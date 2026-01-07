Musk über neuen Tesla Roadster: „Sicherheit ist nicht das Hauptziel“

Teslas 2017 vorgestellter, für 2020 angekündigter neue Roadster wird wohl erst ab 2027 produziert. Der aktuelle Stand des Supersportwagens soll in diesem Jahr präsentiert werden. Kürzlich äußerte sich Konzernchef Elon Musk wieder zu dem Nachfolger des ersten, von 2008 bis 2012 gebauten Teslas.
„Das ist kein … Sicherheit ist nicht das Hauptziel“, so Musk jüngst. „Wenn Sie einen Ferrari kaufen, ist Sicherheit nicht das oberste Ziel. Ich sage, wenn Sicherheit Ihr oberstes Ziel ist, kaufen Sie den Roadster nicht … Wir werden danach streben, dass niemand in diesem Auto ums Leben kommt. Es wird das beste der letzten von Menschen gefahrenen Autos sein. Das beste der letzten.“
Laut früheren Aussagen wird der nächste Roadster drei Elektromotoren haben und über 400 km/h schnell fahren. Die Energie könnte ein 200-kWh-Batteriepaket für 1.000 Kilometer pro Ladung bereitstellen. Es wird wohl mehrere Versionen des neuen Roadster geben. Am mächtigsten soll das Super-Elektroauto mit Schubdüsen des von Musk gegründeten Raumfahrtkonzerns SpaceX sein. Zunächst hatte er eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 1,9 Sekunden angekündigt, inzwischen visiert er sogar eine Zeit von unter einer Sekunde an.
Einem Patent zufolge arbeitet Tesla an einem innovativen Aerodynamiksystem, das nicht nur auf Spoiler und Diffusoren setzt. So sollen vier mit verstellbaren Flügeln ausgerüstete Ventilatoren und ausfahrbare Schürzen den neuen Roadster an den Asphalt saugen. Durch Unterdruck soll maximale Traktion erreicht werden – vom Stand weg bis in höchste Geschwindigkeiten. Dadurch würden sich nicht nur Beschleunigung und Bremsverhalten verbessern, sondern auch die Stabilität in Kurven.
Der neue Roadster stecke „voller verrückter Technologien“, sagte Musk im November. Wenn man alle James-Bond-Autos zusammennehmen würde, wäre das Ergebnis noch verrückter. Die Produktvorstellung des Modells, das sich deutlich von dem bisher gezeigten Entwurf unterscheiden werde, finde voraussichtlich Anfang April statt. „Wir streben tatsächlich vorläufig den 1. April an, für das, was meiner Meinung nach die aufregendste Produktvorführung sein wird, egal ob sie funktioniert oder nicht“, erklärte Musk.
Kommentare
EVrules meint
Wie hat man das früher genannt: Vapourware.
David meint
Nachdem Nachhaltigkeit aus der Tesla Mission gestrichen wurde, ist jetzt auch die Sicherheit nicht mehr wichtig. Wobei Letzteres ungewollt ehrlich ist, das wissen die Hinterbliebenen der vielen in Teslafahrzeugen verbrannten Unfallopfer. Wobei ich übrigens dafür wäre, dass dieses Fahrzeug auf den Markt kommt. Denn es handelt sich mal wieder um eine extreme Nische, also ein Szenario mit hohem Bedarf an F&E Mitteln bei geringster Marktchance. Ebenso baut das Marktgeschrei eine hohe Fallhöhe auf. Aber natürlich weiß ich in Wirklichkeit auch, diese virtuellen „Produkte“ sind nur dazu da, diejenigen zu begeistern, die zuhause auf die E-Mail klicken. „ACAD Mitgliedsbetreuung. Sie haben gewonnen“.
Jörg2 meint
SO geht PR!
Selbst die erklärten Gegner tippen fleißig das Internet voll.
Meine sehr persönliche Meinung zu diesem Auto: Ausschließlich gut funktionierende PR.
Lataffa meint
Vaporware! Starke Parallelen zum Moller Skycar, der seit über 40 Jahren kurz vor der Serienfertigung steht. Sogar die Farbe stimmt.
brainDotExe meint
Es soll ja Tesla-Ultras geben die meinen Sicherheit und Sterne im NCAP sind am allerwichtigsten beim Auto.
