Britisches E-Auto-Förderprogramm: Vorbild für Deutschland?

Die britische Regierung hat Mitte Juli ein neues Förderprogramm für Elektroautos vorgestellt, das Teil des nationalen „Plan for Change“ ist. Über 700 Millionen Euro sollen bereitgestellt werden, um Stromer mit einem Netto-Listenpreis unter 42.440 Euro mit bis zu 4.301 Euro zu bezuschussen. Der Zuschuss wird direkt beim Händler abgezogen und soll vor allem Käufern mit kleinerem Budget den Zugang zur E-Mobilität erleichtern.

Aktuell befindet sich das Programm noch in der Vorbereitungsphase. Hersteller müssen sich registrieren und die Förderfähigkeit ihrer Modelle nachweisen, etwa durch dokumentierte Klimaziele. Eine erste Liste der förderfähigen Fahrzeuge wird frühestens Mitte August erwartet. Laut Medienberichten könnten chinesische Hersteller ganz oder teilweise vom Programm ausgeschlossen werden.

Bereits kurz nach der Ankündigung zeigte sich eine starke Reaktion im Markt. Laut dem Autovergleichsportal Carwow verzeichneten E-Autos unterhalb der Fördergrenze einen Nachfragesprung von 124 Prozent, höherpreisige Modelle legten um 57 Prozent zu. Insgesamt gab es 46.000 Besuche auf Carwows Informationsseiten zur Förderung – laut dem Portal ein Zeichen für hohes Interesse.

Chinesische Hersteller wie Leapmotor, MG und GWM UK reagierten schnell und boten Rabatte in Höhe der staatlichen Förderung an – unabhängig von einer offiziellen Teilnahme. Besonders auffällig war Leapmotor mit dem SUV C10, bei dem die Anfragen um 867 Prozent und die Konfigurationen um 362 Prozent stiegen. Auch europäische und koreanische Marken wie Alfa Romeo und Kia reagierten mit zusätzlichen Preisnachlässen auf ihre E-Modelle.

Carwow Deutschland sieht in der britischen Förderung ein positives Beispiel und fordert eine ähnliche Ausrichtung der deutschen E-Auto-Förderpolitik. Geschäftsführer Philipp Sayler von Amende: „Die aktuellen Entwicklungen in Großbritannien zeigen eindrucksvoll, wie wirkungsvoll direkte Zuschüsse für E-Autos sein können – vor allem, wenn sie bei den Endkund:innen ankommen.“

Sayler von Amende betont weiter, dass Fördermittel in Deutschland stärker privaten Käufern zugutekommen sollten. Statt auf Flottenförderung zu setzen, brauche es niedrigschwellige, direkt wirksame Zuschüsse im unteren und mittleren Preissegment. „Genau dort entscheidet sich, ob der Umstieg auf E-Mobilität auch für breite Bevölkerungsschichten realistisch ist. Eine niedrigschwellige, direkt wirkende Förderung wäre ein starker Hebel, um die Verkehrswende sozial gerecht und wirtschaftlich sinnvoll voranzubringen.“