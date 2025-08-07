Umfrage: Viele Gebrauchtwageninteressenten misstrauen E-Auto-Akkus

Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für die Automobilwoche im Sommer 2025 zeigt, dass viele Menschen in Deutschland beim Thema Elektromobilität weiterhin skeptisch sind – trotz technologischer Fortschritte.
Für 47 Prozent der Befragten ist der Preis das wichtigste Kriterium beim Kauf eines Elektroautos. Entsprechend hoch ist der Wunsch nach finanziellen Anreizen: Günstiger Strom (41 %), Steuervergünstigungen (30 %) und eine staatliche Kaufprämie (29 %) stehen oben auf der Liste. Steffen Braun von Civey: „E-Mobilität wird nicht über Ideale verkauft, sondern über den Preis.“
Da Neuwagen für viele zu teuer sind, rücken gebrauchte E-Autos stärker in den Fokus. Mit rund 16.000 Besitzumschreibungen pro Monat wächst der Markt, doch die Nachfrage bleibt gering. 63 Prozent der befragten potenziellen Gebrauchtwagenkäufer lehnen ein E-Auto ab, 47 Prozent schließen es komplett aus.
Gründe dafür sind vor allem Zweifel an der Akkuleistung und an der Alltagstauglichkeit. Braun: „Reichweite und Alltagstauglichkeit sind auch hier noch immer Argumente – gegen den Kauf eines E-Autos.“
Auch Besitzer von Elektroautos zeigen sich nach dem Kauf häufig unzufrieden, insbesondere mit der Ladeinfrastruktur. „An der Tankstelle weiß jeder, was er zahlt. An der Ladesäule herrscht das große Rätselraten“, sagt der Marktforscher.
Ein zentraler Kritikpunkt sind uneinheitliche Bezahlsysteme an Ladesäulen, was 62 Prozent der Fahrer elektrifizierter Wagen bemängeln. Die Hälfte kritisiert zudem die unübersichtliche Preisgestaltung.
Braun fordert mehr Transparenz: „Wer E-Mobilität will, muss für Einfachheit und Transparenz sorgen. Und zwar dringend.“ Andere Kritikpunkte wie Ladezeiten oder technische Probleme spielen laut der Umfrage eine geringere Rolle.
Kommentare
brainDotExe meint
„E-Mobilität wird nicht über Ideale verkauft, sondern über den Preis“
Danke, meine Rede.
„63 Prozent der befragten potenziellen Gebrauchtwagenkäufer lehnen ein E-Auto ab“
Was letztendlich zu niedrigeren Preisen führt. Gut für die restlichen 37%.
„An der Tankstelle weiß jeder, was er zahlt. An der Ladesäule herrscht das große Rätselraten“
Hier fehlt es an Regulierung.
Ad-Hoc Preise max. 20% teurer als in der App und Verpflichtung zum Aufstellen von Preistafeln, wie an Tankstellen.
Micha meint
Im Endeffekt nicht sehr überraschend. Die meisten Menschen haben im Alltag nichts mit E-Autos zu tun. Die einzige Informationquelle ist dann die Berichterstattung Springer etc., die einem so zufliegt und die generelle Angst des Menschen vor Neuem.
Das wird sich normalisieren, sobald jeder mal einen „Early Adopter“ mit Gebrauchtfahrzeug persönlich kennt und sieht, dass die Batterie ja nach 5 Jahren doch noch nicht kaputt ist.
ID.4 statt Golf meint
Dem Vertrauen kann man durch auslesen per OBD Dongle entgegen wirken. Ich habe vor kurzem einen ID.4 Bj. 2021 günstig erstanden. Der Händler hat mir leider ein falsches Avilo Schnelltest Zertifikat vorgelegt – erst bei Auslieferung hat er dann auf Nachfrage das es plötzlich fehlt das richtige ausgehändigt(VW Händler). Nett ist aber dennoch, das dieses nun immerhin noch 94% statt vorher 97% anzeigt. Allerdings haben sich die Stand-Tage mit vollem Akku von 12 auf fast 40 erhöht :/ – ob da jetzt aber auch 40 x 24h bedeutet und dann 100% oder doch nur mehr als 80???. Dabei hatte der Händler den auf dem Hof dank mir nicht auf 100% geladen während er da 4 Monate auf einen Käufer gewartet hat. Die Händler brauchen dringend Schulung im Umgang mit den Autos.
Egon Meier meint
„Viele“ ist ein dehnbarer Begriff. Es braucht seine Zeit, bis der normale Kunden weiß, dass es Batteriezertifikate gibt und dass Akkus sehr lange halten.
Dass dieses Wissen mehr wird erkennt man daran, dass der Gebrauchtwagenmarkt bei BEV mehr und mehr in die Gänge kommt.
F. K. Fast meint
Das Problem ließe sich herstellerseitig angehen, indem lange und belastbare Garantien auf die ganze neue Technik angeboten werden, nicht nur für den Akku. Auch dürfte die Akkugarantie nicht verwirkt werden können, außer der Kunde bastelt selbst dran rum.
Donald meint
Worauf konkret forderst du wie lange Gewährleistung?
Ben meint
Beim so ziemlich jeden BEV gibt 8 Jahre auf Antrieb und Akku beim Verbrenner 2 Jahre auf alles, warum kauft jemand Verbrenner be so wenig Garantie ?
brainDotExe meint
Weil die Erfahrung gezeigt hat, dass sie deutlich länger halten.
Stefan meint
Auf das Ladegerät/OnBoardCharger, welches bei Stellantis so häufig ausgefallen ist?
Und bei vielen nur in den ersten zwei Jahren auf Garantie getauscht wurde?