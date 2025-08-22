Tesla stellt klar: „Cybercab“ wird nicht mit Lenkrad kommen

Tesla hat Ende 2024 ein kompaktes Elektroauto für autonomes Fahren vorgestellt. Das Modell soll für einen in Zukunft breit verfügbaren Robotaxi-Service des US-Elektroautobauers eingesetzt werden. Für Verwunderung sorgt, dass auch Exemplare mit einem Lenkrad gesichtet wurden. Das ist aber nur für Testzwecke der Fall, eine herkömmlich gesteuerte Version des „Cybercab“ ist nicht geplant.

Lars Moravy, Vizepräsident für Fahrzeugtechnik bei Tesla, erklärte, dass einige Prototypen über Lenkräder verfügen, um die Stabilitätskontrolle zu testen, Firmware zu entwickeln und auch Crashtests durchzuführen. „Wenn Sie die RC-Flotte mit Lenkrädern herumfahren sehen, dann liegt das daran, dass wir eine Möglichkeit finden mussten, sie zu testen. Sie sind nicht zum Verkauf bestimmt, sondern dienen ausschließlich zu Testzwecken.“

Schon bei der Vorstellung des rund vier Meter langen Cybercab hatte Tesla erklärt, dass es sich um ein spezialisiertes Elektroauto für den vollautonomen Transport von Menschen handelt. Das Fahrzeug sei ein Zweisitzer ohne Lenkrad und ohne Pedale mit kabelloser Ladefunktion, auf das alle Nutzer über die Tesla-App zugreifen können sollen.

„Das autonome Fahren mit dem Cybercab ist schnell und sicher. Es ist eine praktische und erschwingliche Transportoption, bei der alles, was Sie mitnehmen müssen, in den gigantischen Kofferraum passt. Einmal herbeirufen dient es Ihnen so lange wie nötig — für kurze Fahrten oder den ganzen Tag“, so Tesla im Oktober letzten Jahres.

Für Notfälle gibt es im Cybercab laut Insidern eine digitale Verbindung zum Service-Center. Von dort könne ein Techniker das Fahrzeug per Joystick aus eventuellen Gefahren bringen. Für die Steuerung seien ansonsten nur Kameras zuständig, deren Außenexemplare im Winter vorgeheizt werden.

Details zum Elektroantrieb sind bisher nicht bekannt. Die Produktion des Cybercab soll 2026 starten und die Fahrzeuge weniger als 30.000 Dollar (ca. 25.800 Euro) kosten. Konzernchef Elon Musk will eine Flotte von selbstfahrenden Tesla-Taxis betreiben, die Fahrgäste über eine App abrufen können. Die Beförderung soll 20 Cent pro Meile kosten, verglichen mit einem Dollar pro Meile bei städtischen Bussen.