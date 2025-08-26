Tesla-Manager sieht noch „erhebliches Potenzial“ für aktuelle Batterietechnologie

Bei Tesla geht man davon aus, dass das Entwicklungspotential von Lithium-Ionen-Batterie noch lange nicht ausgereizt ist. Der US-Elektroautopionier hält trotzdem die Augen nach möglichen besseren Lösungen für die Zukunft offen.
„Lithium-Ionen- und Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen haben sich in Bezug auf Energiedichte und Leistungsfähigkeit wirklich bewährt, und ich denke, wir stehen erst am Anfang“, sagte Lars Moravy, Vizepräsident für Fahrzeugtechnik, in einem Interview bei X Takeover, einer Veranstaltung für Tesla-Enthusiasten. Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien (LFP) sind kostengünstigere Energiespeicher, die Tesla seit einiger Zeit in seinen Einsteiger-Modellen einsetzt.
„Ich bin nach wie vor überzeugt, dass im Bereich der Mikrochemie und bei den Formfaktoren noch erhebliches Potenzial steckt“, so Moravy. Tesla produziert selbst im großen Stil Batteriezellen, hinzu kommen Akkus von Lieferanten. Das Unternehmen stelle seine verschiedenen Batterieanlagen alle paar Jahre auf ein verbessertes Zellendesign um, erklärte Moravy. Man sei kürzlich auf neue Zellen von zwei Lieferanten umgestiegen: CATL und LG. Diese wiesen eine Vielzahl von „inkrementellen Verbesserungen“ an ihren Elektrolyten, Elektroden, Herstellungsverfahren und Verpackungen auf.
„Ich denke, das wird sich noch lange fortsetzen, und wir werden noch viele Verbesserungen bei den Batterien finden, die wir in unseren Fahrzeugen einsetzen“, so der Manager. Moravy rechnet mit stetigen Leistungssteigerungen sowohl bei den unternehmenseigenen als auch bei den von Zulieferern bezogenen Zellen. „Das bedeutet nicht, dass wir uns nicht auch mit Trends wie Festkörperbatterien und und anderen Dingen befassen, die andere Energiealternativen bieten könnten.“
Kommentare
Freddy K meint
Welche Zellfertigung im großen Stil? Bisher ists nur angekündigt…
soon….in 2 Weeks…
EVrules meint
Was ist denn nun mit der Trockenbeschichtung und der Silizium-Anode?
Wo bleiben die Ergebnisse aus dem groß publizierten Battery Day (22. September 2020), in Punkto Reichweite und Kosteneinsparung, wie auch Ladeleistung?
Miro meint
Tja…und dennoch laden die Autos seit fast 10 Jahren immernoch gleich…
Fred Feuerstein meint
Echt? Vor zehn Jahren wurden schon 250 kW erreicht? Erzähl mehr aus deinem Märchenbuch.
Future meint
Der Stecker wird noch lange bleiben. Und es spielt auch keine Rolle, ob das Laden nun 5 Minuten schneller geht als letztes Jahr.
Wichtig ist allerdings die Effizienz der Autos, damit Mobilität so wenig Ressourcen wie möglich verbraucht. Hier bräuchte es mehr Druck, damit die teils irrsinnig hohen Verbräuche verringert werden. Mehr als 15 kWh auf 100 km im Jahresdurchschnitt sollte kein Auto mehr verbrauchen dürfen. Technisch ist das kein Problem, weil wir ja Hersteller kennen, die das jetzt schon können.