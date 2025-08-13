100 Tage Bundesregierung: ACE vermisst klare Signale für die Verkehrswende

Nach 100 Tagen im Amt zieht der ACE Auto Club Europa eine erste verkehrspolitische Zwischenbilanz der Bundesregierung. Zwar erkennt der Club in einzelnen Bereichen Fortschritte, insgesamt bleibe jedoch ein echter verkehrspolitischer Aufbruch aus. Viele zentrale Forderungen des ACE seien bislang nur unzureichend berücksichtigt worden.

Positiv bewertet der ACE die Einberufung des Stakeholder-Dialogs „Bezahlbarer Führerschein“ durch das Bundesverkehrsministerium. Dies greife ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag auf. Allerdings mahnt der Club konkrete Maßnahmen an, um die Fahrausbildung bezahlbar und zukunftsfähig zu machen. Dazu gehörten unter anderem eine überarbeitete Ausbildungsordnung, digitale Lernangebote und Maßnahmen gegen den Fahrlehrermangel. Mehr Transparenz durch Veröffentlichung der Erfolgsquoten einzelner Fahrschulen soll Fahrschüler zusätzlich schützen.

Die Einrichtung eines Sondervermögens für die Verkehrsinfrastruktur sieht der ACE grundsätzlich positiv, da es Planungssicherheit schaffe und Sanierungsprojekte beschleunigen könne. Insbesondere der marode Zustand vieler Brücken sei ein „gewaltiges Infrastrukturprojekt“. Kritisch sei jedoch die Tatsache, dass bestehende Haushaltsmittel lediglich umgeschichtet würden: „Das Versprechen zusätzlicher Mittel wird so nicht erfüllt.“

In der Elektromobilität sieht der ACE erhebliche Defizite. Trotz steuerlicher Vorteile für Unternehmen würden Menschen mit geringem Einkommen nicht ausreichend beim Umstieg auf E-Fahrzeuge unterstützt. Der Club fordert gezielte Förderungen wie sozial gestaffelte Kaufprämien oder Leasingmodelle, um Elektromobilität für alle zugänglich zu machen – nicht nur für Besserverdienende.

Auch das Deutschlandticket steht im Fokus der Kritik. Zwar sei dessen Fortbestand ein wichtiges Signal, doch bleibe die Zukunft ab 2026 unklar. Ohne verlässliche Finanzierung drohe das Vertrauen in das Ticket zu schwinden. Zudem brauche es endlich eine „Angebotsrevolution“, besonders im ländlichen Raum, wo der öffentliche Nahverkehr oft unzureichend ausgebaut sei.

Die Vision Zero, also das langfristige Ziel, die Zahl der Verkehrstoten auf null zu senken, werde zwar politisch unterstützt, doch es fehle an konkreter Umsetzung. Kampagnen, Prävention, strengere Kontrollen und härtere Strafen seien laut ACE zwingend notwendig, um diesem Ziel näher zu kommen.

Für Unverständnis sorgt beim ACE die frühzeitige Absage eines generellen Tempolimits durch Verkehrsminister Patrick Schnieder. Der Club verweist auf Studien, die zeigen, dass ein Tempolimit von 130 km/h die Verkehrssicherheit erhöhen würde: weniger Staus, harmonischer Verkehrsfluss, weniger Unfälle. Der ACE bleibe bei seiner Forderung nach einem Tempolimit.

Im Bereich Rad- und Fußverkehr erkennt der ACE ebenfalls kaum Fortschritte. Ein umfassendes Konzept für eine klimagerechte Mobilität sei nicht erkennbar. Besonders enttäuschend sei der Stillstand beim Fußverkehr – ein nationaler Fußverkehrsplan lasse weiter auf sich warten. Auch beim Radverkehr bleibe Minister Schnieders Ankündigung, diesen zur „Chefsache“ zu machen, bisher ohne sichtbare Konsequenzen.

Sven-Peter Rudolph, Vorsitzender des ACE: „Einzelne Schritte gehen in die richtige Richtung – etwa beim Führerschein oder der Nutzung des Sondervermögens. Für eine echte Verkehrswende braucht es jedoch eine klare Strategie, Mut zu Entscheidungen und vor allem den politischen Willen, Mobilität nachhaltig, sicher und bezahlbar für alle zu gestalten.“