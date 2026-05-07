Umfrage: E-Auto-Batterie-Zertifikate stärken Vertrauen in Gebrauchtwagen

Aviloo hat eine ausgelegte Studie unter mehreren hundert Unternehmen aus zehn europäischen Ländern aus dem automobilen Umfeld durchgeführt. Dazu gehören Autohäuser, Handelsbetriebe, Prüfstellen und Flottenbetreiber. Die Ergebnisse stellen laut dem Batteriediagnostik-Anbieter Vertrauen als zentralen Faktor beim Kauf gebrauchter E-Autos heraus. Besonders wichtig sind demnach Transparenz über den Batteriezustand und herstellerunabhängige Bewertungen.
Unabhängige Batterie-Zertifikate wie die von Aviloo würden von Marktteilnehmern zunehmend als Grundlage für Glaubwürdigkeit, Sicherheit und Fairness im Gebrauchtwagenhandel wahrgenommen, berichtet das Unternehmen von seiner Umfrage. Für 92,9 Prozent der befragten Unternehmen ist die Erhöhung von Transparenz und Vertrauen bei Käufern ein entscheidender Grund für den Einsatz unabhängiger Batterie-Zertifikate. Ein Gebrauchtwagenhändler wird zitiert: „Aufgrund fehlender Information ist die Skepsis vieler potenzieller Käufer gebrauchter Elektrofahrzeuge nach wie vor hoch.“ Kein anderer abgefragter Aspekt erreichte vergleichbare Zustimmungswerte.
Auch die Unabhängigkeit von Herstellern wurde sehr hoch bewertet: 93,4 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass ein unabhängiges Batterie-Zertifikat die Glaubwürdigkeit im Verkauf erhöht, 88,8 Prozent betonen die Wichtigkeit herstellerunabhängiger Ergebnisse. 84,4 Prozent gaben zudem an, dass Kunden inzwischen aktiv nach einem unabhängigen Batterie-Zertifikat fragen.
Die Umfrage weist außerdem auf Effekte im Verkaufsprozess hin. 46,2 Prozent der befragten Unternehmen berichten von steigenden Verkaufspreisen seit dem Einsatz unabhängiger Batterie-Zertifikate, 44,0 Prozent von kürzeren Standzeiten gebrauchter Elektrofahrzeuge. 74,7 Prozent nutzen das unabhängige Batterie-Zertifikat von Aviloo, um Risiken von Reklamationen und Rückläufen zu minimieren und Fahrzeuge schon vor dem Ankauf zu testen.
„Wir handeln mit vielen Elektrofahrzeugen mit höherer Laufleistung. Deshalb ist ein unabhängiger Test zur Überprüfung der Batterie und zur objektiven Bewertung des Fahrzeugzustands unser wichtigstes Verkaufsargument“, so ein Befragter. Die wahrgenommene Relevanz spiegelt sich auch in den Zufriedenheitswerten wider: 94,4 Prozent der Befragten sind mit dem Einsatz unabhängiger Batterie-Zertifikate insgesamt zufrieden, 92,4 Prozent würden diese weiterempfehlen.
Kommentare
David meint
Man muss ganz klar sagen, was Aviloo macht, hilft sicher insgesamt dem Thema BEV. Denn wenn du für den Akku deines Gebrauchtwagens ein Zertifikat hast und das sogar recht gut ausfällt, bist du eher geneigt zuzugreifen. Ebenso ist es natürlich richtig, dass die meisten Akkus eine ziemlich lange Lebensdauer haben.
Andererseits muss man als technisch Interessierter Aviloo vorwerfen, dass es, erstens, keine wirkliche Messung ist, sondern eine Auswertung von Daten, die der Fahrzeughersteller per OBD zur Verfügung stellt. Andererseits werden diese Daten gegen Referenzwerte verglichen, die Aviloo selber ermittelt hat, und die ich im Einzelfall als fragwürdig bezeichnen würde.
Besonders Fahrzeuge von Hyundai und VW haben im Resultat gerne mal Werte über 100 % Akkugesundheit, 102% SoH, 105% SoH – findet man im Netz. VW und Hyundai freuen sich. So hast du viele Gebrauchtwagen mit überdurchschnittlichen Werten. Und sie verantworten diesen offenkundigen Unfug nicht, haben nicht einmal mitgeholfen, ihn zu generieren.
Beispiel: Was kann VW dafür, das Aviloo für einige 77 kWh Akkus als Referenzwert 72 kWh 0-100 % SoC ermittelt hat? Das ist schon richtig, dass VW unter 0 % etwa 3 kWh Reserve hat. Aber wo sind die anderen 2 kWh? Und da es ja um Degradation geht, müsste man doch das gesamte Netto als Referenz verwenden.
Jörg2 meint
Sagt der Batterie-Diagnose-Anbieter….