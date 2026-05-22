Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
Electra wirbt mit niedrigstem kWh-Preis im Abo in Deutschland
Electra reduziert die Grundgebühr und kWh-Preise im Abo und baut sein Elektroauto-Schnellladenetz in Deutschland und Österreich weiter aus. Mehr »
EnBW erweitert Angebot für Haushalte mit Elektroauto
Die EnBW erweitert ihr Stromangebot für Haushalte mit E-Auto um FlexBonus, intelligentes Laden und neue App-Funktionen für Kostenkontrolle. Mehr »
EnBW-Schnellladeangebot: "Überhaupt keine Notwendigkeit für Preiserhöhungen"
Der Energieversorger EnBW sieht trotz der Iran-Krise und den gestiegenen Rohölpreisen keinen Grund, die Tarife für Ladestrom zu erhöhen. Mehr »
BNM klärt zu Unsicherheiten über bidirektionales Laden ab 2027 auf
Der Bundesverband Neue Mobilität e.V. (BNM) klärt auf, ob neue private Ladepunkte ab 2027 bidirektionales Laden unterstützen müssen. Mehr »
Peugeot startet „SUV Löwentage“ mit Rabatt ab 5000 Euro
Peugeot-Kunden können während der Kampagne „SUV Löwentage“ bei Kauf, Finanzierung oder Leasing von mindestens 5000 Euro Rabatt profitieren. Mehr »
Škoda Epiq: Kleines Elektro-SUV kann jetzt bestellt werden
Der neue Škoda Epiq, der das Elektro-Portfolio der Tschechen in das Einstiegssegment erweitert, kann jetzt in Deutschland geordert werden. Mehr »
TotalEnergies drückt in Deutschland beim Ausbau seines E-Auto-Ladenetzes aufs Tempo
TotalEnergies betreibt über 8000 Ladepunkte in Deutschland, davon 429 HPC-Schnellladepunkte. Letzteres Angebot soll sich 2026 verdoppeln. Mehr »
Pkw-Neuzulassungen in den ersten 4 Monaten 2026 nach Marken und alternativen Antrieben
Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) präsentiert die Pkw-Neuzulassungen in den ersten vier Monaten 2026 nach Marken und alternativen Antrieben. Mehr »
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