Umfrage: Viele Gebrauchtwageninteressenten misstrauen E-Auto-Akkus

Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für die Automobilwoche im Sommer 2025 zeigt, dass viele Menschen in Deutschland beim Thema Elektromobilität weiterhin skeptisch sind – trotz technologischer Fortschritte.

Für 47 Prozent der Befragten ist der Preis das wichtigste Kriterium beim Kauf eines Elektroautos. Entsprechend hoch ist der Wunsch nach finanziellen Anreizen: Günstiger Strom (41 %), Steuervergünstigungen (30 %) und eine staatliche Kaufprämie (29 %) stehen oben auf der Liste. Steffen Braun von Civey: „E-Mobilität wird nicht über Ideale verkauft, sondern über den Preis.“

Da Neuwagen für viele zu teuer sind, rücken gebrauchte E-Autos stärker in den Fokus. Mit rund 16.000 Besitzumschreibungen pro Monat wächst der Markt, doch die Nachfrage bleibt gering. 63 Prozent der befragten potenziellen Gebrauchtwagenkäufer lehnen ein E-Auto ab, 47 Prozent schließen es komplett aus.

Gründe dafür sind vor allem Zweifel an der Akkuleistung und an der Alltagstauglichkeit. Braun: „Reichweite und Alltagstauglichkeit sind auch hier noch immer Argumente – gegen den Kauf eines E-Autos.“

Auch Besitzer von Elektroautos zeigen sich nach dem Kauf häufig unzufrieden, insbesondere mit der Ladeinfrastruktur. „An der Tankstelle weiß jeder, was er zahlt. An der Ladesäule herrscht das große Rätselraten“, sagt der Marktforscher.

Ein zentraler Kritikpunkt sind uneinheitliche Bezahlsysteme an Ladesäulen, was 62 Prozent der Fahrer elektrifizierter Wagen bemängeln. Die Hälfte kritisiert zudem die unübersichtliche Preisgestaltung.

Braun fordert mehr Transparenz: „Wer E-Mobilität will, muss für Einfachheit und Transparenz sorgen. Und zwar dringend.“ Andere Kritikpunkte wie Ladezeiten oder technische Probleme spielen laut der Umfrage eine geringere Rolle.