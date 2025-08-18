Mercedes-Chef Källenius fordert von Top-Managern „Siegermentalität“

Mercedes-Chef Ola Källenius schlägt intern Alarm: Bei einem Managementtreffen Anfang Juli in Stuttgart-Böblingen beschrieb er laut dem Handelsblatt die Lage auf dem chinesischen Automarkt als ruinös. Seiner Einschätzung nach könnten dort langfristig nur zehn von aktuell 130 Fahrzeugmarken überleben. Die verbleibenden Hersteller könnten sich zu „Produktivitäts-Champions“ entwickeln: schnell, effizient und aggressiv. Um dem standzuhalten, plant Mercedes umfassende Gegenmaßnahmen.

Ein zentrales Element der Strategie ist eine drastische Senkung der Produktionskosten in China. Laut Insidern sollen die Herstellungskosten pro Fahrzeug in den nächsten zwei bis drei Jahren um 3000 bis 4000 Euro sinken. Dazu will der Konzern nahezu alle Komponenten, insbesondere teure Bauteile wie Batterien, Antriebe oder Zentralrechner, künftig lokal entwickeln und fertigen lassen. „Wir werden noch chinesischer“, so ein Manager. Ziel sei es, bis zu 100 Prozent der Faktorkosten bei lokal gefertigten Modellen direkt in China anfallen zu lassen.

Källenius soll keine Alternative zu diesem Kurs sehen. Der Margenverfall, der wachsende Protektionismus sowie die anhaltend schwache Nachfrage vermögender Kunden, insbesondere in China, setzen den Konzern unter Druck. Im ersten Halbjahr 2025 ist der Konzerngewinn mehr als halbiert worden – mitverursacht durch US-Zölle und Einbrüche im China-Geschäft. Die operative Marge in der Autosparte liegt nur noch bei 5,3 Prozent, ein deutlicher Rückgang gegenüber früheren Spitzenwerten von fast 15 Prozent.

Auch die Konkurrenz macht Druck: BMW hat Mercedes in puncto Gewinn und Marge deutlich überholt. Von Januar bis Juni 2025 erwirtschafteten die Münchner unter dem Strich 1,3 Milliarden Euro mehr als die Schwaben, bei der Marge liegt BMW konzernweit rund zwei Prozentpunkte vorn. Angesichts dieser Zahlen wächst auch intern die Kritik an Källenius. Ihm werden strategische Fehler bei Modellen, Design und Investitionen vorgeworfen. Dennoch steht der Aufsichtsrat dem Bericht zufolge derzeit hinter ihm.

Luxusfokussierung wird abgeschwächt

Ein Teil der neuen Strategie ist die Abschwächung der Luxusfokussierung. Mercedes streicht zudem Tausende Stellen, schließt das traditionsreiche Stahlwerk in Untertürkheim und zieht den Marktstart der vollelektrischen E-Klasse auf 2027 vor. Diese soll nun auf der Mittelklasse-Plattform MB.EA-Medium statt auf der ursprünglichen Oberklasse-Plattform MB.EA-Large basieren. Letztere soll sich bis Ende des Jahrzehnts verzögern. „Mit dem Architektur-Switch forciert Mercedes eine beispiellose E-Offensive“, heißt es.

Parallel dazu vereinheitlicht Mercedes ab 2026 das Design seiner Fahrzeuge. E-Modelle und Verbrenner werden künftig optisch enger zusammengeführt – inklusive Rückkehr zu klassischen Markenelementen wie dem verchromten Bienenwaben-Kühlergrill. Zudem verschiebt der Hersteller die Fahrzeugsegmente nach oben: Künftige C-Klassen sollen die Dimensionen heutiger E-Klassen erreichen, um Premiumpreise durchzusetzen.

Trotz Rückschlägen gibt es erste Lichtblicke, so stößt der neue CLA stößt auf große Nachfrage. „Der Auftragseingang ist der Hammer“, zitiert das Handelsblatt einen Vertriebsmitarbeiter. Das auf der Plattform MMA (Mercedes Modular Architecture) vorrangig als Elektroauto, aber auch noch als Benziner erhältliche Modell sei in der ersten Produktionscharge bereits ausverkauft.

Noch kein Erfolg mit Elektroautos

Die bisherigen Elektroautos der Marke laufen nicht wie erhofft. Das 2018 eingeführte SUV EQC konnte technisch wie optisch nicht überzeugen. Auch die späteren EQS- und EQE-Modelle auf der EVA2-Plattform (Electric Vehicle Architecture 2) brachten trotz großer Reichweiten nicht den erhofften Durchbruch. Der Markt reagierte verhalten – besonders in China, wo sich die Verkäufe der EQS-Limousine auf monatlich durchschnittlich nur 47 Einheiten reduziert haben.

Neun von zehn Mercedes-Pkw werden weiterhin mit Verbrennungsmotor ausgeliefert. Der Absatz vollelektrischer Modelle fiel im ersten Halbjahr 2025 um fast 20 Prozent auf 76.000 Fahrzeuge. Weltweit verkaufen die Stuttgarter derzeit mehr Plug-in-Hybride als reine Stromer – ein Rückschritt zur ursprünglichen Strategie, bis Ende des Jahrzehnts weitgehend auf E-Mobilität umzusteigen.

Der Ressourcenverbrauch bleibt vorerst hoch: Auch 2025 investiere Mercedes rund 14 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung – trotz des ursprünglich geplanten Fokus auf drei Kernarchitekturen, berichtet das Handelsblatt. In der Praxis müssten viele Baureihen deutlich länger gepflegt und aktualisiert werden als geplant. „Wir geben das Geld zwei Mal aus“, bemängelt ein Manager.

Beim jüngsten Führungstreffen forderte Källenius dem Bericht zufolge seine Spitzenkräfte auf, eingefahrene Denkweisen zu überwinden. Es reiche nicht mehr, das Tagesgeschäft im Blick zu haben – es brauche jetzt eine „Siegermentalität“.