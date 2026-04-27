Volvo Cars soll alleiniger Europa-Importeur für Lynk & Co werden

Volvo Cars und Geely Auto haben in einer Absichtserklärung festgehalten, dass Volvo Cars künftig exklusiver Importeur der Stromer-Marke Lynk & Co in Europa werden soll. Eine endgültige Vereinbarung steht noch aus. Bereits heute arbeiten beide Marken des chinesischen Geely-Konzerns im Vertrieb zusammen: Fahrzeuge von Volvo Cars und Lynk & Co werden an ausgewählten Standorten in Europa über gemeinsame Händler angeboten.

Die geplante Partnerschaft sieht vor, dass Volvo Cars den Vertrieb von Lynk & Co-Fahrzeugen in Europa über sein bestehendes Händlernetz organisiert. Außerhalb dieser Region verbleiben zentrale Zuständigkeiten beim Geely-Mutterkonzern in China, darunter der Vertrieb sowie die globale Entwicklung und Produktzertifizierung der Marke.

Die neue Vereinbarung baut auf bestehenden Strukturen auf, die nun ausgeweitet werden sollen. Ziel ist es laut den Verantwortlichen, dass Volvo Cars exklusiver Importeur von Lynk & Co-Fahrzeugen in Europa wird und die Verantwortung für die Vertriebs- und Markenaktivitäten von Lynk & Co in Europa übernimmt. Darüber hinaus soll die Zusammenarbeit dazu beitragen, das Wachstum von Lynk & Co in Europa zu fördern und gleichzeitig die Auslastung der Volvo-Handelspartner im Vertriebs- und Servicegeschäft zu verbessern. Ziel ist es, Synergien mit Volvo Cars zu schaffen, indem die Marke über zentrale Vertriebsaktivitäten gesteuert wird.

Geely betont, dass beide Marken unterschiedliche Kundengruppen ansprechen und daher gut zusammenpassten. Erik Severinson, Chief Commercial Officer bei Volvo Cars, erklärte, das Vertriebssystem von Volvo werde genutzt, um die Wachstumsambitionen von Lynk & Co in Europa zu unterstützen.

Zugleich ermögliche die Vereinbarung Volvo Cars und seinen Handelspartnern, einen breiteren Kundenstamm anzusprechen. Mit Unterstützung von Händlern und Vertriebsorganisation könne Lynk & Co sein Potenzial in Europa ausschöpfen, so Severinson.

Lynk & Co ist als Anbieter von teilelektrischen SUV mit Fokus auf Vertrieb im Abo-Modell in Europa und Deutschland gestartet. Inzwischen rückt die Marke auch den Verkauf ihrer Stromer in den Mittelpunkt. Angeboten werden heute neben den zwei Plug-in-Hybrid-SUV 01 und 08 mit dem Modell 02 auch erstmals ein reines Elektroauto.