Stellantis setzt laut Bericht auf vier Kernmarken und regionale Portfoliostruktur

Stellantis will nach Angaben von mehreren Quellen der Nachrichtenagentur Reuters den Großteil seiner Investitionen auf vier Marken konzentrieren: Jeep, Ram, Peugeot und Fiat. Die übrigen Marken des 14 Marken umfassenden Portfolios sollen in regionale Rollen rücken. Der Autokonzern versucht damit dem Bericht zufolge, Marktanteilsverluste umzukehren und chinesische Wettbewerber abzuwehren.
Marken wie Citroën, Opel und Alfa Romeo sollen Mittel erhalten, um Modelle auf Basis von Technologien der vier Kernmarken zu bauen. Marken mit geringerem Volumen, die zuvor einen gleichmäßigeren Anteil der internen Investitionen erhalten hätten, sollen in bestimmten Märkten regionale oder nationale Marken werden, sofern sie dort bereits stark sind oder Potenzial haben.
Stellantis kämpft darum, Marktanteile in den USA und Europa zurückzugewinnen. Zugleich steht der Konzern in Europa und in Schwellenmärkten im Wettbewerb mit chinesischen Autoherstellern. Im Februar verbuchte Stellantis eine Belastung von rund 22 Milliarden Euro, als der Konzern seine Elektrofahrzeug-Pläne zurückfuhr.
Die strategische Neuordnung hat nach Angaben von Reuters-Quellen die Unterstützung wichtiger Investoren, darunter des größten Anteilseigners Exor. Stellantis erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur, seine Marken seien seine Stärke, und betonte die Mischung aus „globaler Skalierung mit tiefen lokalen Wurzeln“. Direkt zur geplanten Neuorganisation äußerte man sich nicht.
Einige Investoren und Analysten haben vorgeschlagen, Stellantis solle bestimmte Marken einstellen, die sich besonders in Europa häufig überschnitten. Genannt wurden Lancia, DS, Citroën und Opel. CEO Antonio Filosa, der im vergangenen Jahr mit dem Auftrag antrat, die Lage des Konzerns zu wenden, will diesen Weg laut den Quellen nicht gehen. Der Manager soll in den Marken Potenzial in Regionen oder großen nationalen Märkten sehen.
Filosa will im Mai eine neue Geschäftsstrategie vorstellen. Der Plan konzentriert laut dem Bericht Investitionen auf Jeep, Ram, Peugeot und Fiat als jene Marken, die wegen höherer Verkaufszahlen und Gewinne „wirklich zählen“, wird eine Quelle zitiert.
Unter der neuen Strategie sollen Marken wie Citroën, Opel und Alfa Romeo in bestimmten Ländern und Marktsegmenten taktisch eingesetzt werden. Zu den Optionen für regionale Marken gehören laut einem Insider Plattformen und Technologien der Kernmarken, ergänzt durch eigene interne und externe Designmerkmale sowie ein eigenes Fahrverhalten. Auch sogenanntes Rebadging einzelner Modelle für bestimmte lokale Märkte werde geprüft.
Reuters berichtete zudem, Stellantis befinde sich in Gesprächen mit dem chinesischen Partner Leapmotor über die gemeinsame Entwicklung eines Opel-gebrandeten Elektro-SUV. Ein leitender Stellantis-Manager sagte, langfristiger Erfolg hänge stärker vom strategischen Einsatz von Marken als von einer Reduzierung des Portfolios ab.
Kommentare
elektromat meint
Nachdem die nicht mal ne ordentliche Reichweiten/Restreichweitenberechnung hinbekommen egal welche Marke dran klebt sind die Elektroautos von Stellantis alle ungenügend – setzen – 6. Zumal auch noch Stellantis einen enormen unterschied hat zwischen WLTP und tatsächlichem Verbrauch und damit Reichweite. Die Reichweite wird von Stellantis irgendwie immer angezeigt als 100% = WLTP, 50% = halbe WLTP, kein einberechnen von Fahrverhalten, Wetter, Temperatur etc… absoluter Mist. Haben Software nicht verstanden. Braucht keiner. Kann weg.
