieder ein paar Ramschleasings spendieren, um die Produktion anzukurbeln.
Pamela meint
War doch nur wegen der Hundis, Menno.
Ist dann ein gebrauchtes S Plaid geworden, das ist auch schön groß hinten.
Wenn Mary einmal damit fahren könnte, würde sie grün im Gesicht.
Nur fürs Blinken im Kreisverkehr muss ich noch trainieren.
Und ich werde bestimmt keine 300 damit fahren, auch wenn sich 200 anfühlen wie 100.
Future meint
Mary hat ja Hunde nicht so gern – oder war das Dav id?
Manchmal komme ich durcheinander.
paule meint
Habe mich geirrt. Es waren 24 Stunden. Altmann war zu unfähig, sein Tesla-Konto zu öffnen. Muss man sich mal überlegen, der macht da so eine Nummer draus. Wird sich jetzt in den Hintern beißen, Roadster kann er nun abhaken.
Future meint
Vielleicht ist Mary ja bei der Antifa. Aber dann müsste sie ihren Freundinnen mal erklären, dass die nur die Teslas anzünden sollen und nicht die Elektroautos von VW. Bisher ist es ja so, dass die Antifa grundsätzlich keine Elektroautos möchte wegen des schlimmen Ökokapitalismus.