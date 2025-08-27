Neuer VW T-Roc in Europa ausschließlich mit Hybrid-Turbobenzinern

VW präsentiert den neuen T-Roc. Die Wolfsburger versprechen für die komplett neu entwickelte zweite Generation des Bestsellers ein aufgefrischtes Design, moderne Antriebe und ein hochwertiges Interieur. Zusätzlich bietet der T-Roc mehr Platz im Innen- und Kofferraum, insbesondere durch mehr Gesamtlänge. Neue Assistenzsysteme und Technologien aus höheren Fahrzeugklassen komplettieren das Modell.

Den Innenraum bewirbt VW mit hoher Wertigkeit, weichen Oberflächen und modernen Technologien. So ist das Armaturenbrett mit einem neu entwickelten Stoff bezogen, der zusammen mit der Ambientebeleuchtung für eine loungeartige Atmosphäre sorgen soll. Der neue T-Roc erhält diverse Features der größeren Modelle Tiguan und Tayron – zum Beispiel die neueste Evolutionsstufe des Fahrerlebnisschalters, mit dem sich unter anderem die Fahrprofile auswählen und die Lautstärke regeln lassen. Neu im T-Roc und in seiner Klasse ist zudem das optionale Windshield-Head-up-Display, das Infos wie die Geschwindigkeit oder Navigations-Piktogramme in die Windschutzscheibe projiziert.

„Das Platzangebot im neuen T-Roc ist langstrecken- und familientauglich. Selbst wenn vorn Personen mit einer Größe von über 1,85 m sitzen, finden im Fond Gäste mit ähnlicher Statur bequem Platz“, heißt es. Auch hier wirkt sich das Plus von über 12 Zentimetern aus, die der neue T-Roc in der Länge gewachsen ist. Das Kofferraumvolumen bei Beladung bis zur Höhe der Rücksitzlehnen steigt um 30 auf 475 Liter. Alle Versionen des neuen T-Roc können mit einer Anhängevorrichtung bestellt werden, deren Stützlast (80 kg) auch für den Transport schwerer E-Bikes ausgelegt ist.

Der nächste T-Roc ist das dritte SUV der Marke, das auf der neuesten Evolutionsstufe des Modularen Querbaukastens, dem MQB evo, basiert. Damit profitiert er von den Hard- und Software-Entwicklungen dieses Baukastens, dazu zählt auch eine neue Entwicklungsstufe des „Travel Assist“. Diese unterstützt den automatischen Spurwechsel und kann vorausschauender auf Tempolimits oder Aufhebungen von Tempobegrenzungen reagieren.

Erstmals an Bord hat der T-Roc künftig zudem Systeme wie den „Park Assist Pro“. Dieser kann via Memory-Funktion das trainierte und damit vollautomatische Parken über Distanzen von bis zu 50 Metern und das Ein- und Ausparken via Smartphone ermöglichen. Ebenfalls optional erhältlich ist der Ausstiegswarner, der die Insassen vor dem Öffnen der Türen darauf hinweisen kann, dass sich Autos und Fahrräder von hinten nähern.

Der neue T-Roc kommt in Europa ausschließlich mit Hybrid-Turbobenzinern auf den Markt. Den Start markieren zwei 48-Volt-Mild-Hybrid-Antriebe (1,5 eTSI) mit 85 kW (116 PS) und 110 kW (150 PS). Folgen werden zwei neu entwickelte Vollhybridantriebe, die immer über Frontantrieb verfügen. Wie beim Vorgängermodell wird es auch wieder den Allradantrieb 4Motion geben – in Kombination mit dem 2,0-Liter-TSI, der künftig ebenfalls als Mild-Hybrid (mHEV) angeboten wird. Zudem wird als leistungsstärkste Variante wieder ein T-Roc R das Angebotsspektrum ergänzen. Alle 1,5- und 2,0-Mild-Hybride verfügen über ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG.

Der Vorverkauf des neuen T-Roc beginnt Ende August in Deutschland, die Markteinführung soll ab November erfolgen. Los geht es bei 30.845 Euro für den 1,5 eTSI mit 85 kW/115 PS. Die Preise für die Hybridversionen sind noch nicht bekannt.