Zeekr treibt trotz EU-Zöllen europaweites Wachstum voran

Die zum chinesischen Geely-Konzern gehörende Elektroauto-Edelmarke Zeekr lässt sich nicht von den Strafzöllen der EU auf in der Volksrepublik gebaute Fahrzeuge aufhalten. Lothar Schupert, der CEO von Zeekr Europe erklärte gegenüber Euronews, dass die Marke Europa „verpflichtet“ sei.

Seit Ende letzten Jahres gibt es in der EU Strafzölle auf China-Stromer. Brüssel wirft Peking vor, mit umfangreichen Subventionen zugunsten seiner Autohersteller unfaire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Die chinesische Regierung bestreitet dies und droht mit Vergeltungsmaßnahmen.

Derzeit laufen Gespräche über eine mögliche Mindestpreisregelung zur Beseitigung der Zölle. Auf die Frage, ob eine solche Vereinbarung für ein Unternehmen wie Zeekr akzeptabel wäre, sagte Schupert, man sei ein Verfechter des „freien Handels“. Man sei gegen die Zölle, diese wirkten sich auch negativ auf die Verbraucher aus.

Laut dem Manager befindet sich Zeekr inmitten seiner Expansionspläne. Man wolle auf dem Kontinent wachsen, beginnen mit Deutschland und Großbritannien. Als Nächstes stünden Frankreich, Italien und Spanien auf der Agenda. „Im Moment bereiten wir uns vor. In den nächsten zwölf bis vierundzwanzig Monaten werden wir live sein“, sagte er.

Die zusätzlichen Zölle der EU wirkten sich auf die Geschwindigkeit der Expansion in Europa aus, erklärte Schupert. Das Unternehmen sei aber sehr davon überzeugt, „dass unser nachhaltiger Ansatz für die Markteinführung nun vorbereitet ist“. Das Ziel sei es, weiter zu expandieren und den Verbrauchern in Europa „hochwertige Premiumprodukte“ zu liefern. Die Expansionspläne würden unabhängig von den Tarifen weitergehen.

Von den bisher neun eingeführten Zeekr-Modellen sind vier in Norwegen, Schweden und den Niederlanden erhältlich. In Deutschland ist die Marke noch nicht mit einem Vertriebsnetz aktiv, Flottenkunden und Dienstwagenberechtigte können aber bereits drei Modelle ordern: den Shooting Brake 001, das Kompakt-SUV X und das große SUV 7X.