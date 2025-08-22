China EV Marketplace: Europäische Kunden können E-Autos direkt aus China erwerben

Die E-Commerce-Plattform China EV Marketplace ermöglicht es laut dem Portal Electrive europäischen Kunden jetzt, straßenzugelassene Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge direkt aus China zu bestellen und bis vor die eigene Haustür liefern zu lassen – inklusive Zollabfertigung. Das Angebot richtet sich nicht nur an gewerbliche Importeure, sondern auch an Privatpersonen. Die Mindestbestellmenge liegt bei einem Fahrzeug.

Nach eigenen Angaben ist China EV Marketplace der weltweit größte Online-Shop für chinesische Elektroautos. Im ersten Halbjahr 2025 verkaufte das Unternehmen 7.000 Fahrzeuge, ein Zuwachs von 66 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum 2024. Laut dem Branchenportal CarNewsChina ist dieses Wachstum vor allem auf Plug-in-Hybride zurückzuführen, da diese beim Export in die EU nicht von den Ende 2024 eingeführten Sonderzöllen betroffen sind.

„Zum ersten Mal können Elektroauto-Enthusiasten in ganz Europa ein neues chinesisches BEV oder PHEV direkt aus China bestellen und es sich direkt nach Hause liefern lassen“, so Jakub Gersl, COO von China EV Marketplace. „Unser neuer Service beseitigt die traditionellen Komplexitäten und Kopfschmerzen, die mit internationalen Autoimporten verbunden sind.“

Bisher mussten Kunden ihre Fahrzeuge im Hafen selbst abholen und sich um die Zollformalitäten kümmern. Jetzt übernimmt der Anbieter diesen Teil des Prozesses gegen Aufpreis. Die Zollabfertigung kostet 400 US-Dollar netto, die für die Zulassung notwendige EU-Homologation wird für weitere 1.500 US-Dollar netto angeboten. Beides kann theoretisch auch selbst organisiert werden, bedeutet dann jedoch einen deutlich höheren Aufwand. Die Sonderzölle bei der Einfuhr sind zusätzlich zu entrichten, auch die Transportkosten werden je nach Fahrzeug individuell berechnet.

Das Angebot umfasst sowohl Fahrzeuge etablierter chinesischer Hersteller mit Europa-Präsenz wie BYD, Xpeng, Nio oder Leapmotor als auch Modelle von Marken ohne eigenen Vertrieb auf dem Kontinent, darunter Wuling, Baojun, Avatr und Xiaomi. Auch Modelle von VW und Tesla, die in China produziert werden, sind über den Marktplatz erhältlich.

Allerdings bringt der Kauf solcher Fahrzeuge einige Herausforderungen mit sich, wie Electrive betont. Die Autos entsprächen durchweg chinesischen Spezifikationen, etwa beim Ladeanschluss: Sie verfügten über den chinesischen GB/T-Standard, nicht über den in Europa üblichen CCS-Anschluss. Zwar werde ein Adapter mitgeliefert, doch könne es zu Einschränkungen bei der Ladeleistung kommen.

Zudem sei ungewiss, ob sich die Bediensprache der Fahrzeuge anpassen lässt. Da viele Systeme und Apps möglicherweise nur mit chinesischen Servern funktionieren, seien auch Funktionseinschränkungen nicht ausgeschlossen. Ersatzteile könnten schwer zu beschaffen sein, was langfristige Wartung und Reparatur erschweren dürfte.