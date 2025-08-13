100 Tage Bundesregierung: ACE vermisst klare Signale für die Verkehrswende

Nach 100 Tagen im Amt zieht der ACE Auto Club Europa eine erste verkehrspolitische Zwischenbilanz der Bundesregierung. Zwar erkennt der Club in einzelnen Bereichen Fortschritte, insgesamt bleibe jedoch ein echter verkehrspolitischer Aufbruch aus. Viele zentrale Forderungen des ACE seien bislang nur unzureichend berücksichtigt worden.
Positiv bewertet der ACE die Einberufung des Stakeholder-Dialogs „Bezahlbarer Führerschein“ durch das Bundesverkehrsministerium. Dies greife ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag auf. Allerdings mahnt der Club konkrete Maßnahmen an, um die Fahrausbildung bezahlbar und zukunftsfähig zu machen. Dazu gehörten unter anderem eine überarbeitete Ausbildungsordnung, digitale Lernangebote und Maßnahmen gegen den Fahrlehrermangel. Mehr Transparenz durch Veröffentlichung der Erfolgsquoten einzelner Fahrschulen soll Fahrschüler zusätzlich schützen.
Die Einrichtung eines Sondervermögens für die Verkehrsinfrastruktur sieht der ACE grundsätzlich positiv, da es Planungssicherheit schaffe und Sanierungsprojekte beschleunigen könne. Insbesondere der marode Zustand vieler Brücken sei ein „gewaltiges Infrastrukturprojekt“. Kritisch sei jedoch die Tatsache, dass bestehende Haushaltsmittel lediglich umgeschichtet würden: „Das Versprechen zusätzlicher Mittel wird so nicht erfüllt.“
In der Elektromobilität sieht der ACE erhebliche Defizite. Trotz steuerlicher Vorteile für Unternehmen würden Menschen mit geringem Einkommen nicht ausreichend beim Umstieg auf E-Fahrzeuge unterstützt. Der Club fordert gezielte Förderungen wie sozial gestaffelte Kaufprämien oder Leasingmodelle, um Elektromobilität für alle zugänglich zu machen – nicht nur für Besserverdienende.
Auch das Deutschlandticket steht im Fokus der Kritik. Zwar sei dessen Fortbestand ein wichtiges Signal, doch bleibe die Zukunft ab 2026 unklar. Ohne verlässliche Finanzierung drohe das Vertrauen in das Ticket zu schwinden. Zudem brauche es endlich eine „Angebotsrevolution“, besonders im ländlichen Raum, wo der öffentliche Nahverkehr oft unzureichend ausgebaut sei.
Die Vision Zero, also das langfristige Ziel, die Zahl der Verkehrstoten auf null zu senken, werde zwar politisch unterstützt, doch es fehle an konkreter Umsetzung. Kampagnen, Prävention, strengere Kontrollen und härtere Strafen seien laut ACE zwingend notwendig, um diesem Ziel näher zu kommen.
Für Unverständnis sorgt beim ACE die frühzeitige Absage eines generellen Tempolimits durch Verkehrsminister Patrick Schnieder. Der Club verweist auf Studien, die zeigen, dass ein Tempolimit von 130 km/h die Verkehrssicherheit erhöhen würde: weniger Staus, harmonischer Verkehrsfluss, weniger Unfälle. Der ACE bleibe bei seiner Forderung nach einem Tempolimit.
Im Bereich Rad- und Fußverkehr erkennt der ACE ebenfalls kaum Fortschritte. Ein umfassendes Konzept für eine klimagerechte Mobilität sei nicht erkennbar. Besonders enttäuschend sei der Stillstand beim Fußverkehr – ein nationaler Fußverkehrsplan lasse weiter auf sich warten. Auch beim Radverkehr bleibe Minister Schnieders Ankündigung, diesen zur „Chefsache“ zu machen, bisher ohne sichtbare Konsequenzen.
Sven-Peter Rudolph, Vorsitzender des ACE: „Einzelne Schritte gehen in die richtige Richtung – etwa beim Führerschein oder der Nutzung des Sondervermögens. Für eine echte Verkehrswende braucht es jedoch eine klare Strategie, Mut zu Entscheidungen und vor allem den politischen Willen, Mobilität nachhaltig, sicher und bezahlbar für alle zu gestalten.“
Kommentare
Justin Case meint
Fazit nach 100 Tagen:
Konservativ heißt heute offenbar nicht nur: Das haben wir immer schon so gemacht und dann muss es auch richtig sein.
