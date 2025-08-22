Toyota: „Werden E-Autos nicht in Märkten pushen, in denen keine Nachfrage besteht“

Toyota sieht sich angesichts der nicht mehr so dynamischen Nachfrage nach Elektroautos in der Strategie bestätigt, auf einen Mix an Antriebssystemen zu setzen. Das hält auch der Markenchef für Europa für die richtige Vorgehensweise.
Grundsätzlich habe Toyota immer großen Wert auf den Kunden gelegt, sagte Andrea Carlucci im Gespräch mit der Automobilwoche. Die richtige Mischung an Antriebsarten zu bestimmen und diese mit der Kundennachfrage abzustimmen, sei derzeit besonders schwierig, weil es mehrere Optionen gibt – und die verschiedenen Lösungen Zeit brauchen, um sich zu etablieren.
„Letztlich müssen wir erkennen, dass Kohlenstoff der Feind ist. Deshalb glaube ich, dass die Mischung mehrere Technologien beinhalten muss, um den CO2-Fußabdruck zu verringern“, so der Manager.
Dazu gehöre auch ein neuer Verbrennungsmotor. „Zum Beispiel wissen wir, dass die Kunden unserer Gazoo-Racing-Performance-Submarke den Klang und die Emotionen eines Verbrenners wollen, aber wir werden auch neue Technologien wie flüssigen Wasserstoff erkunden“, erklärte der Manager. „Am Ende hängt es jedoch von den Regulierungsbehörden ab, ob wir auf nur eine Technologie setzen müssen.“
Starke Nachfrage nach Hybriden in Europa
Toyotas Antriebsmix für Pkw in Europa liegt bei knapp unter 80 Prozent Vollhybride. Im Juni wurde angekündigt, dass der Aygo X auch als Hybrid angeboten wird. Dadurch wird der Vollhybrid-Anteil laut Carlucci auf etwa 90 Prozent oder mehr steigen. Toyota reagiere auf die starke Marktnachfrage nach Hybriden in Europa.
Dennoch wollen die Japaner nach längerem Zögern diverse Elektroautos auf den Markt bringen. In diesem Jahr starten der Urban Cruiser, der C-HR+ und der bZ4X Touring. Die Nachfrage nach E-Autos sei in Ländern wie Italien und Spanien gering, in den nordischen Ländern hoch, sagte Carlucci. Daher sei es schwer vorherzusagen, wie der zukünftige Gesamtanteil aussehen wird. „Als Massenhersteller in Europa ist es unsere Pflicht, die Kundennachfrage in jedem einzelnen Markt zu bedienen, in dem wir aktiv sind.“
„Ich hoffe, dass wir die Toyota-BEVs in den Märkten etablieren können, in denen sie starke Verkäufe erzielen. Aber wir werden BEVs nicht in Märkten pushen, in denen keine Nachfrage besteht“, so der Manager weiter. Es gelte abzuwarten, wie hoch die tatsächliche E-Auto-Nachfrage sein wird. Danach werde auch entschieden, ob Toyota seine Ziele für CO2-Emissionen in der EU weiter durch sogenanntes Pooling mit Elektroautobauer Tesla erreichen will.
„Mein größter Wunsch ist, dass die Regulierung fair ist“, betonte Carlucci. Er wünsche sich, dass auch Plug-in-Hybride von der EU-Politik als „Null-Emissions-Modelle“ gewertet werden – „weil es entscheidend ist, den Kunden Komfort zu bieten“. Die Menschen wollten genügend Reichweite, um nicht jeden Tag laden zu müssen. Eine Reichweite von etwa 100 Kilometern würde eine gute Balance bieten.
Kommentare
Elvenpath meint
Ach, Toyota, die E-Verhinderer vom Dienst mal wieder. Die können mich echt mal.
