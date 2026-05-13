Jaguar Type 01: Name von elektrischem GT bekannt gegeben

Jaguar bereitet nach der Einstellung seines bisherigen Modellangebots einen Neustart vor. Die britische, zum indischen Tata-Konzern gehörende Marke will künftig nur noch einige wenige luxuriöse Elektroautos anbieten. Die Studie Type 00 gibt einen Ausblick auf die neue Designsprache, noch steht aber die Präsentation der finalen Form und Optik des ersten Serienmodells aus. Im Vorfeld hat Jaguar den Namen des kommenden viertürigen Grand Tourismus verraten: Type 01.

Die „0“ stehe für den Elektroantrieb und null Auspuffemissionen, erklärt das Unternehmen. Die „1“ kennzeichne den Status als erster Jaguar einer neuen Ära – entworfen, entwickelt und gebaut im Herzen Großbritanniens. Die Bezeichnung „Type“ soll die Innovationsgeschichte der Marke in den Bereichen Design, Technologie und Leistung mit „dem fortschrittlichsten Jaguar aller Zeiten“ verbinden. „Der erste seiner Art, mit einer unverwechselbaren Präsenz, die durch eine innovative neue Karosseriearchitektur erreicht wird.“

Die Bezeichnung „Type“ tauchte erstmals 1951 beim Le-Mans-Sieger C-Type auf. „Auf der Straße stand sie für zwei Charaktere in einem Auto: ein mitreißendes Fahrerlebnis mit enormen Kraftreserven sowie Raffinesse und Gelassenheit. Der E-Type und der neuere F-Type sind dafür Paradebeispiele“, erklären die Briten.

Jaguar-Chef Rawdon Glover sagt: „Wir haben Jaguar für eine neue Ära neu konzipiert und uns dabei von der Vergangenheit inspirieren lassen. Unsere Ingenieure haben dies mit einem Fahrzeug umgesetzt, das wie kein anderes Elektroauto aussieht und fährt, dabei aber eine einzigartige Herkunft widerspiegelt. Der Name ‚Type 01‘ ist Teil dieser Geschichte – für mich steht die Null auch für einen kompletten Neustart der Marke, und die ‚1‘ für unser erstes Auto in einem neuen Kapitel, ein ‚Unikat’!“

Die Prototypen des Type 01 sollen im Vorfeld des Formel-E-Rennwochenendes, an dem Jaguar TCS Racing teilnimmt, mit einer Tarnfolie versehen auf den Straßen von Monaco zu sehen sein. Das Serienauto soll in diesem Jahr vorgestellt werden. „Sein ausdrucksstarkes, modernistisches Design, seine bahnbrechende Technologie und seine intuitive Fahrdynamik werden die Grundlage für zukünftige Jaguar-Modelle bilden“, heißt es.

Jaguar verspricht einen viertürigen luxuriösen GT, der insbesondere auch ein besonders gelungenes Fahrverhalten bieten soll. „Bevor die Ingenieure von Jaguar mit der Neuausrichtung der Marke begannen, erinnerten sie sich an die Wurzeln der Marke. Um die dynamische Essenz eines echten Jaguar zu verstehen, starteten sie die Entwicklung mit Fahrten in ikonischen Modellen der Vergangenheit. Erst auf dieser Grundlage konnte das charakteristische Fahrgefühl in den neu interpretierten viertürigen luxuriösen GT übertragen werden“, so das Traditionsunternehmen im März.

Intelligentes Torque Vectoring und eine Tri‑Motor‑Architektur mit mehr als 1000 PS (736 kW) und über 1300 Nm Drehmoment werden laut Jaguar dafür sorgen, dass die Leistung jederzeit präzise dort anliegt, wo sie benötigt wird. Die zugrunde liegende Software reagiere innerhalb von Millisekunden und ermögliche „ein besonders direktes und fesselndes Fahrerlebnis“. Eine dynamische Luftfederung in Kombination mit aktiven Doppelventil‑Dämpfern optimiere zusätzlich den Fahrkomfort. Die für Jaguar typische Gelassenheit bleibe dabei jederzeit erhalten.