Nio hat mit Firefly-Auslieferungen in Europa begonnen

Die neue chinesische Nio-Marke Firefly hat wohl wie geplant mit den ersten Auslieferungen ihrer kompakten Elektroautos in Europa begonnen. Die Übergaben fanden laut einem Bericht in den Nio-Niederlassungen im niederländischen Utrecht sowie im norwegischen Oslo und Stavanger statt.

Offizielle Mitteilungen des Unternehmens gibt es dazu bislang nicht, doch laut dem Portal Electric Vehicles fanden erste Auslieferungen in Utrecht statt. Auch in Norwegen sollen erste Fahrzeuge übergeben worden sein.

In den Niederlanden kostet der Firefly ab 29.900 Euro, in Norwegen beginnt der Einstiegspreis bei umgerechnet rund 23.500 Euro. Der Preisunterschied ergibt sich unter anderem daraus, dass Norwegen nicht zur EU gehört und somit keine Sonderzölle auf in China produzierte Elektroautos erhebt. Zudem profitieren Käufer in Norwegen von steuerlichen Vorteilen beim Stromer-Kauf.

Das in Europa angebotene Firefly-Modell kommt mit gekaufter Batterie. Die Battery-as-a-Service-Option des Mutterkonzerns Nio steht derzeit nicht zur Verfügung, da passende Akkupack-Tauschstationen in Europa fehlen.

Der Firefly ist mit einer 42,1 kWh großen LFP-Batterie ausgestattet. Er misst vier Meter in der Länge, wiegt﻿ knapp 1,5 Tonnen und bietet eine WLTP-Reichweite von 330 Kilometern. An Schnellladestationen lässt sich die Batterie mit bis zu 100 kW aufladen, der Standard-Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent dauert laut Hersteller 29 Minuten. Der Elektromotor leistet 105 kW/143 PS, was eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h ermöglicht.

Ein Preis für den deutschen Markt steht noch nicht fest, dürfte sich aber am niederländischen Niveau orientieren. Der Marktstart in Deutschland wird im Herbst erwartet. Eigentlich war der Europa-Start von Firefly schon etwas früher erwartet worden, doch Nio hatte den Ausbau des Vertriebs- und Servicenetzes in der Region unterschätzt. Offiziell vorgestellt hatte das Unternehmen seine zweite neue Marke für den Massenmarkt neben Onvo im Dezember letzten Jahres.