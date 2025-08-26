SPD-Politikerin: Elektroauto-„Sozial-Leasing“ ein guter industriepolitischer Ansatz

Isabel Cademartori von der SPD ist die verkehrspolitische Sprecherin ihrer Fraktion im Bundestag. In einem Interview mit Springer Professional sprach sie unter anderem über die Pläne der Partei für die weitere Förderung der Elektromobilität.

Das von der Ampel-Koalition beschlossene 500 Milliarden Euro Sondervermögen soll auch dazu benutzt werden, den Verkehr und den ÖPNV stärker zu elektrifizieren. „Hier hoffen wir auf Synergieeffekte zwischen der Elektrifizierung des Verkehrs und den allgemeinen Energiewendemaßnahmen. Netzausbau und Energiewende gehen Hand in Hand“, so Cademartori.

Im Koalitionsvertrag ist festgehalten, auch für kleine und mittlere Einkommen die Anschaffung eines E-Autos zu ermöglichen. Die SPD spricht sich hier für sogenanntes Sozial Leasing aus, wie es etwa in Frankreich angeboten wird – ein staatlich gefördertes Modell zur E-Auto-Finanzierung. „Das ist dort total gut eingeschlagen. Der Fördertopf war sofort leer, das zeigt, die Nachfrage ist da“, berichtete die Politikerin. „Das Spannende an dem Modell ist, dass wir damit den E-Autos auch im kleineren und mittleren Segment zum Durchbruch verhelfen. Momentan sind Elektro-Pkw eher in der Oberklasse angesiedelt.“

Allerdings kauften die meisten Deutschen ihr Auto als Gebrauchtwagen, meistens in Form eines Kleinwagens. Da fehle derzeit noch der Markt, es brauche also auch mehr Erstkäufer und Erstleasingnehmer. „Als Sozialdemokratin ist mir das Thema Bezahlbare Mobilität eben auch bei E-Autos ein Anliegen“, betonte Cademartori. Dafür brauche es den Gebrauchtwagenmarkt. Das Sozial-Leasing-Modell schließe diese Lücke und sei entsprechend ein guter industriepolitischer Ansatz für Deutschland.

Die über das Sozial Leasing geförderten Fahrzeuge sollen in Europa hergestellt werden. Der SPD geht es auch um den industriepolitischen Ansatz und die Arbeitsplätze. Ein Tesla aus Brandenburg wäre also förderungswürdig. Alles andere wäre auch nicht rechtskonform zur EU, da es den Wettbewerb verzerren würde. Ein Weg, das laut Cademartori durchzusetzen, wäre über „Umweltscores“ – ein System zur Bewertung der Umweltauswirkungen bestimmter Produkte.

Die SPD setzt sich auch für einen noch stärker beschleunigten Ausbau der Ladeinfrastruktur ein. Es gebe regional große Unterschiede bei der Auslastung der Ladesäulen, erklärte Cademartori. „Das ist nach wie vor ein Henne-Ei-Dilemma: Für viele Verbraucher ist eine flächendeckende Ladeinfrastruktur relevant für den Kauf eines E-Autos.“ Gerade in den urbanen Zentren hätten viele Menschen Angst, in der sowieso sehr angespannten Parkplatzsituation keine freie Ladesäule zu finden. Das liege auch an vielen Falschparkern, die Ladesäulen besetzen.

Auch Mehrfamilienhäuser seien für die Ladeinfrastruktur noch eine Herausforderung. Dort brauche man, anders als bei einem Einfamilienhaus, größere Strommengen. Man müsse gegebenenfalls eine zweite Leitung ins Haus legen, was kostspielig sei. „Insofern gibt es da noch einiges zu tun. Hierzu haben wir uns auch im Koalitionsvertrag verständigt“, sagte Cademartori. „Trotzdem glaube ich, dass die Ladeinfrastruktur neben der Fahrzeugförderung der Schlüssel ist, mehr E-Fahrzeuge in den Markt zu bekommen.“