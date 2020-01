Nach diversen Plug-in-Hybriden bringt Volvo Ende des Jahres sein erstes reines Elektroauto auf den Markt. Die auf leistungsstarke Stromer spezialisierte Tochter Polestar bietet schon etwas früher einen nur mit Strom fahrenden Pkw an. Die Schweden planen diverse weitere Elektroautos, darunter laut einem Bericht eine Batterie-Version des XC90.

Das große SUV ist bereits seit einigen Jahren auch in einer teilelektrischen Ausführung erhältlich. Die US-Tageszeitung The Post and Courier meldet nun, dass Volvo zukünftig am Standort in Ridgeville im Bundesstaat South Carolina Batterien herstellen wird. Die Energiespeicher seien für eine Anfang 2022 kommende vollelektrische Variante der nächsten Generation des XC90 vorgesehen.

Während Polestar eigenständige Elektroautos vertreibt, setzt Volvo zunächst auf die Umrüstung bestehender Modelle. Wie das aussieht, hat die schwedische Premiummarke im Oktober letzten Jahres mit dem XC40 Recharge auf Basis des als Verbrenner konzipierten Kompakt-SUV XC40 gezeigt. Der Batterie-Wagen soll über 400 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Norm bieten und sich in 40 Minuten zu 80 Prozent aufladen lassen.

In den USA wird Volvo wie andere Autobauer lediglich Batteriepakete konfektionieren und für seine Fahrzeuge optimieren, die im Kern eingesetzten Zellen stammen von Zulieferern aus Asien. Dass das Unternehmen in Ridgeville ein Batterie-Werk baut, liegt laut The Post and Courier an den Kosten: Ein Transport der Energiespeicher dorthin für die anschließende Installation sei zu aufwändig. Ob der XC90 in den USA für den Weltmarkt produziert und dementsprechend verschifft wird, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Volvo hat angekündigt, sich komplett zu elektrifizieren. In jedem der kommenden Jahre soll es bis auf weiteres ein neues Elektroauto geben. Das Ziel des seit 2010 zur chinesischen Geely-Gruppe gehörenden Herstellers ist es, bis 2040 zu einem klimaneutralen Unternehmen zu werden. „Wir haben Sicherheit zum Bestandteil unserer Marke und unseres Unternehmens gemacht, wir sollten dasselbe mit Nachhaltigkeit tun“, so Volvo-Boss Håkan Samuelsson.