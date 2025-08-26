Autoclub AvD: „Mit der Elektromobilität sind wir am Anfang“

Lutz Leif Linden, Generalsekretär des Automobilclubs AvD, hat mit seinem Verband gerade das 125-jährige Bestehen gefeiert. In einem Gespräch mit der Messe Frankfurt thematisiert er vor allem die Auswirkungen von Elektromobilität, Datenhoheit, autonomem Fahren und die Notwendigkeit technologischer Offenheit.

Die E-Mobilität bringt laut Linden zahlreiche praktische und rechtliche Herausforderungen mit sich. So müssten alle Mitarbeiter speziell zertifiziert sein, um mit batterieelektrischen Fahrzeugen sicher umgehen zu können – etwa beim Abschalten des Stroms, bei der Lagerung beschädigter Fahrzeuge oder bei Brandschutzauflagen. Werkstätten benötigen etwa 50 Quadratmeter Platz pro Unfallfahrzeug. „Da kommen Aufgaben auf uns zu, von denen spricht kein Politiker.“ Dennoch sieht er den AvD gut gerüstet: Über 620 Betriebe mit mehr als 2200 Fahrzeugen seien deutschlandweit für den Club im Einsatz.

Auch die Entsorgung von Batterien nach Unfällen stellt ein Risiko dar. Geborgene Akkus müssen in Wassercontainern transportiert werden, was hohe Umweltgefahren birgt – insbesondere für das Grundwasser. Die Entsorgung des kontaminierten Wassers und des Elektroschrotts sei zudem kostenintensiv, erklärt Linden.

AvD für Technologieoffenheit

Linden ist für Technologieoffenheit. „Im geforderten Tempo von der Klima-Belastung runterzukommen, werden wir schon wegen der hohen Bestandsflotte nicht schaffen, wenn wir nur auf E-Mobilität setzen. Beim gegenwärtigen Produktionsvolumen von E-Autos, würde es 15 Jahre dauern, die Bestandsflotte zu ersetzen“, so der AvD-Generalsekretär.

Linden weiter: „Wenn wir ab sofort austauschen wollten und für Neuverkäufe nur E-Autos ausliefern – ginge das auch nicht, weil wir gar nicht genug Materialien für die Produktion haben. Der Neuwagenverkauf in Deutschland lag 2024 bei 2,8 Millionen, mit einem Elektrowagen-Anteil von 14 Prozent. Es ist wichtig sich mit den Autos zu beschäftigen, die wirklich auf den Straßen sind.“

Die Menschen seien nicht immer so leicht zu haben für Veränderungen. „Mit der Elektromobilität sind wir, ich will nicht sagen, ganz am Anfang, aber doch am Anfang“, meinte der Lobbyist. „Eine Gleichwertigkeit zum Verbrenner-Fahrzeug ist einfach noch nicht gegeben. Überlandfahrten sind immer noch ein Problem … Die Infrastruktur ist noch nicht da, wo sie sein sollte.“

Es brauche „E-Fuels“ oder andere Arten von Kraftstoffen mit hoher biologischer Beimischung. Wasserstoff dürfe man auch nicht abschreiben, im Lastverkehr könne das interessant sein. „Wir können die Entwicklung nicht vorhersehen. Wer hätte denn je prophezeien können, was das Handy heute alles kann? Deshalb sollten wir aufgeschlossener sein und Technologieoffenheit vertreten“, so Linden. „Die Fixierung auf elektrischen Strom finde ich riskant. Grünen Strom haben wir noch nicht in dem Ausmaß. Und es macht keinen Sinn, am Auto den Auspuff abzusägen, um ihn am Kohlekraftwerk wieder anzuschrauben.“

Das Verhalten der Politik kritisiert Linden deutlich. Genehmigungsverfahren für neue Ladeinfrastruktur dauerten zu lange, Investitionen würden ausgebremst. Als Beispiel nennt er ein Projekt in Frankfurt, bei dem die Antwort des Netzbetreibers 12 Monate auf sich warten ließ – ohne Baugenehmigung. Parallel dazu würden Fahrpläne gekürzt und Preise erhöht, was die Bereitschaft zum Umstieg auf den ÖPNV hemme.

Warnung vor „Mobilitätsproblem“

Mit Blick auf die junge Generation sieht Linden ein wachsendes „Mobilitätsproblem“. Elektroautos seien zu teuer, Carsharing zu unflexibel oder kostspielig. Es fehle ein günstiges, verlässliches Einstiegsfahrzeug wie früher der VW Käfer. Das Fehlen individueller Mobilität könne gesellschaftliche Konsequenzen haben, die die Politiker nicht wahrnehmen. „Die haben ihre Bahncard 100 und wenn sie sich wo was angucken wollen, dann fliegen sie einfach hin. Die kennen kein Mobilitätsproblem.“

Auch der Motorsport bleibt für den AvD von zentraler Bedeutung. Linden verweist auf seine Rolle in der FIA und Projekte mit alternativen Kraftstoffen, etwa ein GT-Rennen mit 100 Prozent Biosprit in Macau. Die E-Auto-Rennserie Formel E habe als Innovationsplattform enormes Potenzial, kämpfe aber mit mangelnder medialer Sichtbarkeit und eingeschränkter Infrastruktur in Städten. Im Vergleich zur Formel 1 sei die Zuschauerreichweite deutlich geringer. Letztere sei heute „nachhaltiger denn je, denn sie fährt mit einem Hybridantrieb und E-Fuels“.