David meint
Scheint mir richtig, die Marken zu ordnen, aber ob es so richtig ist, weiß ich nicht. Am Ende ist man zu zergliedert und muss beim ordnen auch das Händlernetz mitnehmen. Vor allem aber sollte man stärker die Technik vereinheitlichen. Dann kann man auch Nischen erobern oder kleinere Marken erhalten. Nur ist da viel zu tun. Gerade elektrisch hat man sich bisher nicht mit Ruhm bekleckert, ökonomisch und technisch.
tutnichtszursache meint
Mir gefällt die Entwicklung bei Opel und Citroen die letzten Jahre, mit eigenständiger Identität, Design und Bedienkonzepten, sollten diese Marken nur noch umlackierte Chinesen sein, werden die einst tollen Marken untergehen.
Zur Wahrheit zählt aber auch, das Opel/Vauxhall unter GM schon immer eine Marke für Europa war und für die Welt die Opel Modelle als Chevrolet oder Buick umgelabelt wurden.
Mäx meint
Es soll doch aber kein umgelabelter Chinese werden sondern wenn ein umgelabelter Fiat/Ram/Jeep/Peugeot.
Mir erschließt sich der Vorteil noch nicht.
Was macht man denn gerade? Jeder darf machen wie er will? Keiner spricht sich ab? Alle entiwckeln selber obwohl es Konzernplattformen gibt (Verbrenner oder BEV)?
Das wäre ja verrückt.
Was Stellantis hier sagt ist doch am Ende nur: Wir machen Plattformen, die die Marken verwenden können. Die Marken werden aber regionaler zugeschnitten, können aber Design selber machen. Das ist doch absolut logisch und ich hätte gedacht, dass das schon so passiert.
Dazu kommt dann, dass bei manchen Modellen, die sich überregional verkaufen lassen, ein reines Badging betrieben wird.
MK meint
@Mäx:
Ich denke, dass wir da in Zukunft noch deutlich mehr „reines Bading“ sehen werden: Wie Sie sagen, ist die Technik unter der Haube schon identisch. welchen Sinn hat ein Opel Corsa mit eigenständiger Karosserie also noch gegenüber einem Peugeot 208 mit Opel-Logo? eigentlich gar keinen. Von daher macht es doch Sinn, sich die Designer (der erneute Stellenabbau in Rüsselsheim ist ja schon verkündet…), aber auch Investitionen in Pressen etc. zu sparen.
Kann natürlich auch sein, dass man zumindest bei der nächsten Generation noch mal z.B. unterschiedliche Scheinwerfer erhält, um den Kunden die Gewöhnung einfacher zu machen. Aber warum sollten neben Motor, Akku etc. nicht z.B. auch Außenspiegel, Amaturenbrett oder Rückbank Gleichteile sein?
Und damit zu dem, was Sie ansprechen: Ich glaube, man spricht sich ab…aber halt unter Gleichberechtigten und da keiner dem anderen Gleichteile verbindlich vorgeben kann, führt das dann wieder zu Wildwuchs und damit einhergehend Kosten. Also macht es doch Sinn, eine Mannschaft zum Führungsteam zu erklären und der Rest macht wirklich nur noch weitgehend alibimäßige kosmetische Eingriffe.
Mäx meint
Vielleicht hab ich etwas falsch formuliert. Der grundlegende Vorteil liegt ja auf der Hand und da bin ich bei dir, dass das sinnvoll ist.
Mir erschließt sich eben nur nicht, was der Unterschied zu bisher ist.
Aktuell baut man Fahrzeuge auf Plattformen in unterschiedlichen Designs (z.B. CMP mit gut 15 Modellen entweder als BEV oder Verbrenner mit identischen Leistungsdaten).
Ich bin also verwirrt über Soll-Zustand weil das für mich bei einem Mehrkernkonzern eine Selbstverständlichkeit wäre und eigentlich ja auch gemacht wird bei Stellantis.
