Neuer VW T-Roc in Europa ausschließlich mit Hybrid-Turbobenzinern

VW präsentiert den neuen T-Roc. Die Wolfsburger versprechen für die komplett neu entwickelte zweite Generation des Bestsellers ein aufgefrischtes Design, moderne Antriebe und ein hochwertiges Interieur. Zusätzlich bietet der T-Roc mehr Platz im Innen- und Kofferraum, insbesondere durch mehr Gesamtlänge. Neue Assistenzsysteme und Technologien aus höheren Fahrzeugklassen komplettieren das Modell.
Den Innenraum bewirbt VW mit hoher Wertigkeit, weichen Oberflächen und modernen Technologien. So ist das Armaturenbrett mit einem neu entwickelten Stoff bezogen, der zusammen mit der Ambientebeleuchtung für eine loungeartige Atmosphäre sorgen soll. Der neue T-Roc erhält diverse Features der größeren Modelle Tiguan und Tayron – zum Beispiel die neueste Evolutionsstufe des Fahrerlebnisschalters, mit dem sich unter anderem die Fahrprofile auswählen und die Lautstärke regeln lassen. Neu im T-Roc und in seiner Klasse ist zudem das optionale Windshield-Head-up-Display, das Infos wie die Geschwindigkeit oder Navigations-Piktogramme in die Windschutzscheibe projiziert.
„Das Platzangebot im neuen T-Roc ist langstrecken- und familientauglich. Selbst wenn vorn Personen mit einer Größe von über 1,85 m sitzen, finden im Fond Gäste mit ähnlicher Statur bequem Platz“, heißt es. Auch hier wirkt sich das Plus von über 12 Zentimetern aus, die der neue T-Roc in der Länge gewachsen ist. Das Kofferraumvolumen bei Beladung bis zur Höhe der Rücksitzlehnen steigt um 30 auf 475 Liter. Alle Versionen des neuen T-Roc können mit einer Anhängevorrichtung bestellt werden, deren Stützlast (80 kg) auch für den Transport schwerer E-Bikes ausgelegt ist.
Der nächste T-Roc ist das dritte SUV der Marke, das auf der neuesten Evolutionsstufe des Modularen Querbaukastens, dem MQB evo, basiert. Damit profitiert er von den Hard- und Software-Entwicklungen dieses Baukastens, dazu zählt auch eine neue Entwicklungsstufe des „Travel Assist“. Diese unterstützt den automatischen Spurwechsel und kann vorausschauender auf Tempolimits oder Aufhebungen von Tempobegrenzungen reagieren.
Erstmals an Bord hat der T-Roc künftig zudem Systeme wie den „Park Assist Pro“. Dieser kann via Memory-Funktion das trainierte und damit vollautomatische Parken über Distanzen von bis zu 50 Metern und das Ein- und Ausparken via Smartphone ermöglichen. Ebenfalls optional erhältlich ist der Ausstiegswarner, der die Insassen vor dem Öffnen der Türen darauf hinweisen kann, dass sich Autos und Fahrräder von hinten nähern.
Der neue T-Roc kommt in Europa ausschließlich mit Hybrid-Turbobenzinern auf den Markt. Den Start markieren zwei 48-Volt-Mild-Hybrid-Antriebe (1,5 eTSI) mit 85 kW (116 PS) und 110 kW (150 PS). Folgen werden zwei neu entwickelte Vollhybridantriebe, die immer über Frontantrieb verfügen. Wie beim Vorgängermodell wird es auch wieder den Allradantrieb 4Motion geben – in Kombination mit dem 2,0-Liter-TSI, der künftig ebenfalls als Mild-Hybrid (mHEV) angeboten wird. Zudem wird als leistungsstärkste Variante wieder ein T-Roc R das Angebotsspektrum ergänzen. Alle 1,5- und 2,0-Mild-Hybride verfügen über ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG.
Der Vorverkauf des neuen T-Roc beginnt Ende August in Deutschland, die Markteinführung soll ab November erfolgen. Los geht es bei 30.845 Euro für den 1,5 eTSI mit 85 kW/115 PS. Die Preise für die Hybridversionen sind noch nicht bekannt.
Kommentare
Futureman meint
Ein Auto mit Dinosaurier – Technik für die alte Kundschaft
Yoyo meint
Ich musste so lachen, dass hier, auch wie in allen anderen Presseorgenen wie t-online.de, der Wagen in diesem (wirklich schönen) gelb vorgestellt wird.
Die Realität wird aber so sein, dass so gut wie alle T-Rocs in Schwarz, Silbergrau und Weiß bestellt und dirch die Gegend gefahren werden.
Guclt euch im V.A.G-Showroom mal den Wagen in schwarz an. Beedigungsauto für die Generation Betagt.
Leider.
