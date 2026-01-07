Musk über neuen Tesla Roadster: „Sicherheit ist nicht das Hauptziel“

Teslas 2017 vorgestellter, für 2020 angekündigter neue Roadster wird wohl erst ab 2027 produziert. Der aktuelle Stand des Supersportwagens soll in diesem Jahr präsentiert werden. Kürzlich äußerte sich Konzernchef Elon Musk wieder zu dem Nachfolger des ersten, von 2008 bis 2012 gebauten Teslas.

„Das ist kein … Sicherheit ist nicht das Hauptziel“, so Musk jüngst. „Wenn Sie einen Ferrari kaufen, ist Sicherheit nicht das oberste Ziel. Ich sage, wenn Sicherheit Ihr oberstes Ziel ist, kaufen Sie den Roadster nicht … Wir werden danach streben, dass niemand in diesem Auto ums Leben kommt. Es wird das beste der letzten von Menschen gefahrenen Autos sein. Das beste der letzten.“

Laut früheren Aussagen wird der nächste Roadster drei Elektromotoren haben und über 400 km/h schnell fahren. Die Energie könnte ein 200-kWh-Batteriepaket für 1.000 Kilometer pro Ladung bereitstellen. Es wird wohl mehrere Versionen des neuen Roadster geben. Am mächtigsten soll das Super-Elektroauto mit Schubdüsen des von Musk gegründeten Raumfahrtkonzerns SpaceX sein. Zunächst hatte er eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 1,9 Sekunden angekündigt, inzwischen visiert er sogar eine Zeit von unter einer Sekunde an.

Einem Patent zufolge arbeitet Tesla an einem innovativen Aerodynamiksystem, das nicht nur auf Spoiler und Diffusoren setzt. So sollen vier mit verstellbaren Flügeln ausgerüstete Ventilatoren und ausfahrbare Schürzen den neuen Roadster an den Asphalt saugen. Durch Unterdruck soll maximale Traktion erreicht werden – vom Stand weg bis in höchste Geschwindigkeiten. Dadurch würden sich nicht nur Beschleunigung und Bremsverhalten verbessern, sondern auch die Stabilität in Kurven.

Der neue Roadster stecke „voller verrückter Technologien“, sagte Musk im November. Wenn man alle James-Bond-Autos zusammennehmen würde, wäre das Ergebnis noch verrückter. Die Produktvorstellung des Modells, das sich deutlich von dem bisher gezeigten Entwurf unterscheiden werde, finde voraussichtlich Anfang April statt. „Wir streben tatsächlich vorläufig den 1. April an, für das, was meiner Meinung nach die aufregendste Produktvorführung sein wird, egal ob sie funktioniert oder nicht“, erklärte Musk.