Ich hoffe, dass die Japaner von den Chinesen weltweit überrollt werden, was Autos angeht.
cbzac meint
„Letztlich müssen wir erkennen, dass Kohlenstoff der Feind ist. Deshalb glaube ich, dass die Mischung mehrere Technologien beinhalten muss, um den CO2-Fußabdruck zu verringern“
-> Logischerweise müsste man mit der Erkenntnis die beste Technologie puschen und nicht mehrere Technologien parallel fahren.
„Er wünsche sich, dass auch Plug-in-Hybride von der EU-Politik als „Null-Emissions-Modelle“ gewertet werden – „weil es entscheidend ist, den Kunden Komfort zu bieten““
-> Aha, für Kundenkomfort ist dann auch Kohlenstoff wieder egal – denn bei Firmen-PHEV hauen die in der Praxis mehr raus als andere Hybride.
Alles ziemlicher Quark, wie so oft bei Automanagern.
hu.ms meint
Toyota hat es erkannt: ein grossteil der neuwagenkäufer wollen keine BEV. Mit diversen begründungen. Der politischen faktor (blau) dabei nicht zu unterschätzen.
Sie bedienen lieber das, was nachgefragt wird und verdienen ganz gut dabei.
VW hat z.b. zu grosse BEV-kapazitäten aufgebaut und muss nun laufend schichten ausfallen lassen und ferien verlängern. Welch wunder: vor jahren wurde für 2025 mit einer BEV-quotoe in europa von 25% geplant. Mit aktuell rd. 18% kann die produktion nicht voll ausgefahren werden.
Und in den preisen sind die gegenzurechnenden eu-co2-strafen schon berücksichtigt.
South meint
Wer Japan kennt, ganz sicher keine Überraschung. Die Japaner sind extrem prozessorientiert und tun sich unglaublich schwer in volatilen, allgemein mit Veränderungen in Märkten.
Zudem. Die Japaner haben noch nicht den Umstellungsdruck. In Japan selbst gibt es einen unglaublich hohe Loyalität für japanische Autos. Dort dominieren Toyota, Honda und natürlich auch Nissan und Mazda. Für die Japaner sind Hybride, in denen sie auch sehr gut sind, schlicht genug Nachhaltigkeit. Was danach kommen mag, ist in deren Augen unsicher und deshalb machen sie das zweit typisch Japanische. Man tanzt auf allen Hochzeiten.
Also in Japan und den USA ist der Druck niedrig, in Europa reichen auch auf das Erste die Hybride. Deshalb fliegen die Japaner quasi aufs Erste auf Sicht.
Mit flexibler Strategie oder gar richtiger Mix hat das rumgewurschtle aber ganz sicher nichts tun. An sich der perfekte Zeitpunkt für den größten Konkurrenten VW, sich da Marktanteile abzuknapsen…. wenn VW mit den Modellen nach dem ID wirklich gut einsteigt, könnte VW da wirklich gestärkt hervorgehen… ansonsten werden sich vermutlich die Chinesen den Braten schnappen…
Alter. Was für eine spannende Zeit….
Deine Mudder meint
Was kümmert euch Toyota, die deutschen Autobauer stecken in größeren Schwierigkeiten.
MrBlueEyes meint
„„Werden E-Autos nicht in Märkten pushen, in denen keine Nachfrage besteht““
Wie d.umm ist DAS denn, bitte?!
Bedürfnisse werden GESCHAFFEN… so funktioniert die ganze Marktwirtschaft… wow, das ist ziemlich unintelligent…
IDFan meint
Schändlich, dass man auf Teslas Ablasszettel setzt anstatt gescheite Elektroautos zu bauen.
Kirky meint
Ach so, also wird sich Toyota aus Deutschland raushalten verstehe ich das richtig?
Denn hier will man kein E-Auto, man muss 1000 km am Stück den Wohnwagen in den Urlaub ziehen, weil wie steht man vor seiner Frau da wenn man Pausen macht (unmännlich).
Und wenn der Urlaub vorbei ist, muss Hilti-Niklas wieder jeden Tag 500 km fahren und das mit 200 kmh, um seine Kunden für 30 Minuten zu sehen. Denn sowas wie Teams kennt er nicht.