Powermax meint
Überleg doch mal ob du das Pendeln nicht komplett auf gibst. Dann müssen auch nicht so viele Klimaschädlicht eautos hergestellt werden.
Alle anderen fahren damit zur Arbeit und entspannt in den Urlaub.
Um die Umwelt geht es ja grundsätzlich nicht.
Thrawn meint
Was ist denn bitte dieser „Fahrerlebnisschalter“, mit dem sich „die Lautstärke regeln lässt“?
Welche Lautstärke soll das genau sein?
Hat das Auto etwa einen serienmäßigen Klappenauspuff, um den Aussenlärm dem Motorprofil an zu passen? Also ist das eine Proll-Taste?
Na, für Opa hätte es sicher auch eine Induktionsschleife für das Hörgerät getan, damit das „Feeling“ so richtig ins Ohr geht, aber andere verschont bleiben.
F. K. Fast meint
Wow, können diese Hybride jetzt endlich zumindest elektrisch einparken? Also das, was Toyotahybride seit > 25 Jahren können.
EVrules meint
Ja, wohl wahr – VW tut oft so, als ob durch sie das Rad neu erfunden wurde, dabei ists im Grunde ein alter Hut.
Halber Akku meint
Ich würde den schon nehmen. Wenn sich mein Einsatzbereich auf einen Arbeitsweg von täglich rund 30 Kilometern hin- und zurück und ansonsten aufs Einkaufen im nächsten Supermarkt beschränkt. Ebenso sämtlichen Freizeit- und Urlaubsaktivitäten im gleichen Radius. Leider muss ich täglich längere berufliche Strecken fahren und es sollte auch mal ein Urlaub in z.B. Südtirol drin sein. Dafür ist mir die elektrische Reichweite dieser Neuerscheinung zu gering. Rohstoffe, die mit schrottreifen Schattenflottentankern von Wladimir durch die halbe Welt gekarrt werden, möchte ich nicht mehr abkaufen. Daher nützt mir die eingebaute 1,5 Liter TSI Rüttelplatte leider nichts.
Powermax meint
Peter meint
Die Front erinnert mich an ID.3 und das Heck an ID.4. Würde mich nicht wundern, wenn der kommende ID2.X bzw. ID.3 (MJ2027) diesem T-Roc (auch innen) sehr ähnlich sieht.
F. K. Fast meint
Ich hoffe, dass der ID.2 nicht diese unsäglichen Touch-Dingens bekommt, sondern gute alte Drehregler. Oder wenigstens Tasten für die Sitzheizung. Das versteht auch Oma Erna sofort.
Jensen meint
Wieder ein Produkt aus der Vergangenheit. welches keine gegenwärtigen oder gar zukünftigen Probleme löst.
M. meint
Schon traurig, dass man nicht mal einen PHEV anbietet.
Warum wird hier über sowas berichtet?
Klar, es hat ne Batterie… aber die hat meine Taschenlampe auch. Die kann damit auch nicht fahren.
MrBlueEyes meint
PHEV macht meines Erachtens nur Sinn, wenn man zu Hause oder am Arbeitsplatz laden kann… und dann kann man sich auch gleich ein BEV mit allen Vorteilen holen…
M. meint
Schon richtig. Trotzdem boomen PHEV. Ich kenne auch Leute, die so was haben und tatsächlich hauptsächlich elektrisch fahren.
Das ist bestimmt trotzdem schlechter als ein BEV, aber besser als das hier.
Und, wie gesagt: die Frage war auch an die Seitenbetreiber, warum sie sowas überhaupt hier vorstellen.
Dann können wir beinahe jedes neue Auto besprechen. Das führt doch nicht zum Ziel, oder?
hu.ms meint
Und ich kenne plug-in firmenwagen mit orginal-verschweissten ladekabel.
Dem AG ist die stromabrechnung für zuhause laden zu aufwändig.
Das ist – im gegensatz zu vielen beiträgen hier – die reale welt.
M. meint
Ich kenne zumindest einen Nutzer eines Mercedes c300e (oder so ähnlich), der zu Hause nicht laden kann und das immer an einer öffentlichen AC-Ladestation macht, zu der er auch noch einige Minuten laufen muss.
An dieser Ladestation laden auch andere PHEV auch regelmäßig, X5 u.ä., aber da kenne ich die Eigentumsverhältnisse nicht.
Und ja, auch mir ist klar, dass das nicht der Standard sein wird.
Das hätte immerhin den Vorteil, dass die Batterie beim Zweitbesitzer dann nicht schon durchgenudelt wäre, so dass man diese Autos dann noch halbwegs sinnvoll nutzen könnte.
CJuser meint
Frage ich mich ehrlich gesagt auch. Ist nur ein HEV. Schade, dass man keinen PHEV anbietet, egal wie gut die Rekuperation hier sein mag. Ein VW-Geschwisterchen zum Skoda Elroq hat man ja leider gestrichen.