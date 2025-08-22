Tesla stellt klar: „Cybercab“ wird nicht mit Lenkrad kommen

Tesla hat Ende 2024 ein kompaktes Elektroauto für autonomes Fahren vorgestellt. Das Modell soll für einen in Zukunft breit verfügbaren Robotaxi-Service des US-Elektroautobauers eingesetzt werden. Für Verwunderung sorgt, dass auch Exemplare mit einem Lenkrad gesichtet wurden. Das ist aber nur für Testzwecke der Fall, eine herkömmlich gesteuerte Version des „Cybercab“ ist nicht geplant.
Lars Moravy, Vizepräsident für Fahrzeugtechnik bei Tesla, erklärte, dass einige Prototypen über Lenkräder verfügen, um die Stabilitätskontrolle zu testen, Firmware zu entwickeln und auch Crashtests durchzuführen. „Wenn Sie die RC-Flotte mit Lenkrädern herumfahren sehen, dann liegt das daran, dass wir eine Möglichkeit finden mussten, sie zu testen. Sie sind nicht zum Verkauf bestimmt, sondern dienen ausschließlich zu Testzwecken.“
Schon bei der Vorstellung des rund vier Meter langen Cybercab hatte Tesla erklärt, dass es sich um ein spezialisiertes Elektroauto für den vollautonomen Transport von Menschen handelt. Das Fahrzeug sei ein Zweisitzer ohne Lenkrad und ohne Pedale mit kabelloser Ladefunktion, auf das alle Nutzer über die Tesla-App zugreifen können sollen.
„Das autonome Fahren mit dem Cybercab ist schnell und sicher. Es ist eine praktische und erschwingliche Transportoption, bei der alles, was Sie mitnehmen müssen, in den gigantischen Kofferraum passt. Einmal herbeirufen dient es Ihnen so lange wie nötig — für kurze Fahrten oder den ganzen Tag“, so Tesla im Oktober letzten Jahres.
Für Notfälle gibt es im Cybercab laut Insidern eine digitale Verbindung zum Service-Center. Von dort könne ein Techniker das Fahrzeug per Joystick aus eventuellen Gefahren bringen. Für die Steuerung seien ansonsten nur Kameras zuständig, deren Außenexemplare im Winter vorgeheizt werden.
Details zum Elektroantrieb sind bisher nicht bekannt. Die Produktion des Cybercab soll 2026 starten und die Fahrzeuge weniger als 30.000 Dollar (ca. 25.800 Euro) kosten. Konzernchef Elon Musk will eine Flotte von selbstfahrenden Tesla-Taxis betreiben, die Fahrgäste über eine App abrufen können. Die Beförderung soll 20 Cent pro Meile kosten, verglichen mit einem Dollar pro Meile bei städtischen Bussen.
Kommentare
IDFan meint
Fast unnötig zu erwähnen, dass es dieses Auto 2026 nicht in Serie geben wird. Und auch nicht die Jahre danach. Es gibt auch keine Fabrik dafür. So viel Aufwand für dieses Potemkinsche Dorf wollte man auch wieder nicht treiben. Es bleibt Futter für die Leichtgläubigen.
Deine Mudder meint
Ein Zweisitzer als Taxi, tolle Idee. Genauso durchdacht wie der Cybertruck.
ratta meint
wieviele leute sitzen denn in den meisten fällen im taxi?
hu.ms meint
Nachdem aktuell keine teslas ohne tesla-MA auf den vordersitzen herumfahren und auch den zulassungsbehörden die von den millionen kundenautos gesammelten daten nicht für eine zulassung ausreichen, wird es noch einige jahre dauern bis wird dieses fahrzeug auf den strassen sehen werden.
Ach ja: von einem anderen anbieter, der auch jeden meter vorher abfahren muss sind schon rd. 1.500 robo-cabs im echteinsatz. Sie machen rd. 40.000 taxifahrten täglich. Weitere grosstädte wie New York werden derzeit vermessen und kommen hinzu.
Ob wohl tesla dieses konkurrenten einholen wird, wenn sie auch erst alle strassen abfahren müssen um dafür eine genehmigung zu erhalten ?
hu.ms meint
… vom trumpler sind jedenfalls keine ausnahmegenehmigungen mehr zu erwarten. Eher behinderungen. Er ist ja sehr revanche-orientiert…..
IDFan meint
Ich glaube, Tesla ist auch froh drum. Denn sie sind so weit von einer autonomen Lösung entfernt, dass ein echter Fahrbetrieb schnell die Friedhöfe füllen würde. Ihnen reicht es, Tölpeln jetzt und heute etwas vorzumachen. Zumal die kommenden FSD-Prozesse mittelfristig Jedem den Glauben an Vision Only nehmen werden. Bis dahin hat man die Aktien verkauft…
Fred Feuerstein meint
Woher hast du die Information dass Tesla das Gebiet nochmal separat abfahren und bei den Behörden die Kartographie einreichen musste?
MiguelS NL meint
Künstliche Intelligenz (Ai) und (menschliche) Roboter sind die Zukunft.
Ich finde es super Spannend.
IDFan meint
Die KI bei Tesla ist ja das Dojo-Projekt. Oh wait…
MrBlueEyes meint
Also wird es erstmal kein „CyberCap“ geben… Tesla ist noch laaaange nicht so weit, das Lenkrad wegzulassen…
CaptainPicard meint
Warum braucht ein Auto das primär als Taxi im Stadtverkehr eingesetzt werden soll eine besonders aerodynamische Form? Das macht das Auto doch nur unnötig lang,
M. meint
Das wird uns AndiEE bald erklären.
MrBlueEyes meint
Ja, meine Rede… eine kompakte Kastenform wäre viel intelligenter und praktischer… keine Ahnung, wie sich alte und gebrechliche Leute, die übrigens eine große Zielgruppe für RoboTaxis wären, in dieses Gefährt rein und wieder rausfalten sollen…
Aber an solche profanen Sachen denkt Tesla nicht… hauptsache schön windschlüpfrig durch den Berufsverkehr stauen können… :-)
Tinto meint
Das Cybercab ist ein sehr altmodisches Design, inspiriert von Concept Cars aus den 70ern und frühen 80ern. Ich sehe eine Neuinterpretation des Toyota Sera, der ab 1990 in Serie produziert wurde.
Für die Aufgaben eines Robotaxi ist das Design ungeeignet.
IDFan meint
Wir haben ja gestern hier gesehen, dass man auf der Länge des neuen Model YL statt sechs fünfzehn Personen in einem gescheiten autonomen Fahrzeug unterbringen kann.
hu.ms meint
Flughäfen und grosse firmen liegen oft -zig km ausserhalb der städte.
Auf den AB dorthin kann man auch mal 120 kmh fahren.
LMdeB meint
Und hat es Räder/Reifen oder schwebt es schon?
Kirky meint
Das auf dem Foto hat jedenfalls Räder nach meinem Geschmack.