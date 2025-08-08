Volvo XC90: Wohl neue Plug-in-Hybrid-Version statt Modell-Ende

Der schwedische Premiumhersteller Volvo möchte weiter zeitnah auf reine Elektromobilität umstellen, lässt sich damit wegen der aktuellen Rahmenbedingungen aber mehr Zeit. Das wirkt sich auch auf das große Verbrenner-SUV XC90 aus.

Volvo wird laut Autocar eine dritte Generation des XC90 entwickeln, da der Ausstieg aus der Produktion von Modellen mit Verbrennungsmotor länger dauert, als die Marke ursprünglich prognostiziert hatte. Die Baureihe hat kürzlich ein Facelift erhalten, was sie attraktiver als Alternative zum neuen Batterie-SUV EX90 macht. Letzterer sollte eigentlich das Verbrenner-SUV ablösen.

„Wir werden einen neuen XC90 brauchen“, sagte CEO Håkan Samuelsson Autocar zufolge im Rahmen der Präsentation der Ergebnisse des zweiten Quartals. Ein neuer XC90 wird laut dem Bericht wahrscheinlich ein Plug-in-Hybrid mit großer Elektro-Reichweite sein. Samuelsson hat angedeutet, dass die Technologie aus China nach Europa kommen wird.

„Ich denke, dass die europäischen Verbraucher dies wünschen werden“, so der CEO. „Plug-in-Hybride mit größerer Reichweite sind eine Lösung, die wir wahrscheinlich noch einige Jahre länger brauchen werden, als wir dachten.“ Volvo hatte 2021 verkündet, bis 2030 vollständig auf E-Autos umzusteigen. Davon ist man mittlerweile aber aufgrund der unterschiedlichen Geschwindigkeit, mit der sich Elektrofahrzeuge weltweit durchsetzen, wieder abgerückt.

Die Basis für den nächsten XC90 könnte die neue Plattform SMA (Scalable Modular Architecture) des chinesischen Mutterkonzerns Geely stellen. Diese wird auch für das neue, in China gebaute Plug-in-Hybrid-SUV XC70 verwendet.

Dass Volvo noch länger Plug-in-Hybride anbieten wird, bedeute keinen Strategieschwenk, „da geht es nur ums Timing“, so der CEO vor Kurzem. „Volvo setzt voll auf das E-Auto, daran hat sich nichts geändert.“ 2030 sollen mindestens 90 Prozent der Autos der Marke ein Ladekabel haben, also entweder vollelektrisch fahren oder als Plug-in-Hybride. In Deutschland trifft das laut Samuelsson schon heute auf sechs von zehn Autos zu, die Volvo hier verkauft. In den Niederlanden liege der Anteil bereits bei 90 Prozent.