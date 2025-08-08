Maserati könnte Plug-in-Hybrid einführen, enge Kooperation mit Alfa Romeo?

Maserati hat aktuell zwei Elektroautos im Angebot: entsprechende Versionen der Sportwagen GranTurismo und GranCabrio sowie des SUV Grecale. Die Kunden bevorzugen allerdings weiter Modelle mit Verbrennungsmotor. Die italienische Marke soll nun erwägen, ihren ersten Plug-in-Hybridantrieb zu realisieren.

Derzeit verfügt der Edel-Anbieter über drei Antriebsarten, die sich auf seine drei Modellreihen verteilen: einen reinen V6-Verbrenner, Mild-Hybrid-Turbo-Vierzylinder und vollelektrischen Antrieb. CEO Santo Ficili sagte gegenüber Autocar, dass das Unternehmen seinen Kunden „alle Möglichkeiten“ anbieten müsse, während es sich auf den Elektroantrieb vorbereitet.

„Sicher ist, dass wir mit unseren Kunden sprechen müssen, denn sie sind im Moment etwas verwirrt“, so der Manager. „Sie können sich das vorstellen: PHEV, BEV, Mildhybrid… Wir müssen mit unseren Kunden in Kontakt bleiben.“ PHEV steht für Plug-in-Hybride, also Verbrenner-Elektro-Fahrzeuge mit längerer rein elektrischer Reichweite, BEV für rein batterieelektrische Systeme. Mildhybride weisen nur eine geringfügige Elektrifizierung auf.

Ficili könnte nicht sagen, wann Maserati vollständig auf Elektroautos umsteigen wird. „Sicherlich in der Zukunft, aber ich weiß nicht, wann die Automobilindustrie in diese Richtung gehen wird. Das ist eine Frage des Timings.“ Bis es soweit ist, müsse das Unternehmen Mild- und Plug-in-Hybride in Betracht ziehen.

Die aktuellen Modelle von Maserati basieren auf Plattformen, die nicht ohne Weiteres für Plug-in-Hybridantriebe geeignet sind. Die Schwestermarke im Stellantis-Konzern Alfa Romeo wird jedoch ein neues Stelvio-SUV und eine Giulia-Limousine auf der Konzernplattform STLA Large einführen, die sowohl für Verbrenner-, hybride und rein elektrische Antriebe geeignet ist.

Maserati- und Alfa-Romeo-Schwestermodelle möglich

Ficili deutete im Gespräch mit Autocar an, dass Maserati die flexible STLA-Struktur für künftige Modelle nutzen wird. Er sagte, dass ein Vorstoß für „Synergien“ zwischen den beiden italienischen Herstellern bedeuten könnte, dass ihre Autos enger miteinander verbunden werden. Demnach könnten die nächste Giulia und der nächste Stelvio die Basis für neue Generationen der Maserati-Limousine Quattroporte und des SUV Levante bilden, die die Wahl zwischen Elektro- und Hybridantrieb zulassen.

Maserati wollte in diesem Jahr eine neue Quattroporte-Limousine als erstes reines Elektromodell auf den Markt bringen. Die siebte Generation der Baureihe wurde jedoch auf das Jahr 2028 verschoben, weil man „beim Leistungsniveau keine Risiken eingehen wollte“. Die Verbindung des nächsten Quattroporte mit der neuen, 2026 mit Elektro- und Verbrenner-Optionen erwarteten Giulia von Alfa Romeo, könnte die Entwicklung der Maserati-Limousine beschleunigen und die Kosten deutlich senken. Und der neue Alfa Romeo Stelvio könnte als Basis für die zweite Generation des Levante dienen.

Maserati befindet sich laut einem Bericht in einer Krise. 2024 halbierte sich der weltweite Absatz demnach dramatisch – von 26.600 auf nur noch 11.300 Fahrzeuge. Damit verbuchten die Italiener einen operativen Verlust von 260 Millionen Euro. Die Zukunft der Marke steht wohl auch wegen der Herausforderungen der Elektrifizierung infrage.