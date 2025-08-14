ADAC: Wo das Laden in Europa am besten funktioniert

Immer mehr Menschen nutzen das Elektroauto auch für Urlaubsreisen durch Europa. Eine aktuelle ADAC-Auswertung zeigt jedoch, dass die Ladeinfrastruktur je nach Land stark variiert.

Besonders gut aufgestellt sind demnach die Niederlande, die mit mehr als 200 Ladepunkten pro 100 Straßenkilometer in manchen Regionen führend sind. Auch Luxemburg, Norwegen, Schweden, Dänemark und die Schweiz bieten eine sehr gute Versorgung – vor allem entlang der Hauptverkehrsachsen und in urbanen Gebieten.

Deutschland liegt mit rund 170.000 öffentlich zugänglichen Ladepunkten laut Bundesnetzagentur vom 1. Juli 2025 im europäischen Vergleich weit vorn. Die meisten Stationen finden sich in Ballungsräumen und wirtschaftsstarken Bundesländern wie Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Auch in vielen ländlichen Regionen ist der Ausbau inzwischen weit fortgeschritten, wenngleich nicht überall vollständig abgeschlossen.

Länder wie Österreich, die Schweiz, Italien und Kroatien sind mit dem Elektroauto aus Deutschland gut erreichbar. Doch auch hier gibt es regionale Unterschiede: In Österreich ist das Netz besonders stark im Westen (Tirol, Vorarlberg) sowie rund um Wien. Die Schweiz glänzt mit dichter Infrastruktur, vor allem in Genf, Basel und Appenzell. In Italien hingegen ist vor allem der Norden gut versorgt (z. B. Südtirol, Trentino), während der Süden deutlichen Nachholbedarf hat.

Kroatien bietet ein akzeptables Netz im Raum Zagreb, doch entlang der Küste und in ländlichen Regionen fehlt es an Lademöglichkeiten. Frankreich wiederum hat eine gute Abdeckung in beliebten Urlaubsregionen wie der Normandie, Paris oder der Côte d’Azur, während das Landesinnere teilweise schlecht erschlossen ist.

Reiseplanung in Südosteuropa besonders wichtig

Deutlich schwieriger gestaltet sich die Reise mit dem E-Auto in südosteuropäische Länder wie Griechenland, Bulgarien, Rumänien oder Albanien. Hier gibt es bisher nur wenige öffentliche Ladestationen, was eine besonders sorgfältige Reiseplanung erforderlich macht. „Wer mit dem E-Auto dorthin reisen möchte, sollte seine Route daher besonders sorgfältig planen“, erklärt der ADAC.

Auch beim Bezahlen gibt es landesspezifische Unterschiede. Neben Kredit- oder Girokarten sind häufig Apps oder spezielle Ladekarten erforderlich. Zudem sollten sich Reisende über lokale Regelungen zu Parken und Umweltzonen informieren, um Überraschungen zu vermeiden.

Zur Planung empfiehlt der ADAC sein Online-Tool ADAC Maps, für unterwegs die App ADAC Drive. Beide zeigten mehr als 120.000 Ladesäulen und rund 360.000 Ladepunkte in Europa an. Die ADAC-Drive-App lasse sich zudem direkt ins Infotainmentsystem integrieren.

Das Fazit des ADAC: „Wer in die Niederlande, nach Österreich oder in die Schweiz fährt, kann sich auf ein gut ausgebautes Ladesäulennetz verlassen.“ In anderen Regionen Europas sei hingegen eine sorgfältige Vorbereitung entscheidend, um stressfrei und ohne Reichweitenprobleme in den Urlaub zu starten.