Die Suchen bei anderen Autos immer das Haar in der Suppe und empören sich künstlich über 4 von 5 Sterne.
Mal sehen wie diese den Roadster schönreden, wenn der nicht diesbezüglich auf Platz 1 steht.
Wer weiß, vielleicht kommen sie auch auf den Boden der Tatsachen zurück.
Time will tell
Fred Feuerstein meint
Es macht ja nichts dass du eine BMW 4 Sterne Gur.ke hast. Du kannst dir sicher sein, der Roadster 2 wird wieder 5 Sterne beim NCAP haben, so wie jeder Tesla.
brainDotExe meint
Da ich werder eine Gur.ke habe noch du eine Glaskugel, kann man deine Aussage getrost als Fantasie abstempeln.
Einzige Quintessens: Egal wie viele Sterne mein Auto hat oder der Roadster haben wird, es ist den Käufern komplett egal.
ID.alist meint
Nachdem der Chefingenieur zu diesem Thema Tesla verlassen hat?
Könnte sein, aber Elon findet ein Hommer Simpson Mobil viel spannender.
Horst Krug meint
Das größte Risiko ist es, – keine Risiken einzugehen… in einer Welt die sich so schnell verändert wie heute, ist kein Risiko einzugehen, – die sicherste Strategie um zu versagen. – man ist im Leben auch voll verantwortlich dafür, was man versäumt hat. Auch dafür muss man voll bezahlen durch Verlust.
M. meint
Ich hab’s jetzt 3x gelesen – aber nichts gefunden, was wir nicht schon seit 8 oder 9 Jahren wissen. Einschläfernd.
Außer dem Eingeständnis, dass man Sicherheit nicht fokussiert – das konnte man bisher allerdings auch schon ahnen.
MrGreenEyes meint
10 Jahre – Ankündigungsweltmeister! Wo bleibt eigentlich das OTA Update für das autonome Fahren? Zum Glück beerdigt NVIDIA den PR Gag FSD mit Alpamayo.
Fred Feuerstein meint
Wann kommt nochmal Trinity von VW? 2032? Sollte das nicht schon 2025 kommen?
Wieso beerdigt? NVIDIA hat FSD quasi kopiert. Aber sie bieten eine Datenbasis von lächerlichen 1800 h von weltweit gefahrenen Fahrzeugen. Damit soll trainiert werden. Immerhin kommt jetzt der LIDAR Quatsch zum Alteisen.
eBikerin meint
„NVIDIA hat FSD quasi kopiert. “
Und von wem haben die da was kopiert? Also welcher Hersteller verwendet denn aktuell eine Kombination aus Kameras, Radar und Ultraschall?
brainDotExe meint
„Wann kommt nochmal Trinity von VW? 2032? Sollte das nicht schon 2025 kommen?“
Wo steht das im Geschäftsbericht? Bitte Seite nennen.
Fred Feuerstein meint
Such selbst, wirst du finden. Du hast ja genügend Zeit.
M. meint
Fred weiß es also auch nicht.
Fred Feuerstein meint
Die Ankündigung von Trinity war im Jahr 2021 und ist jetzt auf 2032 verschoben worden. Das sind die Fakten. Wir reden von 11 Jahren.
Der Roadster 2 wurde November 2017 vorgestellt und wird 2027 in Serie gehen. Da reden wir von 10 Jahren.
Wie sagt NBrain immer: Business as usual…
brainDotExe meint
Mündliche Aussagen zählen doch nicht, hast du gesagt. Wo steht die Ankündigung eines konkreten Modells im Geschäftsbericht, nur das zählt hast du gesagt.
Fred Feuerstein meint
Wie gesagt, schau selbst in den Geschäftsbericht, du wirst es finden. Hast ja genügend Zeit während der Arbeit.
brainDotExe meint
Mir ist es ziemlich egal ob es da drin steht oder nicht, für mich zählen konkrete mündliche Ankündigungen mindestens genau so.
Für dich scheint es aus irgendwelchen Gründen aber interessant zu sein, von daher. Wenn es dich interessiert, schaue doch selbst nach, du hast anscheinend genug Zeit dafür auf der Arbeit.
