Zeekr treibt trotz EU-Zöllen europaweites Wachstum voran

Die zum chinesischen Geely-Konzern gehörende Elektroauto-Edelmarke Zeekr lässt sich nicht von den Strafzöllen der EU auf in der Volksrepublik gebaute Fahrzeuge aufhalten. Lothar Schupert, der CEO von Zeekr Europe erklärte gegenüber Euronews, dass die Marke Europa „verpflichtet“ sei.
Seit Ende letzten Jahres gibt es in der EU Strafzölle auf China-Stromer. Brüssel wirft Peking vor, mit umfangreichen Subventionen zugunsten seiner Autohersteller unfaire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Die chinesische Regierung bestreitet dies und droht mit Vergeltungsmaßnahmen.
Derzeit laufen Gespräche über eine mögliche Mindestpreisregelung zur Beseitigung der Zölle. Auf die Frage, ob eine solche Vereinbarung für ein Unternehmen wie Zeekr akzeptabel wäre, sagte Schupert, man sei ein Verfechter des „freien Handels“. Man sei gegen die Zölle, diese wirkten sich auch negativ auf die Verbraucher aus.
Laut dem Manager befindet sich Zeekr inmitten seiner Expansionspläne. Man wolle auf dem Kontinent wachsen, beginnen mit Deutschland und Großbritannien. Als Nächstes stünden Frankreich, Italien und Spanien auf der Agenda. „Im Moment bereiten wir uns vor. In den nächsten zwölf bis vierundzwanzig Monaten werden wir live sein“, sagte er.
Die zusätzlichen Zölle der EU wirkten sich auf die Geschwindigkeit der Expansion in Europa aus, erklärte Schupert. Das Unternehmen sei aber sehr davon überzeugt, „dass unser nachhaltiger Ansatz für die Markteinführung nun vorbereitet ist“. Das Ziel sei es, weiter zu expandieren und den Verbrauchern in Europa „hochwertige Premiumprodukte“ zu liefern. Die Expansionspläne würden unabhängig von den Tarifen weitergehen.
Von den bisher neun eingeführten Zeekr-Modellen sind vier in Norwegen, Schweden und den Niederlanden erhältlich. In Deutschland ist die Marke noch nicht mit einem Vertriebsnetz aktiv, Flottenkunden und Dienstwagenberechtigte können aber bereits drei Modelle ordern: den Shooting Brake 001, das Kompakt-SUV X und das große SUV 7X.
Kommentare
Mary Schmitt meint
Zeekr mag das Wachstum treiben. Mit 266 Zulassungen im Juli wachsen die Bäume aber nicht in den Himmel. Apropos, nicht in den Himmel: 637 Zulassungen vom nigelnagelneuen Model Y zeigen im Juli, die Story ist over. Damit ist das Tesla Model Y nicht einmal mehr in der Top 20. Gewinner im Juli ist der bei Tesla-Fans beliebte ID.3 und der VW Konzern zeichnet für deutlich über 20.000 Zulassungen bei den BEV verantwortlich.
M. meint
Du brauchst mal ein Software-Update, damit du nicht in jedem zweiten Satz „Tesla“ sagen musst.
Dein Off-Topic-Getöse ist maximal nervig.
Mäx meint
Ich lese die Kommentare mittlerweile nur noch um zu erraten wie er jetzt von seinem 1. Satz auf Tesla kommt.
Da muss man sich manchmal schon mächtig die Gehirnwindungen verknoten.
Werner meint
Wieviel Angst hat der VW Konzern denn eigentlich noch immer vor Tesla?
Peinlich, dass man da Schreiberlinge bezahlen müssen, die jeden Tag die gleichen Phrasen dreschen müssen.