Tesla-Manager sieht noch „erhebliches Potenzial“ für aktuelle Batterietechnologie

Bei Tesla geht man davon aus, dass das Entwicklungspotential von Lithium-Ionen-Batterie noch lange nicht ausgereizt ist. Der US-Elektroautopionier hält trotzdem die Augen nach möglichen besseren Lösungen für die Zukunft offen.

„Lithium-Ionen- und Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen haben sich in Bezug auf Energiedichte und Leistungsfähigkeit wirklich bewährt, und ich denke, wir stehen erst am Anfang“, sagte Lars Moravy, Vizepräsident für Fahrzeugtechnik, in einem Interview bei X Takeover, einer Veranstaltung für Tesla-Enthusiasten. Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien (LFP) sind kostengünstigere Energiespeicher, die Tesla seit einiger Zeit in seinen Einsteiger-Modellen einsetzt.

„Ich bin nach wie vor überzeugt, dass im Bereich der Mikrochemie und bei den Formfaktoren noch erhebliches Potenzial steckt“, so Moravy. Tesla produziert selbst im großen Stil Batteriezellen, hinzu kommen Akkus von Lieferanten. Das Unternehmen stelle seine verschiedenen Batterieanlagen alle paar Jahre auf ein verbessertes Zellendesign um, erklärte Moravy. Man sei kürzlich auf neue Zellen von zwei Lieferanten umgestiegen: CATL und LG. Diese wiesen eine Vielzahl von „inkrementellen Verbesserungen“ an ihren Elektrolyten, Elektroden, Herstellungsverfahren und Verpackungen auf.

„Ich denke, das wird sich noch lange fortsetzen, und wir werden noch viele Verbesserungen bei den Batterien finden, die wir in unseren Fahrzeugen einsetzen“, so der Manager. Moravy rechnet mit stetigen Leistungssteigerungen sowohl bei den unternehmenseigenen als auch bei den von Zulieferern bezogenen Zellen. „Das bedeutet nicht, dass wir uns nicht auch mit Trends wie Festkörperbatterien und und anderen Dingen befassen, die andere Energiealternativen bieten könnten.“