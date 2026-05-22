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Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

in Autoindustrie von | Kommentieren

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Electra wirbt mit niedrigstem kWh-Preis im Abo in Deutschland

Electra_Ladepark_Electraline-L Electra reduziert die Grundgebühr und kWh-Preise im Abo und baut sein Elektroauto-Schnellladenetz in Deutschland und Österreich weiter aus. Mehr »

EnBW erweitert Angebot für Haushalte mit Elektroauto

EnBW Die EnBW erweitert ihr Stromangebot für Haushalte mit E-Auto um FlexBonus, intelligentes Laden und neue App-Funktionen für Kostenkontrolle. Mehr »

EnBW-Schnellladeangebot: "Überhaupt keine Notwendigkeit für Preiserhöhungen"

enbw-und-alpitronic-schnellladestation Der Energieversorger EnBW sieht trotz der Iran-Krise und den gestiegenen Rohölpreisen keinen Grund, die Tarife für Ladestrom zu erhöhen. Mehr »

BNM klärt zu Unsicherheiten über bidirektionales Laden ab 2027 auf

Der Bundesverband Neue Mobilität e.V. (BNM) klärt auf, ob neue private Ladepunkte ab 2027 bidirektionales Laden unterstützen müssen. Mehr »

Peugeot startet „SUV Löwentage“ mit Rabatt ab 5000 Euro

peugeot_de_lowentage2026 Peugeot-Kunden können während der Kampagne „SUV Löwentage“ bei Kauf, Finanzierung oder Leasing von mindestens 5000 Euro Rabatt profitieren. Mehr »

Škoda Epiq: Kleines Elektro-SUV kann jetzt bestellt werden

Skoda Epiq 2026-16 Der neue Škoda Epiq, der das Elektro-Portfolio der Tschechen in das Einstiegssegment erweitert, kann jetzt in Deutschland geordert werden. Mehr »

TotalEnergies drückt in Deutschland beim Ausbau seines E-Auto-Ladenetzes aufs Tempo

TotalEnergies betreibt über 8000 Ladepunkte in Deutschland, davon 429 HPC-Schnellladepunkte. Letzteres Angebot soll sich 2026 verdoppeln. Mehr »

Pkw-Neuzulassungen in den ersten 4 Monaten 2026 nach Marken und alternativen Antrieben

Volkswagen-ID.7-Pro-S Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) präsentiert die Pkw-Neuzulassungen in den ersten vier Monaten 2026 nach Marken und alternativen Antrieben. Mehr »

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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