Fred Feuerstein meint
Meine Mitarbeiter arbeiten, ich hab alle Zeit der Welt. Nur nicht für dich.
Tim Leiser meint
Und Tesla hat es quasi von George Hotz kopiert. Also bitte mit dem „Tesla hat’s erfunden“-Quatsch aufhöre
brainDotExe meint
Stimmt, den gab’s ja auch noch 😀
Fred Feuerstein meint
Es geht gar nicht darum, dass Tesla es erfunden hat, sondern dass nun NVIDIA den analogen Weg geht.
eBikerin meint
NVIDIA setzt auf Kameras, Radar und Ultraschall. So viel ich weiss setzt Tesla nur auf Kameras. Also ist das eher wie bei Waymo – statt Lidar halt Ultraschall.
Fred Feuerstein meint
Eben nicht wie Waymo, da keine HD kartographierte Map erstellt werden muss. Aber wem erkläre ich das. Ist sowieso vollkommen egal.
Andi EE meint
George Hotz hat FSD „erfunden“, es wird immer absurder.
Future meint
Alles und Jeder kopiert von Tesla, schon immer!
eBikerin meint
Stimmt – oft wurde Tesla sogar schon kopiert bevor Tesla überhaupt etwas vorgestellt hat. Ist genau wie bei Apple – die haben auch alles erfunden.
Future meint
Apple hat die Computer Maus erfunden, das weiß ich ganz genau. Und dann hat sie Bill Gates geklaut!
eBikerin meint
Richtig, genau wie sie das Smartphone, das Tablett das „Ultrabook“ usw erfunden haben. Als privat nur Apple Userin nervt mich dann dieses unsägliche Fan-Geschwätz auch immer sehr.
Wurstmüller meint
Future, falsch, die ist lang, lang vor Apple erfunden worden.
Schau mal bei Wikipedia.
brainDotExe meint
Passt ja wunderbar in die selbe Kerbe, Tesla und Nvidia, alles überhebliche Firmen die von mir keinen Cent sehen werden.
Der einzige Unterschied ist, dass Nvidia schon seit Jahrzehnten unsympathisch ist, Tesla erst seit ca. 10 Jahren.
Fred Feuerstein meint
Eigentlich passt NVIDIA dann sehr gut zu dir.
brainDotExe meint
Nicht wirklich. Ich Überheblichkeit kann ich nicht ausstehen.
Ich bin schon immer Team Red, schon zu ATI Zeiten, jetzt dann AMD.
Andi EE meint
@MrGreenEyes
„Zum Glück beerdigt NVIDIA den PR Gag FSD mit Alpamayo.“
Lustig, dass bei dir alleine die Ankündigung reicht, dass der Wettbewerb gewonnen wurde. Das ist so peinlich, wie ihr Technologie beurteilt. Ich find den Ansatz der gleich wie bei Tesla ist, natürlich hervorragend. Und eigentlich müsstest du ja Tesla in höchsten Tönen loben, wenn du denkst, dass Alpamayo das Beste System werden wird.
– ich frag mich z.B. wieso Alpamayo noch zusätzlich 4 Radare für L2/3 benötigt
– und Lidar für L4+ … so der Nvidia-Entwickler in der PK
– in der Demofahrt hat man leider keine mitlaufende Visualisierung gesehen, womit man prüfen kann, was das System tatsächlich erkennt und ob es die Dinge richtig interpretiert.
– theoretisch könnte es Remote Control sein, man weiss auch nicht, ob es mit einer virtuellen Map wie Waymo fährt.
– James Douma der beste KI-Experte der zu diesen Dingen jeweils Stellung nimmt, stellt es ziemlich despektierlich als weiteres Toolkit von Nvidia für Entwickler dar. Vielleicht mögt ihr euch noch an die CES zuvor erinnern, wo er Jenson H. (Nvidia CEO) mehrere Robotikfirmen auch mit einem Toolkit für diese Anwendungen promotet hat. Dort verortet das der Douma, die Firmen müssen sich das selber erarbeiten, nicht dass Nvidia selber die Anwendung macht.
Aber ja, man wird sehen, auf jeden Fall vielversprechender als Waymo, wo das System wirklich nur für ein Robotaxi geeignet ist.