Wo ist also der Unterschied zwischen Soll- und Ist-Zustand.
Denn zukünftig will man laut Aussage des Artikels: „[…] Plattformen und Technologien der Kernmarken, ergänzt durch eigene interne und externe Designmerkmale sowie ein eigenes Fahrverhalten.“
Wo die Plattform herkommt ist am Ende ja egal; es muss eben nur einen Verantwortlich geben den man bestimmen muss.
Wenn es bisher Wildwuchs war, ist das klares Managementversagen und gut, dass das korrigiert wird.
MK meint
@Mäx:
Ich würde es nicht als „Wildwuchs“ bezeichnen. Ich glaube einfach, dass dadurch, dass die Firmen mal eigenständig warn, bei jeder einfach alles vorhanden war und so sicher auch mal gemischte Teams verschiedener Marken aus verschiedenen Ländern zusammengearbeitet haben, um eben eine solche gemeinsame Plattform zu erreichen.
Wie man an den Meldungen z.B. zu Rüsselsheim sieht, läuft die aktuelle Restrukturierung offensichtlich darauf hinaus, bei den nicht als „Kernmarke“ definierten Marken weite Teile der Entwicklung ersatzlos zu streichen. Da von einem Aufbau von Kapazitäten z.B. bei Peugeot aber nichts zu hören ist und man in früheren Runden mit dem Rasenmäher einmal über alle Marken gegangen ist, ist die Frage, ob dann in Zukunft bei Stellantis noch genug Entwicklung übrig bleibt, um überhaupt irgendwas vernünftiges auf den Markt zu bringen…ich meine, wir sind schon jetzt in einer Situation, wo man z.B. bei den meisten Opel-Elektrofahrzeugen auch in 2026 noch nicht einstellen kann, dass der Akku nicht bis 100% geladen werden soll. Und in der zumindest für die Verbrenner-Variante der aktuelle Peugeot 208 (und damit wahrscheinlich auch der Corsa), der schon seit 2019 auf dem Markt ist, auf unbestimmte Zeit weiterlaufen soll.
Mäx meint
Kann gut sein, dass es so ist.
Wie gesagt, mich wunderte nur, dass das nicht schon so läuft bzw. dass man das schon immer so verfolgt hat.
Vielleicht ist die Änderung nur dass man konsequenter ist.
Mal schauen.
Wenn man jetzt mal Corsa und e208 nimmt sind die Verbräuche ganz gut, die Batteriekapazität/Reichweite ganz gut, Größe des Fahrzeugs ganz gut, gerade in Anbetracht des Preises von ca. 23k (nach Rabatt).
SOC nicht einstellbar, keine Routenplanung, Ladegeschwindigkeit und ein paar andere BEV Sachen sind dann wirklich aber nicht gut.
Das ging vielleicht vor ein paar Jahren, aber da muss nun auch was kommen, sonst muss man vom Preis runter…das ist im Moment noch ein Vorteil bei Stellantis.
Böhser Neffe meint
Das macht Sinn, Opel z.B. würde ich dann nur noch in Deutschland vertreiben, ähnlich wie es Vauxhall nur in UK gibt. Opel und Vauxhall unterscheiden sich nur im Emblem, aber sind sonst identisch.
Lancia hätte ich ein echtes Reboot gewünscht, aber dazu ist die Marke vermutlich inzwischen zu unbekannt und Alfa läuft schon nicht gut.
Man könnte die Namensrechte auch an China verkaufen. Grade Opel, Vauxhall und Citroen, oder eben auch Lancia wenn man keine eigene Ideen hat diese Marke wieder zu beleben.
Jeff Healey meint
Opel wächst mit den aktuellen Modellen teilweise stärker als der deutsche Markt und wächst derzeit auch wieder im Marktanteil. Auch in Gesamt-Europa sind die Absatzzahlen in einem deutlichen Aufwärtstrend. In Nordafrika wächst Opel ebenfalls erstaunlich gut. Ich hielte es vor diesem Hintergrund für einen groben Fehler die Namensrechte zu verkaufen.