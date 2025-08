Tesla-Verkaufszahlen in Europa auch im Juli 2025 rückläufig

Tesla hat es in Europa weiter schwer: Die Neuzulassungen des US-Elektroauto-Pioniers sind im Juli in mehreren europäischen Schlüsselmärkten deutlich zurückgegangen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Trotz der Einführung einer überarbeiteten Version des Bestsellers Model Y sank die Zahl der Registrierungen in Ländern wie Schweden, Dänemark, Frankreich, den Niederlanden und Belgien bereits den siebten Monat in Folge.

In Schweden brachen die Zulassungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 86 Prozent ein, in Dänemark um 52 Prozent, in Frankreich um 27 Prozent, in den Niederlanden um 62 Prozent und in Belgien um 58 Prozent. Auch in Italien und Portugal gingen die Zahlen zurück, um 5 Prozent beziehungsweise 49 Prozent. Insgesamt sanken Teslas Verkäufe in Europa im ersten Halbjahr Reuters zufolge um mehr als ein Drittel.

Als Gründe für den Rückgang gelten unter anderem politische Kontroversen um CEO Elon Musk, regulatorische Hürden sowie die zunehmende Konkurrenz durch erschwinglichere Elektroautos, insbesondere aus China. Ein neues, preisgünstigeres Tesla-Modell befindet sich zwar in der Produktion, wird aber erst später in größeren Stückzahlen verfügbar sein.

In Spanien und Norwegen verzeichnete Tesla jedoch Zuwächse: Die Zulassungen stiegen dort im Juli um 27 Prozent beziehungsweise 83 Prozent. Das Ergebnis in Deutschland im Juli muss noch vom Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht werden.

CEO Elon Musk hat kürzlich erklärt, dass Tesla vor „ein paar schwierigen Quartalen“ stehen könnte, da günstigere Modelle noch auf sich warten lassen und eine Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge in den USA bald ausläuft.

Zudem erschweren laut Musk die strengen Vorschriften für automatisiertes Fahren in Europa den Absatz des Model Y, da dessen optionale Selbstfahrfunktion ein „riesiges Verkaufsargument“ sei. „Unsere Verkäufe in Europa werden sich unserer Meinung nach deutlich verbessern, sobald wir den Kunden das gleiche Erlebnis wie in den USA bieten können“, sagte er.