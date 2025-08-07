Sommer-Reichweitentest in Norwegen: Lucid Air fährt am weitesten

Zweimal jährlich führt der norwegische Automobilclub NAF den „El Prix“ durch, einen realitätsnahen Reichweitentest für Elektroautos. Dabei werden die Fahrzeuge in Norwegen im öffentlichen Straßenverkehr getestet. Im diesjährigen Sommer-Test fuhren 27 Modelle so lange, bis das Akkupaket vollständig entladen war.
Den Spitzenwert im Test erzielte der Lucid Air Grand Touring mit 829 Kilometern. Damit lag die Limousine 13,7 Prozent unter ihrer WLTP-Angabe von 960 Kilometern. Die Tester merken an: „Der Lucid verbrachte deutlich mehr Stunden bei Temperaturen bis zu -6 Grad und war auch häufiger starken Regenschauern ausgesetzt als die Autos, die früher anhielten. Wir wissen, dass diese Bedingungen die Reichweite beeinträchtigen.“
Trotzdem gelang es dem Air, den Rekord des Tesla Model S von 672 Kilometern aus dem Sommer 2023 zu brechen. Die Tester unterstreichen, dass der alte Rekord aufgestellt wurde, als sie die Autos noch völlig leer fuhren. „Wir haben unsere Testroutine geändert und beenden den Test, wenn die Autos an Leistung verlieren. Außerdem war das Wetter beim letzten Rekord deutlich schöner und wärmer als beim Test in diesem Sommer.“
Das Tesla Model 3 Long Range übertraf mit 721 Kilometern seine WLTP-Reichweite um 19 Kilometer. Auch der BMW iX xDrive60 sowie das Tesla Model Y Long Range schnitten positiv ab – letzteres mit einem Plus von 66 Kilometern, was einem Zuwachs von 11,3 Prozent entspricht. Insgesamt erreichten acht Modelle Reichweiten von über 600 Kilometern, 20 Fahrzeuge lagen über 500 Kilometern.
Zu den größten positiven Überraschungen zählte laut den Testern der chinesische Neuling Zeekr 7X: Er lag mit 593 gefahrenen Kilometern 9,6 Prozent über seiner WLTP-Reichweite von 541 Kilometern. Am unteren Ende der Reichweitenliste finden sich Fahrzeuge mit kleineren Batterien oder sportlichem Fokus. Der Skoda Elroq 60 erreichte mit 422 Kilometern nahezu exakt seine WLTP-Angabe. Modelle wie der Geländewagen Mercedes G 580 mit EQ-Technologie oder der Sportwagen MG Cyberster blieben bei der Reichweite hinter den Erwartungen zurück.
„Da es beim El Prix vor allem auf die Abweichungen vom WLTP ankommt, kann man sagen, dass das Tesla Model Y der Sieger des Reichweitentests ist“, so die Tester. Auch die Ladeleistung wurde von den Norwegern getestet: 13 von 27 Fahrzeugen schafften es, innerhalb von 30 Minuten auf 80 Prozent ihrer Kapazität zu laden – vorausgesetzt, sie starteten mit unter 10 Prozent Ladestand und das Akkupack war durch eine längere Fahrt vorgewärmt.
Der österreichische Automobilclub ÖAMTC zeigt alle Ergebnisse des jüngsten El Prix in deutscher Sprache.
Kommentare
Werner meint
Schade, dass der Verbrauch nicht angeführt ist.
Ist ja doch ein wichtiges Kriterium, ob man für 500km Reichweite eine 80kWh Akku benötigt oder einen über 100 kWh.
Hab das mal exemplarisch rausgerechnet: (Werte für kW/100km)
Tesla Y 11,5
Kia EV3 13,6
Skoda Elroq 14
VW ID7 14,4
BMW iX xDrive60 16,6
Volvo EX90 18,5
BYD Tang 18,7
Hongqi EHS7 19,7
Erschreckend, wie groß der Unterschied ist, und vor allem wie schwach die Chinesen hier abschneiden.
Der Tang dann noch zusätzlich mit 41 Minuten von 10-80% der schwächste an der Ladesäule ist der totale Verlierer dieses Tests.
brainDotExe meint
Ist ja nicht wirklich überraschend, große/hohe und schwerere Autos verbrauchen mehr und die Chinesen waren noch nie sonderlich effizient.
eBikerin meint
Ich glaube der Verbrauch ist den meisten weniger wichtig. Kann ich auch einfach erklären – wäre dies ein super wichtiger Aspekt beim Autokauft (egal welcher Antrieb), dann würde es nicht so viele SUV geben.
Ladezeit finde ich da interessant – aber auch das ist wohl Ansichtssache.
Beeindruckend finde ich da Lotus und Zeekr – mit jeweils gut über 300kW – im Durchschnitt. Ist schon ne Ansage.
Futureman meint
Wieder kommt es darauf an, wie man die Ergebnisse deutet. Legt man den Fokus auf die Richtigkeit der Reichweitenangaben liegt Lucid plötzlich auf den letzten Platz. Und das, bei dem wohl teuersten Auto im Test.
eBikerin meint
Schwierig, Erklärung ist ja im Artikel. Wenn man das vollkommen gleichwertig Testen will, müsste man dies quasi in einer Halle machen wo es für alle Fahrzeuge immer die exakt gleichen Voraussetzungen gibt.
Was mich allerdings stutzig macht ist die Aussage;: deutlich mehr Stunden.
Ja wie lange waren denn die Unterwegs?
Future meint
Die Platzierungen:
1. Tesla Model Y
2. Zeekr 7X
3. BYD Tang
4. MG S5
5. Peugeot E-5008
Trommelwirbel …
Donald meint
Damit kann die Behauptung, Tesla würde bei WLTP schummeln, endgültig zu Grabe getragen werden. Jede weitere Äußerung dazu ist einfach eine dreiste Lüüüche.
Ende der Durchsage.
Thorsten 0711 meint
Da es ja anscheinend zuviel verlangt ist eine Ergebnistabelle einzufügen…
oeamtc.at/news/sommer-reichweitentest-2025-bei-e-fahrzeugen-in-norwegen-80100516
Mäx meint
Der österreichische Automobilclub ÖAMTC zeigt alle Ergebnisse des jüngsten El Prix in deutscher Sprache < da ist der Link.
eBikerin meint
Reicht der Link nicht? Die Tabelle hätte den Artikel echt ziemlich lang gemacht.