Konservativ zu sein heißt offenbar auch:
Ich lasse mich indirekt oder direkt von rechten Hetz-Kampagnen treiben, wenn es z.B. um Richterwahlten geht.
(Folge von 1): Meine Zusagen haben keinen Wert, ich kann nicht verlässlich regierten, weil die getriebene Stimmung jeden Tag neu ausgelotet werden muss.
Ich lehne es ab zu verstehen, was der Klimawandel wirklich bedeutet.
Ich lehne es ab zu verstehen, was Abhängigkeit von totalitären Regimen (z.B. bei Rohstoffen) bedeutet.
Benzinbenjamin meint
Konservativ heißt, sinnvolle und gut laufende Dinge beizubehalten, statt auf Krampf alles über den Haufen werfen zu müssen.
Wirtschaftswunder, Deutschland als Exportweltmeister, alles hinfällig weil ein paar Leuten eingefallen ist, dass ihnen das Wetter nicht passt.
Ich freue mich zu sehen, dass bei den Wählern nach dem kurzlebigen Experiment mit den Grünen Vernunft eingekehrt ist.
Aus vom Verbrenneraus (ach sorry, vom Neuzulassungsverbot fossil betriebener Verbrenner lol) und von den Fantasiepreise für CO2, dann steht weiteren 16 Jahren CDU und Wirtschaftswachstum nichts im Wege.
Hauptsache man gebietet blauen und grünen Extremisten Einhalt.
Future meint
Die Grünen sind doch die konservativste Partei, die es in Deutschland gibt.
E.Korsar meint
„[…](ach sorry, vom Neuzulassungsverbot fossil betriebener Verbrenner lol)[…]“
Immerhin, er hat sich redlich bemüht.
Benzinbenjamin meint
Na klar, muss euch ja gleich den wind aus den Segeln nehmen. I’m Bekanntenkreis erzähle ich den Leuten natürlich trotzdem, dass 2035 Habeck kommt und ihnen den Schlüssel ihres Verbrenners wegnimmt.
MrBlueEyes meint
ALLE strukturellen Probleme in Deutschland haben CDU und CSU zu verantworten…
Diese Parteien stellten jahrzehntelang die Kanzler*innen, wollen jetzt aber an gar nichts Schuld sein… nee, is klar…
Stromspender meint
Ich hoffe einfach mal, dass du noch jung genug bist, die „Ernte“ deiner Ignoranz in 20 bis 30 Jahren einzufahren.
Denn abgesehen von den gesellschaftlichen Folgen des anthropogenen Klimawandels bin ich gespannt, was eine fossilgetriebene Industrie aus dem 20. Jahrhundert noch groß exportieren möchte.
Das „kurzlebige Experiment“ ist übrigens nicht an den grünen „Extremisten“ gescheitert, sondern an der Ideologie einer FDP, die dem Manchesterkapitalismus hinterhertrauerte.
MrBlueEyes meint
👍
MrBlueEyes meint
Genau das 👍
Die CDU will einfach überhaupt keine Veränderung… die können nur zers.tören und ko.rrumpieren…
Benzinbenjamin meint
Warum verändern, was gut läuft?
Zerstören wollt ihr, und zwar unsere Gesellschaft. Früher musste man dafür „Deutschland verrecken“ schreien, heute denkt man sich Fantasiepreise für Benzin aus.
Future meint
Was soll Deutschland machen, wenn die Exportquote bei über 47 Prozent liegt? In den Wirtschaftswunderjahren lag diese nur bei 30 Prozent. Heute wird in Amerika oder China entschieden, wie es in Deutschland läuft. Das wird doch jetzt gerade allen klar. Sogar beim beliebten Benzin ist man vom Ausland abhängig.
MrBlueEyes meint
Was läuft denn gut? Der Verbrennerverkauf sicher nicht mehr… ;-)
Das Klima? Auch nicht! Immer neue Hitzerekorde plus Wassermangel vielerorts plus explodierender Nahrungsmittelpreise!
Aber ich weiß, einem echtem Klimawandelleugner ist das alles egal… der leidet lieber, als dass er mal bissle mitdenkt…
Halber Akku meint
Mir vollkommen wurscht. Ich tanke noch zweimal im Jahr. Einmal Ende Oktober bevor der Oldtimer in die Wintergarage kommt und einmal im Sommer, wenn die Tankfüllung von November dann leer ist. Ansonsten läuft alles elektrisch, so wie das im Jahr 2025 auch sein sollte.