Lucid macht auch im Q2 2025 hohen Verlust und senkt Produktionsprognose

US-Elektroautohersteller Lucid hat die Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 veröffentlicht. Das auch in Deutschland aktive Unternehmen meldet einen Umsatz von rund 259 Millionen US-Dollar in den Monaten April, Mai und Juni – im Vorjahresquartal waren es 201 Millionen US-Dollar. Das wurde mit 3.863 produzierten Fahrzeugen und 3.309 Auslieferungen erreicht. Letzteres ist ein Plus von 38 Prozent im Vergleich zu Q2 2024.

Der Nettoverlust belief sich auf 542 Millionen US-Dollar, im Vorjahresquartal gab es noch ein Minus in Höhe von 643 Millionen US-Dollar. Lucid beendete das zweite Quartal mit einer Gesamtliquidität von rund 4,9 Milliarden US-Dollar.

„Wir haben im zweiten Quartal zum sechsten Mal in Folge einen Auslieferungsrekord erzielt und gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird, wenn wir die Produktion von Lucid Gravity in der zweiten Jahreshälfte hochfahren“, sagte Interim-CEO Marc Winterhoff. „Im ersten Quartal haben wir unsere laufenden Partnerschaftsgespräche zur Entwicklung neuer Einnahmequellen für unsere E-Auto-Technologie und darüber hinaus erwähnt. … Außerdem haben wir unsere Markenbekanntheit weiter gesteigert.“

Das Unternehmen passt seinen Produktionsausblick für 2025 an: Man geht nun davon aus, dass in diesem Jahr zwischen 18.000 und 20.000 E-Autos produziert werden. Davor waren 20.000 Fahrzeuge angepeilt worden. Einen Grund für die Anpassung nannte Lucid nicht, verwies aber auf aktuelle wirtschaftliche Umstände.

„Wir haben trotz des schwierigen makroökonomischen Umfelds eine solide Leistung erbracht, dank der Anpassungsfähigkeit und des Fokus unseres Teams bei der Navigation in einem dynamischen Umfeld“, so Finanzchef Taoufiq Boussaid. „Wir konzentrieren uns auf die Grundlagen unseres Geschäfts, um unsere kurzfristigen Ziele zu erreichen: diszipliniertes Kostenmanagement, Markenaufbau und die weitere Umsetzung der Markteinführung des Lucid Gravity. Wir sind weiterhin bestrebt, unsere Bilanz zu stärken und die langfristige Ausrichtung mit Partnern und Aktionären beizubehalten.“

Lucid bietet hier schon länger sein Erstlingswerk Air an. Nach der Oberklasselimousine soll im Herbst das neue Luxus-SUV Gravity nach Deutschland kommen. Als nächstes Modell ist ein Mittelklasse-SUV geplant. Das Kapital für den Ausbau des Angebots und die anhaltende Expansion kommen maßgeblich vom saudiarabischen Public Investment Fund (PIF).