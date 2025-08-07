Sommer-Reichweitentest in Norwegen: Lucid Air fährt am weitesten

Zweimal jährlich führt der norwegische Automobilclub NAF den „El Prix“ durch, einen realitätsnahen Reichweitentest für Elektroautos. Dabei werden die Fahrzeuge in Norwegen im öffentlichen Straßenverkehr getestet. Im diesjährigen Sommer-Test fuhren 27 Modelle so lange, bis das Akkupaket vollständig entladen war.

Den Spitzenwert im Test erzielte der Lucid Air Grand Touring mit 829 Kilometern. Damit lag die Limousine 13,7 Prozent unter ihrer WLTP-Angabe von 960 Kilometern. Die Tester merken an: „Der Lucid verbrachte deutlich mehr Stunden bei Temperaturen bis zu -6 Grad und war auch häufiger starken Regenschauern ausgesetzt als die Autos, die früher anhielten. Wir wissen, dass diese Bedingungen die Reichweite beeinträchtigen.“

Trotzdem gelang es dem Air, den Rekord des Tesla Model S von 672 Kilometern aus dem Sommer 2023 zu brechen. Die Tester unterstreichen, dass der alte Rekord aufgestellt wurde, als sie die Autos noch völlig leer fuhren. „Wir haben unsere Testroutine geändert und beenden den Test, wenn die Autos an Leistung verlieren. Außerdem war das Wetter beim letzten Rekord deutlich schöner und wärmer als beim Test in diesem Sommer.“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren

Das Tesla Model 3 Long Range übertraf mit 721 Kilometern seine WLTP-Reichweite um 19 Kilometer. Auch der BMW iX xDrive60 sowie das Tesla Model Y Long Range schnitten positiv ab – letzteres mit einem Plus von 66 Kilometern, was einem Zuwachs von 11,3 Prozent entspricht. Insgesamt erreichten acht Modelle Reichweiten von über 600 Kilometern, 20 Fahrzeuge lagen über 500 Kilometern.

Zu den größten positiven Überraschungen zählte laut den Testern der chinesische Neuling Zeekr 7X: Er lag mit 593 gefahrenen Kilometern 9,6 Prozent über seiner WLTP-Reichweite von 541 Kilometern. Am unteren Ende der Reichweitenliste finden sich Fahrzeuge mit kleineren Batterien oder sportlichem Fokus. Der Skoda Elroq 60 erreichte mit 422 Kilometern nahezu exakt seine WLTP-Angabe. Modelle wie der Geländewagen Mercedes G 580 mit EQ-Technologie oder der Sportwagen MG Cyberster blieben bei der Reichweite hinter den Erwartungen zurück.

„Da es beim El Prix vor allem auf die Abweichungen vom WLTP ankommt, kann man sagen, dass das Tesla Model Y der Sieger des Reichweitentests ist“, so die Tester. Auch die Ladeleistung wurde von den Norwegern getestet: 13 von 27 Fahrzeugen schafften es, innerhalb von 30 Minuten auf 80 Prozent ihrer Kapazität zu laden – vorausgesetzt, sie starteten mit unter 10 Prozent Ladestand und das Akkupack war durch eine längere Fahrt vorgewärmt.

Der österreichische Automobilclub ÖAMTC zeigt alle Ergebnisse des jüngsten El Prix in deutscher Sprache.