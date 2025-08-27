Togg will bald Deutschlandstart verkünden

2018 wurde mit Togg der erste türkische Volumenhersteller von Elektroautos gegründet. Vor drei Jahren ist die Marke mit ihrem ersten Modell, dem Mittelklasse-SUV T10X, in den Markt gestartet. Nun steht die Expansion nach Deutschland an.

Das Unternehmen will im September auf der Messe IAA Mobility in München den Deutschlandstart verkünden. Das hat laut der Zeit ein Sprecher am Stammsitz in Gemlik am Marmarameer bestätigt. Wann und zu welchen Preisen es hierzulande losgehen soll, wird noch zurückgehalten.

Ursprünglich war der Deutschland-Start bereits für Herbst 2024 vorgesehen, wurde aber verschoben. Ein Sprecher von Togg sagte diesen Juli: „Wir haben die besten Rahmenbedingungen für einen langfristigen Erfolg unserer Marke abgewartet.“ Deutschland ist für Togg der erste Markt außerhalb der Türkei.

Im Heimatmarkt kostet der T10X ab umgerechnet etwa 41.000 Euro. Der 4,6 Meter lange elektrische Wagen ist wahlweise mit 52,4- oder 88,5-kWh-Batterie für Reichweiten nach WLTP-Norm von bis zu 523 Kilometern erhältlich. Schnellladen gelingt mit bis zu 180 kW. Der Antrieb des SUV erfolgt mit einem oder zwei Motoren, die Leistung beträgt dann 160 kW/218 PS oder 320 kW/435 PS. In der Spitze fährt der stärkste Togg bis zu 185 km/h schnell.

In der Türkei verkauft Togg seit diesem Sommer als zweites Modell die 4,8 Meter lange Limousine T10F. Später soll ein kleineres SUV folgen. Im ersten Halbjahr 2025 wurden laut Unternehmensangaben 68.000 T10X verkauft. Man sei 2024 mit dem T10X Marktführer im türkischen Elektroautomarkt gewesen, 30.093 Einheiten wurden verkauft.

Zur Vorbereitung der Expansion nach Deutschland hatte das Unternehmen bereits vor Jahren eine Zentrale in Stuttgart eröffnet. Nach dem Start hierzulande sollen weitere Märkte in Europa folgen, darunter Frankreich, Italien, die Niederlande und Schweden.

Der Anstoß für die Gründung von Togg kam 2017 vom türkischen Präsidenten Erdoğan. Hinter dem Unternehmen steht ein Konsortium türkischer Konzerne aus mehreren Branchen. Die Elektroautos von Togg werden in einer neuen Fabrik in Gemlik bei Bursa produziert, mit einer Kapazität von 175.000 Einheiten pro Jahr. Die Batteriezellen stammen vom chinesischen Partner Farasis, der ursprünglich auch eine Produktion in Thüringen plante, diese aber zugunsten des Türkei-Projekts aufgab.