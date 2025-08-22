Toyota: „Werden E-Autos nicht in Märkten pushen, in denen keine Nachfrage besteht“

Toyota sieht sich angesichts der nicht mehr so dynamischen Nachfrage nach Elektroautos in der Strategie bestätigt, auf einen Mix an Antriebssystemen zu setzen. Das hält auch der Markenchef für Europa für die richtige Vorgehensweise.

Grundsätzlich habe Toyota immer großen Wert auf den Kunden gelegt, sagte Andrea Carlucci im Gespräch mit der Automobilwoche. Die richtige Mischung an Antriebsarten zu bestimmen und diese mit der Kundennachfrage abzustimmen, sei derzeit besonders schwierig, weil es mehrere Optionen gibt – und die verschiedenen Lösungen Zeit brauchen, um sich zu etablieren.

„Letztlich müssen wir erkennen, dass Kohlenstoff der Feind ist. Deshalb glaube ich, dass die Mischung mehrere Technologien beinhalten muss, um den CO2-Fußabdruck zu verringern“, so der Manager.

Dazu gehöre auch ein neuer Verbrennungsmotor. „Zum Beispiel wissen wir, dass die Kunden unserer Gazoo-Racing-Performance-Submarke den Klang und die Emotionen eines Verbrenners wollen, aber wir werden auch neue Technologien wie flüssigen Wasserstoff erkunden“, erklärte der Manager. „Am Ende hängt es jedoch von den Regulierungsbehörden ab, ob wir auf nur eine Technologie setzen müssen.“

Starke Nachfrage nach Hybriden in Europa

Toyotas Antriebsmix für Pkw in Europa liegt bei knapp unter 80 Prozent Vollhybride. Im Juni wurde angekündigt, dass der Aygo X auch als Hybrid angeboten wird. Dadurch wird der Vollhybrid-Anteil laut Carlucci auf etwa 90 Prozent oder mehr steigen. Toyota reagiere auf die starke Marktnachfrage nach Hybriden in Europa.

Dennoch wollen die Japaner nach längerem Zögern diverse Elektroautos auf den Markt bringen. In diesem Jahr starten der Urban Cruiser, der C-HR+ und der bZ4X Touring. Die Nachfrage nach E-Autos sei in Ländern wie Italien und Spanien gering, in den nordischen Ländern hoch, sagte Carlucci. Daher sei es schwer vorherzusagen, wie der zukünftige Gesamtanteil aussehen wird. „Als Massenhersteller in Europa ist es unsere Pflicht, die Kundennachfrage in jedem einzelnen Markt zu bedienen, in dem wir aktiv sind.“

„Ich hoffe, dass wir die Toyota-BEVs in den Märkten etablieren können, in denen sie starke Verkäufe erzielen. Aber wir werden BEVs nicht in Märkten pushen, in denen keine Nachfrage besteht“, so der Manager weiter. Es gelte abzuwarten, wie hoch die tatsächliche E-Auto-Nachfrage sein wird. Danach werde auch entschieden, ob Toyota seine Ziele für CO2-Emissionen in der EU weiter durch sogenanntes Pooling mit Elektroautobauer Tesla erreichen will.

„Mein größter Wunsch ist, dass die Regulierung fair ist“, betonte Carlucci. Er wünsche sich, dass auch Plug-in-Hybride von der EU-Politik als „Null-Emissions-Modelle“ gewertet werden – „weil es entscheidend ist, den Kunden Komfort zu bieten“. Die Menschen wollten genügend Reichweite, um nicht jeden Tag laden zu müssen. Eine Reichweite von etwa 100 Kilometern würde eine gute Balance bieten.